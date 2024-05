Ceļu transporta negadījumi (7.01.)

NENOVĒRTĒ SLIDENO CEĻU. Tāds ir rezultāts pēc neatbilstoši ātras braukšanas 3. janvārī pa ceļu Rīga - Liepāja. FOTO - NO CEĻU POLICIJAS ARHĪVA

No 29. decembra līdz 6. janvārim uz rajona ceļiem notikuši 13 satiksmes negadījumi. Viens cilvēks gājis bojā, divi - cietuši, divi vadītāji pametuši negadījuma vietu.

Iet bojā pasažiere

29. decembrī plkst. 10.30 ceļa Rīga - Liepāja 107. km, pirms kafejnīcas "Mežavējš" Zirņu pagastā, automašīnas Ford Fiesta vadītājs uz slidenas brauktuves neizvēlējās drošu ātrumu. Mašīnu sanesa, tā ieslīdēja pretējā joslā un sadūrās ar pretimbraucošo Mercedes Benz. Negadījuma vietā bojā gāja Ford pasažiere, cietis Ford vadītājs. Bojātas mašīnas.

Ātrbraucēji aizslīd

29. decembrī plkst. 13.20 ceļa Kandava - Saldus 51. km Oškalnos līkumā slīdēja pārāk ātri vadītā automašīna Mazda 626, tā sadūrās ar pretimbraucošo VW Jetta. Bojātas abas.

29. decembrī plkst. 14.45 ceļa Rīga - Liepāja 79. km Blīdenes pagastā drošu ātrumu uz slidenas brauktuves neizraudzījās automašīnas Mazda 323 vadītāja. Mašīna noslīdēja no ceļa un ietriecās kokā. Cietusi mašīnas vadītāja, kas vēlāk griezusies pēc palīdzības slimnīcā Rīgā.

29. decembrī plkst. 19.30 pārdrošā ātrumā pa slideno ceļu Rīga - Liepāja brauca automašīnas VW Jetta vadītāja. Netālu no degvielas uzpildes stacijas "Priede" mašīna noslīdēja no brauktuves, notrieca ceļa zīmi un sabojāja arī ceļu norobežojošo barjeru. Bojāta mašīna.

1. janvārī plkst. 15.30 no Jelgavas ielas iepretim Cieceres skolas stadionam noslīdēja un kokā ietriecās automašīna Audi 100. Cēlonis tas pats - vadītāja pa slideno ceļu brauca pārāk ātri.

2. janvārī plkst. 18.30 ceļa Rīga - Liepāja 121. km slidenam ceļam atbilstošu ātrumu neizvēlējās automašīnas Mitsubishi Lancer vadītājs. Pie Airīšu pieturas mašīna slīdēja un ietriecās ceļa zīmē. Bojāta mašīna un ceļa zīme.

3. janvārī plkst. 12.50 pārāk ātri pa slideno ceļu Rīga - Liepāja brauca automašīnas Ford Sierra vadītāja. 96. km mašīna noslīdēja no brauktuves un apgāzās.

Krīt baļķis

2. janvārī plkst. 20.20 ceļa Rīga - Liepāja 116. km, pie pagrieziena uz Lašupi Zirņu pagastā, kravas automašīnas Scania R 143 (ar piekabi) vadītājs nebija droši nostiprinājis kravu. No tās uz ceļa izkrita viens baļķis, tam uzbrauca aizmugurē braucošā mašīna Mitsubishi L 300. Tā bojāta.

Apstākļus noskaidro

3. janvārī plkst. 14.30 ceļa Saldus - Pampāļi 20. km Pampāļu pagastā uz slidenas brauktuves sadūrās divas pretimbraucošas automašīnas - Mitsubishi L 200 un Mitsubishi Lancer. Negadījuma cēlonis - ieslīdēšana pretējā joslā. Apstākļus noskaidro.

Bojā stāvošas mašīnas

1. janvārī plkst. 17.15 Saldū, Dārza ielā 12, automašīnas Opel Astra vadītāja, braucot atpakaļgaitā, uzbrauca aizmugurē stāvošai Ford Granada. Bojātas mašīnas.

