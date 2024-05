Ceļu transporta negadījumi (30.12.)

No 21. līdz 28. decembrim uz rajona ceļiem notikuši 12 satiksmes negadījumi. Vienā no tiem cietuši 2 cilvēki.

Iebrauc pretējā joslā

21. decembrī plkst. 8 ceļa Saldus - Ezere 11. km (aiz Ēvaržiem) automašīnas Audi 80 vadītājs uz slidenas brauktuves neizvēlējās ceļa apstākļiem atbilstošu ātrumu, automašīna ieslīdēja pretējā joslā un sadūrās ar pretimbraucošo Honda CRV. Mašīnas bojātas.

24. decembrī plkst. 17.30 Saldū, Tūristu un Jelgavas ielas krustojumā, automašīnas Audi 90 vadītājs pārāk strauji nogriezās no Jelgavas ielas uz Tūristu ielu. Mašīna ieslīdēja pretējā joslā un sadūrās ar VW Golf. Bojātas abas.

27. decembrī plkst. 14.45 Saldū, uz Striķu ielas, iepretim mājai Nr. 16, automašīnas GAZ 5204 vadītājs, apbraucot stāvošu automašīnu, iebrauca pretējā joslā, un notika sadursme ar pretimbraucošo Renault Master. Abas bojātas.

Neievēro distanci un intervālu

21. decembrī plkst. 10.30 Saldū, Kuldīgas un Brīvības ielas krustojumā, automašīnas Ford Sierra vadītāja neizvēlējās drošu distanci aiz priekšā braucošās Renault Clio. Kad to vadītājs pirms krustojuma apturēja, notika sadursme. Bojātas mašīnas.

21. decembrī plkst. 15.35 Saldū, Rīgas ielas 9 pagalmā, automašīnas Volvo S40 vadītājs iebrauca ēkas sienā. Bojāta mašīna un mājas logs.

24. decembrī plkst. 13.30 Saldū, Lielās un Celtnieku ielas krustojumā, automašīna Mazda 626 sadūrās ar automašīnu VW Transporter. Negadījuma cēlonis - nepareiza distances izvēle aiz priekšā braucošas mašīnas.

Neuzmanās

21. decembrī plkst. 8.55 Saldū, Jelgavas ielā 8, automašīnas VW Golf vadītājs nepamanīja, ka priekšā braucošās VW Santana vadītājs rāda kreiso pagriezienu. Notika sadursme. Apstākļus noskaidro.

Smagi cieš divi cilvēki

22. decembrī plkst. 23.10 ceļa Saldus - Ezere 14. km Kursīšu pagastā automašīnas Ford Scorpio vadītājs uz slidenas brauktuves neizvēlējās apstākļiem atbilstošu ātrumu, mašīna noslīdēja no ceļa un apgāzās. Ļoti smagi cietis mašīnas vadītājs un viens no pieciem pasažieriem. Abi nogādāti slimnīcā.

Tiek lemts jautājums par krimināllietas ierosināšanu. Vai automašīnas vadītājs bijis alkohola reibumā, kļūs zināms pēc ekspertīzes rezultātu saņemšanas.

Neizdodas atpakaļbrauciens

23. decembrī plkst. 19.30 Zvārdes pagasta "Akmentiņos" automašīnas Toyota Hilux vadītājs nepārliecinājās par drošību, braucot atpakaļgaitā. Viņa mašīna ietriecās aizmugurē stāvošajā traktorā Valmet. Bojāta mašīna.

25. decembrī plkst. 9.50 pansionāta "Ābeles" teritorijā Lutriņu pagastā automašīnas KAVZ 3271 vadītājs atpakaļgaitā uzbrauca aizmugurē stāvošai Nissan Sunny. Bojātas abas.

Dzērumā neredz ceļu

23. decembrī plkst. 21 ceļa Ventspils - Kuldīga - Saldus 93. km Lutriņu pagastā automašīnas Ford Escort vadītājs, alkohola reibumā braucot ceļa apstākļiem neatbilstošā ātrumā, nobrauca no ceļa, un mašīna ietriecās šķērslī. Tā bojāta.

Skrien stirna

27. decembrī plkst. 9.20 ceļa Rīga - Liepāja 115. km Zirņu pagastā automašīnai BMW 525 priekšā izskrēja stirna. Bojāta mašīna.

Soda iereibušos un brīdina

No 21. līdz 28. decembrim aizturēti 5 iereibuši autovadītāji.

Pie administratīvās atbildības par braukšanu alkohola reibumā saukts Rimants Buivids (dzim. 1960.g.), kā arī Ignors Mežiņš (1954.), kas turklāt izraisīja satiksmes negadījumu.

Svētku dienās policija uz ceļiem ir organizējusi akciju, kuras laikā seko, lai vadītāji nebrauktu alkohola reibumā. 24., 25. un 26. decembrī mūsu rajonā ir pārbaudīti 253 transportlīdzekļu vadītāji. Diviem no tiem izelpojamajā gaisā konstatēts alkohola saturs - līdz 0,49 promilēm. Abi stingri brīdināti. Diviem braucējiem bijušas 0,5 līdz 1 promilei. Viņiem sastādīts administratīvais protokols.

Policija ir pateicīga visiem autovadītājiem par sapratni akcijas laikā. Uz ceļiem nebija nekādu konfliktu.

Pārbaudes uz ceļiem turpināsies līdz pat janvārim.

31. decembrī svētku uguņošanas dēļ no plkst. 23 līdz uguņošanas beigām tiks slēgta transporta līdzekļu kustība Saldus centrā. Policija lūdz mašīnas atstāt tālāk no tā.

Tiks slēgta Kuldīgas iela posmā no Brīvības ielas līdz centram (varēs iebraukt stāvlaukumos), Lielā iela no Rīgas ielas līdz centram, Striķu iela no Rīgas ielas līdz centram, Jelgavas iela no Tūristu ielas līdz centram. Lūgums autovadītājiem ievērot ceļa zīmes un policistu norādījumus.

Informēja ceļu policijas priekšnieka vietnieks Uldis Plācis