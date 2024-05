Saldus rajons kļūst pazīstams tūristiem

Viena no jomām, kas aizejošajā gadā mūsu rajonā attīstījusies visstraujāk, ir tūrisms. Var teikt - no baltā plankuma Kurzemes tūrisma kartē pamazām kļūstam interesanti atbraucējiem - tiek reklamētas savdabīgas apskates vietas, sevi piesaka viesu nami, veidojas jauni piedāvājumi ceļotājiem un atpūtniekiem.

Šāds progress ir iespējams, pateicoties ieinteresētiem cilvēkiem, kas šogad daudz darījuši tūrisma nozarē. Darbu atjaunojis tūrisma informācijas centrs - tā ir viena no Saldus Uzņēmējdarbības un tūrisma informācijas centra funkcijām -, un nodibināta Saldus rajona tūrisma asociācija. Abu šo organizāciju vadītāji - AIJA ŽIDEŅA un ARTŪRS ANDERSONS - atzīst, ka šogad paveiktais ir labs pamats tūristu pieplūdumam Saldus rajonā turpmākajos gados.

Top jauni tūrisma objekti

"Pats galvenais, kas šogad izdarīts, - esam apzinājuši tās vietas rajonā, kuras būtu interesanti apskatīt tūristiem. Vēl ne tik sen no daudzām pašvaldībām dzirdēju - pie mums nekā nav! Tagad tādas palikušas tikai nedaudzas, kas vēl īsti nav noticējušas, ka viņu pagastā ir skaistas ainavas, vēsturiskas, teiksmām apvītas vietas, kuras varētu piesaistīt tūristu uzmanību," saka Aija Žideņa. "Izveidojusies laba sadarbība ar pagastu vadītājiem, no viņiem arī uzzinu par interesantiem cilvēkiem, ko varētu iesaistīt tūrisma organizēšanā. Ļoti atsaucīga ir Šķēdes, Zirņu, Zaņas, Nīgrandes, Vadakstes pagasta, Brocēnu novada vadība. Tikai pāris vietās vēl nav radies labs kontakts ar vietējo varu.

Šajā laikā ierīkota Zaņas dabas taka - šī darba turpināšanai top nākamais projekts, lai saņemtu finansējumu no Baltijas - Amerikas partnerattiecību programmas. Zirņu pagasta daudzie interesantie apskates objekti jāsaliek jaunā maršrutā. Realizēta projekta par Jaunlutriņu pagasta bijušā kantora un kultūras nama rekonstrukciju pirmā kārta, šis darbs jāturpina. Ļoti daudz padarīts Zvārdē. Interesantu ieceri gatavojamies realizēt kopā ar Liepājas un Dobeles rajona pašvaldībām - izveidot mazliet ekstrēmu tūrisma maršrutu gar Lietuvas robežu.

Labs pamudinājums izvērtēt savas iespējas un uzdrošināties bija pavasarī organizētā tūrisma skoliņa. To pabeidza 16 cilvēku, un rēķinu, ka 70% no viņiem arī kaut ko reālu uzsāks. Tā ir liela atdeve. Piemēram, Nīgrandē pēc kursu beigšanas jau uzsākts laivu tūrisms pa Ventu, novadītas pirmās grupas.

Zinu, ka vairāki saimnieki aktīvi gatavojas ceļotāju uzņemšanai, tikai pagaidām par sevi negrib stāstīt - kad būs viss gatavs, tad. Šogad strauji attīstījušies "Sidrabi" Druvā, "Krustkalni" Novadniekos. Remtē tiek būvēta jauka atpūtas vieta, arī pāris vietās Šķēdē top kaut kas savdabīgs. Ir gatavs biznesa plāns jaunas atpūtas bāzes ierīkošanai pie Pakuļu ūdenskrātuves."

"Labu darbu izdarījušas Bērnu un jaunatnes centra mazās gaidiņas - viņas savākušas materiālus par Saldus rajona muižām un pilīm, izgatavoti nelieli bukleti. Tie noder, piemēram, viesu namu saimniekiem, lai varētu saviem viesiem ieteikt, kādas interesantas vietas apmeklēt," piebilst Artūrs Andersons. "Savā atpūtas bāzē "Zvejniekos" tos jau izmantoju."

