Ceļu transporta negadījumi (11.12.)

TIKAI PASLĪDĒJA... Pēc negadījuma uz Brocēnu tilta 8. decembra rītā. FOTO - NO CEĻU POLICIJAS ARHĪVA

Aizvadītajā nedēļā notikuši 12 ceļu satiksmes negadījumi. Četros no tiem cietuši pieci cilvēki, viens - gājis bojā.

Mašīna aizslīd...

3. decembrī plkst. 18.50 ceļa Lielauce - Bejas slidenajai brauktuvei piemērotu ātrumu nebija izvēlējies automašīnas Toyota Hilux vadītājs. Ceļa 10. km Blīdenes pagastā mašīna slīdēja un ietriecās kokos.

8. decembrī plkst. 9.30 ceļa Rīga - Liepāja 95. km automašīnas Opel Ascona vadītāja, izbraucot uz Brocēnu tilta, neizvēlējās ceļa apstākļiem atbilstošu ātrumu, mašīna ieslīdēja pretējā joslā un sadūrās ar pretimbraucošo Mercedes Benz 240 B. Negadījumā cietusi Opel vadītāja.

8. decembrī plkst. 14.15 ceļa Rīga - Liepāja 90. km pirms Brocēniem automašīnas Mitsubishi Pajero vadītāja uz slidenas brauktuves pārāk strauji apdzina priekšā braucošo mašīnu. Atgriežoties savā joslā, mašīna noslīdēja no ceļa. Vadītāja cietusi, bet pēc pirmās palīdzības saņemšanas no slimnīcas atlaista mājās.

Uzbrauc gājējiem

4. decembrī plkst. 14.40 Saldū, Kuldīgas ielā 52, automašīnas Mazda 626 vadītājs uzbrauca 1992. gadā dzimušam zēnam, kurš šķērsoja braucamo daļu. Zēns cietis.

5. decembrī plkst. 9.45 Saldū, Kuldīgas un Kalnu ielas krustojumā, automašīnas VW Passat vadītājs uzbrauca trim septiņpadsmitgadīgām meitenēm, kas pie ģimnāzijas šķērsoja braucamo daļu pa gājēju pāreju. Visas meitenes cietušas. Viena no viņām ar ļoti smagiem ievainojumiem aizvesta uz slimnīcu Rīgā, kur ir mirusi. Otra ārstējas slimnīcā, trešā atlaista mājās.

Konstatēts, ka mašīnas vadītājs alkoholu nebija lietojis.

Ceļu policija lūdz atsaukties cilvēkus, kas redzējuši šo negadījumu un, piezvanot pa telefonu 3802333, var sniegt kādu informāciju.

Abu šo negadījumu apstākļus noskaidro. Kā vienā, tā otrā gadījumā tiek lemts jautājums par krimināllietas ierosināšanu.

Neuzmanās stāvlaukumā

4. decembrī plkst. 15.30 Saldū, Rīgas ielā 10, automašīnas Ford Scorpio vadītājs, stāvlaukumā pie Unibankas braucot atpakaļgaitā, uzstūmās stāvošai VW Golf.

Mašīna aizripo pati

5. decembrī plkst. 17 Saldū, bērnudārza "Īkstīte" teritorijā, automašīnas Audi 100 vadītājs, novietojot mašīnu stāvēšanai, nenodrošināja to pret izkustēšanos. Viņa prombūtnē mašīna uzripoja stāvošai Peugeot 306.

Konstatē bojājumu

5. decembrī ap plkst. 19.40 automašīnas Mercedes Benz vadītājs, novietojot automašīnu stāvēšanai, pamanīja, ka tai bojāts priekšējais labās puses spārns, uz kura ir palicis sarkanas krāsas traips. Vadītājs domā, ka viņa mašīna varētu būt bojāta Saldū, Lielā ielā 2. Ceļu policija centīsies noskaidrot vainīgo, taču notikušo tagad jau ir grūti konstatēt. Iespējamā negadījuma aculieciniekus lūdz piezvanīt pa telefonu 3802333.

Atsakās no pārbaudes

7. decembrī plkst. 19.50 Saldū, Kuldīgas un Tirgus ielas krustojumā, broceniece Sandija Skreba, ar automašīnu Opel Astra izbraucot uz Kuldīgas ielu, nedeva ceļu pa to braucošai Ford Escort. Sadursmē bojātas mašīnas. Opel Astra vadītāja atteicās no pārbaudes, vai nav lietoti alkoholiskie dzērieni, par ko viņa tiks saukta pie administratīvās atbildības. Sods par šādu atteikšanos ir 200 līdz 500 Ls vai tiesību atņemšana uz laiku no 24 līdz 36 mēnešiem.

Pēc negadījuma arī atklājies, ka abu mašīnu vadītājiem nemaz nav braukšanas tiesību. Mašīnu īpašniekiem laikam gan nopietnāk jāapsver, kam uzticēt savu braucamo.

Saduras nogriežoties

7. decembrī plkst. 23.50 ceļa Kandava - Saldus 48. km Brocēnu lauku teritorijā automašīna Audi 80, kuru vadītājs grieza pa kreisi, sadūrās ar automašīnu Honda Accord, kuras vadītājs savukārt bija uzsācis apdzīt Audi. Apstākļus noskaidro.

Akmens bojā lukturi

8. decembrī plkst. 16.40 ceļa Vāne - Saldus un Satiķi - Gaiķi krustojumā automašīnai Nissan Blue Bird ar garāmbraucošas mašīnas paceltu akmeni tika bojāts priekšējais lukturis.

Dzērumā iebrauc stabā

9. decembrī plkst. 9.20 Saldū, Skrundas ielā 10, saldenieks Agris Gūtmanis alkohola reibumā ar automašīnu Ford Sierra iebrauca stabā. Bojāta mašīna un stabs.

Ziemas riepas neglābs

Daudzi autovadītāji pa slidenu brauktuvi brauc ar tādu pašu ātrumu kā vasarā, kas, redzams, noved pie bēdīgām sekām. Der arī atcerēties, ka ziemas riepas nav nekāds brīnumlīdzeklis, - pat ar tām slīd.

Pagājušajā nedēļā aizturēti 8 (7 no viņiem - piektdien, sestdien, svētdien) iereibuši autovadītāji. Visi dzērumā brauca pa Saldus pilsētu. Četriem no aizturētajiem alkohola reibums bija virs 2 promilēm, pārējiem - virs 1 promiles.

Informēja ceļu policijas priekšnieka vietnieks Uldis Plācis