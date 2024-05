Darba likums - precizēts un papildināts

2002. gada 20. decembrī Saeima pieņēma grozījumus Darba likumā. Tie stājās spēkā 2003. gada 1. janvārī. Izmaiņu nav daudz, bet tās ir būtiskas.

Kā apmaksā svētku dienas

Kopš 2002. gada 1. jūnija, kad Darba likums stājās spēkā, tajā atklājās dažas nepilnības un neskaidrības. Piemēram, nebija skaidrs, vai darba devējam jāapmaksā visas svētku dienas, jo likuma 73. pantā bija teikts, ka darba devēja pienākums ir izmaksāt vidējo izpeļņu tad, kad darbinieks neveic darbu svētku dienā. Šāds formulējums likumā paredzēja, ka darbiniekam vidējā izpeļņa ir jāizmaksā arī tad, ja darbs tiek veikts nedēļas atpūtas laikā. Vienota viedokļa par šīs likuma normas piemērošanu nebija. Tagad šī panta 1. daļa ir papildināta ar jaunu punktu, kas norāda, ka darbiniekam, kam ir noteikta akorda vai laika algas sistēma, tiek izmaksāta vidējā izpeļņa par tām svētku dienām, kas iekrīt darbiniekam noteiktajā darba laikā. Likums vairs neparedz svētku dienu apmaksāšanu tiem darbiniekiem, kuriem noteiktā alga nav atkarīga no nostrādātā laika vai saražotās produkcijas, t.i., pārsvarā valsts iestāžu darbiniekiem.

Kā aprēķina vidējo izpeļņu

Izmaiņas izdarītas arī likuma 75. pantā - par vidējās izpeļņas aprēķināšanu. Grozījumos precizēts, ka darbinieka vidējā izpeļņa aprēķināma nevis vispārīgi no darba samaksas pēdējos sešos mēnešos, bet konkrēti - no darba algas, piemaksām un prēmijām. Tagad darbiniekiem vairs nebūs jāuztraucas, ka slimības jeb pārejošas darba nespējas laiks samazinās viņam izmaksājamo atvaļinājuma naudu, ja slimot iznācis pusgada laikā pirms atvaļinājuma. 75. panta 5. daļa jaunajā redakcijā nosaka citu kārtību vidējās izpeļņas aprēķināšanai arī atvaļinājumam. Vidējā izpeļņa tagad jāaprēķina tikai par nostrādātajām dienām, kuru skaitā vairs nebūs slimības, atvaļinājuma dienu un dienu, kas veltītas veselības pārbaudēm, profesionālajai apmācībai un kvalifikācijas celšanai. Tā kā pilnībā izmainīta arī 75. panta 9. daļa, vidējo izpeļņu atvaļinājuma naudas aprēķināšanai vairs nerēķinās, darba samaksas kopsummu dalot ar darba dienu skaitu, bet gan, šo summu dalot ar nostrādāto dienu skaitu attiecīgajā laika periodā.

Turpmāk grāmatvežu darbs būs atslogotāks arī, aprēķinot komandējuma naudu, jo Darba likuma 76. panta 3. daļā tagad noteikts, ka darbiniekam komandējuma laikā saglabājas darba alga un šajā laikā noteiktās piemaksas. Tātad vidējā izpeļņa komandējuma naudas izmaksai vairs nav jāaprēķina.

Jaunie grozījumi nosaka nelielas izmaiņas vienreizēju un pagaidu darba normu noteikšanā, ierobežojot un precizējot pagaidu normu pastāvēšanas ilgumu uzņēmumā. Pagaidu norma nevarēs būt spēkā ilgāk par trim mēnešiem.

Darbiniekiem par labu ir grozījumi 145. pantā, kas turpmāk paredz darbiniekiem, kuriem noteikta summētā darba laika uzskaite, pārtraukumus ieskaitīt darba laikā. Līdz šim summētā darba laika uzskaite bija izdevīgāka darba devējam, jo par dienas virsstundām nebija jāmaksā piemaksa 100% apmērā, izņemot gadījumus, ja darbinieks strādājis vairāk nekā 160 stundas četru nedēļu periodā.

Kad izmaksā atlaišanas pabalstu

Visnozīmīgākās izmaiņas ir atlaišanas pabalstu ziņā, jo Darba likuma iepriekšējā redakcija bija pasliktinājusi darbinieku stāvokli salīdzinājumā ar tām normām, kas bija noteiktas LDLK 37. pantā. Turpmāk atlaišanas pabalsts būs jāizmaksā ne tikai, samazinot darbinieku skaitu vai likvidējot darba devēju kā juridisku personu, bet arī citos gadījumos, kas nav saistīti ar darbinieka uzvedību. Piemēram, izbeidzot darba līgumu ar darbinieku, kam nav pietiekamu profesionālo spēju vai kura veselības stāvoklis neatbilst nolīgtā darba veikšanai, kā arī, ja tiek atjaunots darbā līdz šim aizstātais darbinieks, atlaistajam darbiniekam jāizmaksā atlaišanas pabalsts ne mazāk kā viena mēneša vidējās izpeļņas apmērā. Lai būtu mazāk sūdzību Valsts darba inspekcijai par to, ka nav izmaksāti lielāki atlaišanas pabalsti atbilstoši Darba likuma 112. pantam - atkarībā no nostrādātā laika, vēlos atgādināt, ka saskaņā ar Darba likuma pārejas noteikumiem tie būs spēkā tikai no 2005. gada 1. janvāra.

Zināms, ka jebkuras izmaiņas likumos rada grūtības to piemērošanā gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem. Viens no Valsts darba inspekcijas pienākumiem ir konsultēt un informēt darba devējus un darbiniekus. Tādēļ neskaidrību gadījumos lūdzu zvanīt man pa tālruni 3825800.