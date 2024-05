Dzīvnieku patversmē

Next

Divi suņi, 9 mēnešus vecs gaišbrūns un 6 mēnešus vecs strīpains (attēlos), atvesti no Nīgrandes. Vīrietis, kas viņus atveda, sacīja — kamēr bijis veikalā, jaunuļi piesieti viņa mājās pie būdas. Pats par suņiem parūpēties nevar, tādēļ tiem tiek meklētas jaunas mājas, vēlams, laukos. Abi suņi ir labsirdīgi, bet arī jūtams, ka būs labi sargi. Jaunus saimniekus meklē patversmes jaunpienācējs, 9 mēnešus vecs haskiju puika, kura saimnieki vairs nespēj gādāt par dzīvnieku. Būtu labi, ja tā jaunajās mājās nebūtu mājputnu.

No Jelgavas ielas patversmē nogādāta ļoti veca pusakla kaķene ar pelēku garu apmatojumu, līdzīga Norvēģijas meža kaķim. Iespējams, tā pamukusi no mājām, un saimnieki pēc viņas skumst. Vēl savus cilvēkus var būt pazaudējis 3 — 4 mēnešus vecs melns runcītis no Kalnsētas ielas, kur viņš atradies daudzdzīvokļu nama kāpņu telpā. Kaķēns ir kopts, tīrīgs, draudzīgs.

Patversme atrodas Saldū, Lielā ielā 83, telefons 63846885, 29391282, mājaslapa internetā www.salduspatversme.lv.