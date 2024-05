"Brocēni" strādā atbilstoši vides aizsardzības prasībām

ATĻAUJA PIECIEM GADIEM. Akciju sabiedrības "Brocēni" valdes priekšsēdētājam Jurim Reisonam to pasniedz Liepājas reģionālās vides pārvaldes vadītājs Leonīds Zeļenskis.

Aizvadītā gada vienā no pēdējām dienām akciju sabiedrība "Brocēni" saņēma A kategorijas atļauju piesārņojošām darbībām, un šī atļauja ir spēkā turpmākos piecus gadus.

Arī agrāk uzņēmumam bija jāsaskaņo ar Vides aizsardzības reģionālo pārvaldi dažādi vides kvalitātes saglabāšanas un uzlabošanas jautājumi, kārtojot atbilstošas atļaujas. Nule saņemtā A kategorijas atļauja aizstāj sešas citas - atļauju gaisu piesārņojošo vielu emisijai no stacionārajiem gaisa piesārņojuma avotiem, ūdens lietošanas atļauju, atkritumu savākšanas, uzglabāšanas un pārkraušanas atļauju nolietotām riepām, atkritumu pārstrādes atļauju nolietotām riepām, atkritumu savākšanas, uzglabāšanas un pārkraušanas atļauju skābiem darvas produktiem, gudronam, atkritumu pārstrādes atļauju skābiem darvas produktiem, gudronam. Šī atļauja nosaka, kādā mērā uzņēmums drīkst ietekmēt vidi, ņemot vērā pašreizējo ražošanas jaudu un izmantotos resursus, kas un kad kontrolē tā ietekmi uz vidi. A kategorijas prasības piesārņojošām darbībām ir visstingrākās.

A kategorijas atļaujā apkopota informācija par pašreizējo situāciju vides kvalitātes jomā uzņēmumā, jau veiktajiem pasākumiem vides un energoresursu taupīgā un saudzīgā izmantošanā, kā arī ietverta svarīga sadaļa - kas turpmāk darāms vides un resursu saudzīgā izmantošanā - vides rīcības plāns. Liepājas reģionālās vides pārvaldes ieteikumi visās galvenajās dabas resursu izmantošanas jomās (ūdens, enerģijas taupības pasākumi, gaisa aizsardzība, notekūdeņu kvalitātes uzlabošana, pasākumi trokšņu mazināšanā, atkritumu apsaimniekošanā, augsnes, grunts un pazemes ūdeņu aizsardzībā) ir ar noteiktiem izpildes termiņiem.

Jau pērn akciju sabiedrībā "Brocēni" ieviesta integrētā vides un kvalitātes pārvaldes sistēma, un tā sertificēta atbilstoši starptautiskajiem standartiem ISO 14001: 1996 un ISO 9001: 2000 prasībām. Šī sistēma aptver visus galvenos ražošanas procesus un palīgprocesus, kas saistīti ar ražošanu, un nosaka, ka vides jomā uzņēmuma prioritātes ir izmešu samazināšana, kurināmā, elektroenerģijas izmantošanas efektivitātes palielināšana, kā arī piesārņojošo vietu sanācija.

Akciju sabiedrība "Brocēni" ir otrais uzņēmums Liepājas reģionālās vides pārvaldes pārraugāmajā teritorijā (pirmais bija Liepājas "Lauma") un sestais Latvijā, kurš saņēmis šādu ilgtermiņa atļauju piesārņojošai darbībai. Taču no citiem uzņēmumiem, kuri apjomīgo pieteikumu un pavaddokumentus bija gatavojuši, realizējot pilotprojektus, "Brocēni" atšķiras ar to, ka tas padarīts pašu spēkiem, turklāt, pamatojoties uz iepriekš veiktu vides auditu. Vides aizsardzības speciālisti atzina "Brocēnu" pieteikumu par ļoti labi sagatavotu. Pirms tā iesniegšanas izdots un iedzīvotājiem bija pieejams buklets par uzņēmuma ietekmi uz vidi un izmantotajām tehnoloģijām. Jebkurš iedzīvotājs varēja izteikt savu novērtējumu un ieteikumus vides stāvokļa uzlabošanā. Atļaujā gan minēts, ka no iedzīvotājiem būtiski iebildumi un rakstiski priekšlikumi nav saņemti.

Šogad šādu vienotu atļauju piesārņojošai darbībai Kurzemē plāno saņemt četru cūkkopības uzņēmumu īpašnieki (to vidū arī "Druvas Unguri"), bet nākamgad - "Liepājas metalurgs", "Brocēnu metāla sistēmas", arī Grobiņas atkritumu poligons.