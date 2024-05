Gads sācies ar bargu laiku

SALDUS METEOROLOGIEM ir interesanti strādāt, jo laika apstākļi Saldū nereti krietni atšķiras no kaimiņu rajoniem. "Reizēm te kā Latvijas otrā galā - visaukstākais ziemā vai viskarstākais vasarā," stāsta Ina Lāce. FOTO - ULDIS PŪCE

Saldus hidrometeoroloģiskajā stacijā veiktie mērījumi liecina, ka esam aizvadījuši aukstāko gadumiju vismaz pēdējo piecu gadu laikā.

Minimālā gaisa temperatūra 31. decembrī bijusi -18oC, bet uz augsnes - -26,5oC. Iepriekšējais, 2001. gada Vecgads bijis vidēji par 6 grādiem siltāks, bet iepriekšējie - pat par 13 -14 grādiem siltāki.

"Augsne sasalusi 46 cm dziļumā - tas mūspusē ir neraksturīgi dziļi janvāra sākumam," stāsta Saldus hidrometeoroloģiskās stacijas vadītāja Ina Lāce. "Neparasts laiks bija 28. decembrī, kad vakarpusē, turoties salīdzinoši stipram salam - -6,7oC, - sāka līt un izveidojās sērsna. Patlaban tā apklājusies ar jaunu sniega segu un atrodas sniega slāņa vidū. Pagājusī vasara bija neparasta ar ilgo karstumu un sausumu, bet iepriekšējā - ar daudzajiem pērkona negaisiem."

Kopš Saldus hidrometeoroloģiskā stacija viena no pirmajām Latvijā tika modernizēta, meteorologiem vairs nav ik pēc trim stundām jāiet nolasīt daudzie dati no mērījumu lauciņa mēraparātiem - datora ekrānā ik brīdi redzami visi svarīgākie mērījumi. Pašiem regulāri jāpārbauda sniega biezums, tas jāraksturo, kā arī jāmēra redzamība. Reizi piecās dienās meteorologi dodas garākā pārgājienā ar sniega svariem un latu dziļuma mērīšanai - sniegs jāmēra 2 kilometru distancē uz lauka un 1 kilometru - mežā.

Pirms diviem mēnešiem stacija saņēma pati savu mājiņu un aizjurģojās no privātmājas Kalēju ielā (dīvaini - kaut gan tā skaitās pilsētas iela, nebija ne nojausmas, kad pa to būtu braucis sniega tīrītājs!). Nelielajā telpā pietiek vietas aparatūrai un dežurējošā meteorologa darbavietai. Žēl tikai, ka bija jāatsakās daudzajiem istabaugiem, ar ko lepojās iepriekšējās telpas. Vairāki no tiem esot uzdāvināti kolēģiem Dobelē.

Pārmaiņas skārušas arī valsts hidrometeoroloģisko dienestu. "Kopš 1. decembra izveidota Latvijas Hidrometeoroloģijas aģentūra," informēja aģentūras vadītājs Andris Leitass. "Tas nozīmē, ka mums tagad ir lielākas iespējas pelnīt un ieguldīt naudu aģentūras attīstībā. Valsts budžets piešķir aģentūrai aptuveni 2/3 nepieciešamo līdzekļu, trešdaļa jānodrošina pašiem, bet, ja nopelnām vairāk, varam tos izlietot saviem mērķiem. Viens no svarīgākajiem, manuprāt, ir paaugstināt algas - vidējā alga mūsu iestādē ir tikai 104 lati mēnesī. Nodrošinot labāku atalgojumu, varēsim arī iesaistīt darbā vairāk labu speciālistu.

Nopelnām, pārdodot iegūto informāciju dažādiem uzņēmumiem - lidostai, ostām, "Latvenergo" un citiem - kopumā gandrīz 300 organizācijām, tajā skaitā - masu informācijas līdzekļiem."