Izstāde - svarīgākā reklāma

Šogad pirmo reizi tūrisma izstādē "Balttour 2002" piedalījās jaundibināmā Saldus rajona tūrisma asociācija. Tika izdots buklets par Saldus rajona tūrisma objektiem, arī atsevišķas atpūtas bāzes, kafejnīcas, viesnīcas piedalījās ar savu in-formāciju. Nākamajai izstādei sākuši gatavoties jau tagad.

"Papildināta jaunā Kurzemes tūrisma karte, kur līdz šim bijām visai skopi pārstāvēti," uzskaita A. Žideņa. "Bet par Saldus rajonu pašlaik top 7 bukleti: par Zaņas dabas taku latviešu un angļu valodā, kā arī par Zvārdes dabas taku un Zvārdes pagasta informatīvais buklets - šos četrus finansē Vides fonds. Tiek gatavots arī Saldus rajona, Saldus pilsētas un Brocēnu pilsētas informatīvais buklets. Laika vairs nav daudz, jo izstāde "Balttour 2003" Ķīpsalā notiks no 12. līdz 14. februārim, tāpēc viesu namu saimniekiem, krodziniekiem, kultūras iestāžu darbiniekiem, kas vēlas tajos ievietot reklāmu, jāpasteidzas un jāgriežas Saldus Uzņēmējdarbības un tūrisma informācijas centrā."

""Balttour" ir svarīgākais tūrisma gadatirgus Latvijā," saka A. Andersons. "Mana pieredze liecina, ka vēlākos gadatirgos informācija tiek nodota minimāli. Cilvēki apmeklē "Balttour" un pēc tam plāno savu vasaras atpūtu. Pagājušā gada "Balttour" izstādē par "Zvejniekiem" izdalīju ap 1800 informācijas bukletu, vēlākajos gadatirgos - tikai 200 - 300. Un mēneša laikā pēc Ķīpsalas izstādes mūsu bāzē jau bija pieteikušies viesi gandrīz visām vasaras nedēļu nogalēm."

Vairāk vēlas uzzināt

Raksturojot lauku tūristu un atpūtnieku gaumes maiņu, Artūrs Andersons min vienu faktu - pērn uz "Zvejniekiem" trīs reizes bija jāsauc apsardze, lai savaldītu piedzērušos viesus. Šogad - ne reizes.

"Mazinās to viesu skaits, kuri atbrauc uz laukiem vienkārši izballēties un, atvainojos par atklātību, piedzerties. Aizvien biežāk brauc draugu kompānijas, ģimenes, kuras vēlas gan vakarā papriecāties, ieiet pirtī, bet dienā atpūsties, baudot klusumu, dabu vai apskatot interesantas vietas apkārtnē. Labi, ka jau ir buklets par Saldu, ko varu parādīt, varu ieteikt apmeklēt citus asociācijas biedrus, piemēram, tiem, kas brauc uz Saldu, vienmēr iesaku pusdienot "Stikla pērlīšu spēlē".

Gatavojoties izstādei "Balttour", gribu ieteikt asociācijas biedriem tūrisma sezonā algot darbinieku, kas varētu koordinēt darbu starp tūrisma objektiem - lai būtu kāds, kas zina, kur notiek kādi pasākumi, no kura varētu uzzināt par brīvām vietām viesu namos un atpūtas bāzēs, saņemt citu informāciju. Manuprāt, to varētu darīt kāds profesionālās vidusskolas praktikants. Ar šo skolu man ir laba sadarbība, jau trīs gadus audzēkņi "Zvejniekos" strādā praksē.

Esmu turējis solījumu - nākamgad "Zvejnieku" mājas lapā internetā - www.zvejnieki2000.lv - informāciju par sevi varēs ievietot visi Saldus rajona tūrisma asociācijas biedri, kas vien to vēlēsies."

