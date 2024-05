Kas? kur? kad? (4.01.)

4. janvārī plkst. 13 Brocēnu slidotavā hokeja spēle "Brocēni" - "Latvijas sieviešu hokeja izlase".

Rajona čempionāta minifutbolā B grupas finālspēles notiks Saldus sporta namā 5. janvārī no plkst. 12 - 12.30 "Nīgrande" - "Saldus FK/ Lutriņi", no 12.35 - 13.05 "Elektro" - "Policija", no 13.10 - 13.40 "Ardeks" - "Lutriņi", no 13.45 - 14.15 "Nīgrande" - "Elektro", no 14.20 - 14.50 "Policija" - "Ardeks", no 14.55 - 15.25 "Saldus FK/Lutriņi" - "Pampāļi", no 15.30 - 16 "Skrunda" - "Socco", no16.05 - 16.35 "Lutriņi" - "Druva", no 16.40 - 17.10 "Socco" - "Pampāļi", no 17.15 - 17.45 "Druva" - "Skrunda".

5. janvārī plkst. 10 Druvas mehānisko darbnīcu zālē sacensības novusa vienspēlēs.

6. janvārī plkst. 18 Bērnu un jaunatnes centra jauniešu veselības centrā Lielā ielā 3b "Veselības skola". Tēma: "Novecošana jeb vienmēr 39...". Informācija pa tel. 9838957.

Rajona čempionāta spēles volejbolā vīriešiem 6. janvārī Prof. vsk. plkst. 19 "KUK" - "Remte", Vadakstē plkst. 19 "Jaunauce" - "Valsts meži", plkst. 20 "Vadakste" - "Saldus MR", 8. janvārī Prof. vsk. plkst. 19 "PROFI" - "Readymix", Nīgrandē plkst. 19 "Omega-4" - "Kurzeme", Novadniekos plkst. 19 "Diro-Krējums" - "Timberjack".

Rajona čempionāta spēles basketbolā vīriešiem A gr. 6. janvārī plkst. 20.30 SPĢ "Bingo" - "PROFI", 7. janvārī plkst. 18.30 Prof. vsk. "PROFI" - "Sporta skola", 9. janvārī plkst. 18.30 SPĢ "Sporta skola" - "Druvas saldējums". B gr. spēles notiks 7. janvārī plkst. 20 Druvā "Policija" - "Blīdene", plkst. 19 Vadakstē "Vadakste" - "Remte", 8. janvārī plkst. 20 Druvā OK "Saldus labība" - "Zirņi".

17. janvārī plkst. 20 restorānā "Ciecere" notiks rajona sportistu balle. Visiem interesentiem lūgums līdz 14. janvārim pieteikties pie sporta darba organizatores Elgas Grotas (tel. 9485523).