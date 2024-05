Dzīvnieku patversmē

Next

Kucīte seniores vecumā 27. jūlijā nonāca patversmē, jo Jaunās ielas iedzīvotāji pašvaldības policiju informēja par apkaimē klīstošu suni. Cerams, ka ziņu par savas četrkājainās draudzenes pagaidu mājvietu uzzinās sunītes saimniece un atnāks pēc tās.

Rudi baltu runci 31. jūlijā uz patversmi atveda no Kursīšiem; cilvēki sacīja, ka dzīvnieks esot ticis izmests no mašīnas. Divas nedēļas gaidīs piesakāmies tā saimniekus, bet vēlāk mincim meklēs jaunas mājas. Cilvēkiem, kas to pieņems, ar šo 2 — 3 gadus veco peļujunkuru būs paveicies, jo runcis ir mīlīgs un rotaļīgs un īsā laikā paspējis savaldzināt patversmes darbinieku kolektīvu.

Patversme atrodas Saldū, Lielā ielā 83, telefons 63846885, 29391282, mājaslapa internetā www.salduspatversme.lv.