"Arī Uzņēmējdarbības un tūrisma informācijas centrā ir informācija par tūrisma objektiem, un bija prieks, redzot, ka šogad aizvien vairāk cilvēku vēlas uzzināt - kas interesants mūsu rajonā. Jauna tendence - cilvēki vēlas ne tikai būt pasīvi vērotāji, bet arī līdzdarboties, piedalīties. Tādu piedāvājumu mēģinājām veidot Pampāļos, podnieku darbnīcā pie Lindas un Alfrēda Kunstmaņiem, un, šķiet, izdevās. Mūsu rajonā ir daudz amatnieku - kokgriezēju, metālkalēju, audēju -, es mēģinu viņus apzināt un noskaidrot - kurš ir ar mieru savu prasmi rādīt arī ceļotājiem. Šādu darbnīcu apmeklējums būtu patīkama sastāvdaļa jebkurā tūrisma maršrutā," saka A. Žideņa. "Nākamais gads Eiropā ir kultūrtūrisma gads - līdz ar to būs vairāk iespēju šādiem projektiem piesaistīt Eiropas naudu. Taču idejas krāt jāsāk jau savlaicīgi."

Pārliecināt, ka var

Šogad izstādē "Balttour" izplatīja arī Kurzemes kultūras pasākumu kalendāru, un ar skaudību varēja vērot, ka citos rajonos jau gada sākumā zina, kur un kad notiks dažādi pasākumi gada beigās. Saldus rajona sniegtā informācija bija visai bāla. Aija Žideņa cer, ka šogad ziņas par kultūras norisēm Saldus rajonā būs pilnīgākas.

"Informāciju sāku vākt jau septembrī. Diemžēl daudzos tautas namos saka - iecerēts ir, bet, ja nebūs naudas, ja nebūs cilvēku, kas dara, varbūt arī nenotiks... Tāpēc svarīgi, lai būtu pašvaldības ieinteresētība - ka tā akceptē pasākumu plānu un apņemas tos finansēt, nevis par naudas piešķiršanu lemj tikai iepriekšējā sēdē. Tā dara citur, un arī mums jāpieņem šī kārtība, citādi tiešām par Saldu rodas aplams priekšstats - kā par vietu, kur nekas nenotiek."

Saldus UTIC arī turpinās piedāvāt iespējas rajona viesu namu saimniekiem, kafejnīcu saimniekiem un cilvēkiem, kas tikai apsver iespēju iesaistīties tūrisma biznesā, mācīties un gūt pieredzi. Jau janvāra vidū tiek organizēts brauciens uz Somiju, lai apskatītu turienes mazos viesu namus un kafejnīcas, uzzinātu no to saimniekiem, kā tiek organizēta šī uzņēmējdarbība. Tiek apkopota un izplatīta informācija par iespējām piedalīties projektu konkursos un saņemt līdzfinansējumu savu ideju realizācijai. A. Žideņa arī cer, ka uzņēmēji izmantos Hipotēku bankā atvērto nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības kredītlīniju ar pazeminātiem kredītprocentiem.

Vēl viena Aijas ideja, cerams, nākamgad gūs atsaucību: "Esmu meklējusi Eiropas kartē un taujājusi, vai ir vēl kāda vieta, kuras nosaukumā ir vārds "salds". Neatradu! Tātad mēs esam unikāli ar savu nosaukumu - Saldus rajons, Saldus pilsēta, Saldus pagasts. Būtu vareni, ja izdotos izveidot jaunu tradīciju - saldumu festivālu, kas piesaistītu uzņēmējus un viesus no plašas apkaimes. Starp citu, gastronomiskas baudas ir spēcīgs stimuls tūrismam, jo ceļotāji vēlas gūt baudu, un ēšana ir viena no spēcīgākajām baudām. Biju Ziemassvētku tirdziņā Vācijā - un neredzēju nevienu cilvēku, kam nekustētos mute! Visa tirgošanās galvenokārt orientēta uz baudām. Un, tā kā šai vietai gluži vēsturiski dots jaukas baudas - salduma - vārds, būtu galīgi nesaprātīgi to neizmantot!"