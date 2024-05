Mednieki baro meža dzīvniekus

Otrdien Ezeres mednieku kluba biedri, kuri varēja izbrīvēties no darba, pulcējās pie kalšu noliktavas, lai traktoru piekabēs iekrautu un izvestu barību meža dzīvniekiem. Uz mežu un atpakaļ kursēja pieci traktori.

Labības atpuces ar sīkajiem graudiem, cukurbietes, ozolzīles, laizāmā sāls - viss meža iemītnieku kopgaldam.

"Medības mums ir svētki, bet svētki ir jānopelna," uzsver kluba vadītājs Jānis Sipenieks. "Mums nav lielu mežu masīvu, taču apmedījamā platība ir liela - izstiepta 25 kilometru garumā un sešu kilometru platumā. Tā sākas no Kursīšu vējdzirnavām un beidzas pie Ventas tilta. Ir gandrīz 2 tūkstoši hektāru valsts meža un aptuveni tūkstotis hektāru privāto mežu, kā arī lauksaimniecībā izmantojamā zeme, par kuru noslēgti līgumi ar vairāk nekā 100 īpašniekiem. Ļoti svarīgi, lai šajos nelielajos mežos uzturētos dzīvnieki, tāpēc tos regulāri un pietiekami barojam, sākot no rudens, līdz pavasarim, kad atlaižas sasalums un dzīvnieki paši spēj sameklēt sev pietiekami barības."

Agrāk mednieki veda barību uz četrām vai piecām vietām, taču tik lielai platībai barotavu bija par maz, dzīvniekiem nācās mērot garu ceļu, turklāt šajās vietās sāka uzturēties arī klaiņojošie suņi. Tagad ved uz 13 vietām, tās izvēlētas pēc iespējas dziļi mežā, jo bijuši gadījumi, kad ceļam tuvu izbērtā barība jau nākamajā naktī nozagta.

Kluba vadītājs stāsta, ka dzīvnieku ir daudz. Krīze bijusi deviņdesmito gadu sākumā, kad bezatbildīgi daudz izsniegtas medību atļaujas, un pat mežacūku palicis ļoti maz.

"Vienojāmies ar Kursīšu kolektīvu un gadu vai pat ilgāk nemedījām nemaz, bet dzīvniekus intensīvi piebarojām. Nu mežacūku ir gandrīz jau par daudz, jo posta lauksaimniecības sējumus. Man pašam izmīdīja vairākus hektārus labības. Briežu skaits ir diezgan konstants, bet tikpat kā nav aļņu, jo kādu laiku tie skaitījās jaunaudžu ienaidnieki. Toties stirnu ir ļoti daudz."

Pēdējās ziemas meža dzīvniekiem bija ļoti labvēlīgas, un arī šī ziema, pēc mednieku domām, nav traģiska vai ārkārtēja, kā mēģināts iestāstīt laikrakstos un televīzijā. Ezerē uz laukiem un mežā sniega kartiņa ir plāna, laukos redz rugaines un aruma muguras, sērsna - irdena. Tā ka runas par lielajām briesmām mednieki te uztver ar smaidu.

"Mūsu izkaisītie nelielie mežu masīvi nosaka, ka medījam uz gaidi līdz 20. oktobrim, jo rudenī dzīvnieki sāk uzmeklēt barošanas vietas, lai uzkrātu tauku rezerves ziemai. Pat tagad nomedītās cūkas ir ar diezgan lielu tauku slāni, tātad aukstums tām nekaitē," saka Jānis Sipenieks.

Ezeres mednieku klubā ir 37 - 40 mednieki gan no Ezeres, gan Zaņas pagasta, ir arī pieci saldenieki, klubā ir seši labi medību vadītāji. Lielu atbalstu sniedz zemnieki, no kuriem daudzi arī ir mednieki, - Māris Kļaustiņš, Sergejs Virts, Pēteris Prūsāns un daudzi citi. Otrdien uz mežu transportēja Māra atvestās Zemgalē nopirktās cukurbietes. Citi saimnieki dod graudus, atpuces. Kam nav savas lauksaimniecības zemes, atved kādu maisu kartupeļu. Katru gadu meža dzīvnieku barošanai izved ap 100 tonnām sīko graudu. Briežiem nepieciešama rupjā sāls, arī to ved un izliek barošanas vietās. Zāģē apses, nocērt to zarus, un uz pavasara pusi ar tām noteikti mielosies stirnas un brieži.

Sniegs nav dziļš, un dzīvnieki paši spēj parūpēties par guļvietām. Mežacūkas kādā vietā, kur aug daudz niedru, no tām izveidojušas biezu plašu paklāju, uz kura guļ. "Es savos 35 mednieka gados tādu atjautību redzu pirmo reizi," atzīstas Jānis Sipenieks un piebilst - ja sniegs būtu ļoti biezs, tad nāktos domāt par šķūrēšanu, lai dzīvniekiem būtu ētāk izkasīt vietu gulēšanai. Patlaban tas nav nepieciešams.

Kas uztrauc medniekus? Esot neapdomīgi saimnieki, kuri vakaros palaiž vaļā lielos suņus. Mednieki lūdz viņus to nedarīt, otrreiz - brīdina, bet, ja arī tas nelīdz, diemžēl nākas nošaut māju sargus kā klaiņojošus suņus. Tādu gadījumu gan nav daudz, bet mednieki spiesti rīkoties arī tā, jo suņi, īpaši, ja ir divatā, ar lielu azartu trenkā dzīvniekus.

Satrauc arī tie gadījumi uz autoceļiem, kur zem ļoti ātri braucošu mašīnu riteņiem iet bojā meža dzīvnieki. Pēdējos gados šādu gadījumu bijis daudz, un Ezeres kluba mednieki panāca, ka pie Grīvaišiem tiek izlikta brīdinoša ceļazīme.

"Medības ir sirdslieta, ne vajadzība pēc gaļas, un tas ir dārgs prieks - katrs mednieks gadā tam iztērē ap simts latu," saka kluba vadītājs. "Mums ir labas attiecības gan ar virsmežniecību, mežniecībām, ir prieks sastrādāties. Ļoti labs bija lēmums par pastāvīgām līgumplatībām medībām. Noslēdzot ilgtermiņa līgumus, mednieku klubs ir saimnieks un kā saimnieks arī rīkojas. Tad arī nelikumībām nav pamata."

Ezeres klubam medības parasti sekmīgas. No pērnā gada 15 dzinēju medībām uz dižmedījumiem bija tikai viena neveiksmīga. Tas esot medību vadītāju panākums. Nedēļā pirms medībām medību vadītājs izpēta, vai attiecīgajā vietā uzturas dzīvnieki. Katru sestdienu vīri brauc uz citu mežu, bet ir arī vietas, kurās nemedī vai arī medības rīko tikai pāris reižu gadā, ļaujot dzīvniekiem justies drošībā.