Kopīgi svin gada gaišākos svētkus

Jau vairākus gadus Multiplās sklerozes Saldus nodaļas biedriem ir skaista tradīcija - kopīgs Ziemassvētku pasākums.

Šī gada svētki no iepriekšējiem atšķīrās ar to, ka bijām uzaicināti pie bagātīgi klāta svētku galda kafejnīcā "Frauenburga". Par jauko pārsteigumu lielu paldies sakām "Frauenburgas" īpašniekiem. Retais no mūsu slimniekiem savas slimības laikā varējis pabūt kafejnīcā, lai vienkārši atpūstos un arī justos vajadzīgs citiem.

Laiks bija auksts, tāpēc biju nobažījusies, vai mūsu slimnieki varēs ierasties - citam sacēlusies temperatūra, cits netiek ārā no mājas... Katram no mums ir savas bēdas un sāpes, bet, kopā sanākot, vienmēr ir vieglāk rast risinājumu. Arī slimībā vienam otru atbalstīt ir vieglāk. Mums, multiplās sklerozes slimniekiem, ir dažādas iespējas veidot savu dzīvi, taču ir jārunā ar līdzcilvēkiem par mūsu slimību, lai viņi varētu mūs labāk saprast.

Svētku pasākumā mūsu mazajam pulciņam pievienojās Saldus domes sociālā dienesta vadītājs Aivars Līpiņš, "Zaļās aptiekas" īpašniece Anita Ozoliņa, Multiplās sklerozes asociācijas pārstāve Guntra Cīrule.

Gaišos svētkus ievadīja tikpat gaišs Aivara un Janas priekšnesums. Aivars mūs iespriecināja ar savu dzeju, Jana - ar skaistām dziesmām, kurām arī mēs pievienojāmies. Bija jautri, skanēja joki un asprātības, un slimība uz mirkli atkāpās...

G. Cīrule mazliet pastāstīja par Multiplās sklerozes asociācijā paveikto šī gada laikā un par iecerēm turpmāk. Jauku apsveikumu mums veltīja A. Līpiņš, kam sakām paldies par atbalstu un rūpēm. Sirsnīgus vārdus mums teica A. Ozoliņa, arī viņai esam pateicīgi par sapratni. Paldies laikraksta "Saldus Zeme" kolektīvam, īpaši - galvenajai redaktorei Andrai Valkīrai un žurnālistei Silvai Kleinbergai.

Jūtos gandarīta, ka katram Multiplās sklerozes asociācijas Saldus nodaļas biedram kaut uz brīdi sirdī ielija prieks. Ļoti gribētos, lai šādi prieka mirkļi būtu biežāk. Paldies visiem mūsu labdariem, visiem gaišajiem cilvēkiem, kas gādājuši, lai mēs aizmirstu savas sāpes un spētu pasmaidīt.