4. janvārī plkst. 1 degvielas uzpildes stacijas "Gaušis un partneri" teritorijā Ezeres pagastā automašīnas Honda Accord vadītājs uzbrauca stāvošai Ford Sierra. Bojātas mašīnas. Vainīgais no negadījuma vietas aizbrauca, bet ir noskaidrots.

Soda par braukšanu dzērumā

No 28. decembra līdz 6. janvārim aizturēti 4 iereibuši autovadītāji.

Pie administratīvās atbildības par braukšanu alkohola reibumā saukti - Artis Bērzs (dzim. 1950. g.) un Skaidrīte Paulovska (1972.). Par šādu pašu pārkāpumu sodīts arī Valdis Čūders (1983.), viņam turklāt nebija braukšanas tiesību.

No 24. decembra līdz 1. janvārim ceļu policija rīkoja speciālus reidus, kuros pārbaudīja, vai autovadītāji nav lietojuši alkoholu. Policija ir pateicīga, ka visi autovadītāji pret pārbaudēm izturējās ar sapratni.

Pārbaudīts 451 transportlīdzekļa vadītājs. Pieciem no tiem izelpojamajā gaisā konstatēts alkohola saturs - līdz 0,49 promilēm, viņi brīdināti. Diviem alkohola saturs bija - no 0,5 līdz 2 promilēm, vienam - 1 līdz 1,5 promilēm. Šie vadītāji tiks saukti pie administratīvās atbildības.

Negadījumus izraisa iereibušie

3. janvārī plkst. 17.50 ceļa Saldus - Ezere 1. km Novadnieku pagastā automašīnas Opel Kadett vadītājs alkohola reibumā nebija izvēlējies kustībai drošu ātrumu. Mašīna noslīdēja no brauktuves un ietriecās ceļa zīmē. Bojāta mašīna un ceļa zīme.

3. janvārī plkst. 23.36 Saldū, Jelgavas ielā pirms centra krustojuma, automašīna VW Golf sadūrās ar pretimbraucošo Volvo 760. Avārijas cēloni noskaidro.

VW Golf vadītājs no notikuma vietas aizbrauca, bet ir noskaidrots. Policija viņu aizturēja iereibušu, taču vadītājs no ekspertīzes atteicās. Viņš tiks saukts pie atbildības par bēgšanu, par atteikšanos no ekspertīzes un arī par negadījuma izraisīšanu, ja, noskaidrojot apstākļus, konstatēs viņa vainu.

Policija rezumē un brīdina

Aizvadītā gada decembrī reģistrēti 48 satiksmes negadījumi, kas ir par 4 mazāk nekā 2001. gada decembrī. 9 (iepriekš - 6) negadījumi bijuši ar cietušiem un bojā gājušiem cilvēkiem. 2002. gada decembrī 1 (iepriekš tikpat) cilvēks gājis bojā, 13 (7) cietuši.

2002. gadā kopā reģistrēts 451 (gadu iepriekš - 450) negadījums. Ir samazinājies (no 83 uz 74) negadījumu skaits, kuros cietuši vai bojā gājuši cilvēki, bet pieaudzis (no 9 uz 15) bojā gājušo skaits. Pērn negadījumos cietuši 103 (aizpērn - 106) cilvēki. Salīdzinājumā ar citiem gadiem, 2002. gadā ievērojami pieaudzis cietušo, bojā gājušo un negadījumos iesaistīto bērnu (līdz 14 gadu vecumam) skaits.

Ceļu policija brīdina autovadītājus, ka pašlaik visi rajona ceļi, ieskaitot ceļu Rīga - Liepāja, ir klāti ar ledu un, kaut arī tiek kaisīti ar pretslīdes materiāliem, braukšanai ļoti bīstami. Autovadītājiem ir jābrauc ļoti uzmanīgi.

Informēja ceļu policijas priekšnieka vietnieks Uldis Plācis