Latvijā, pasaulē (9.01.)

Ministru kabinets pieņēmis noteikumus par valdības locekļu, valsts ministru un parlamentāro sekretāru atalgojumu, reprezentācijas un braukšanas naudu, vairāk nekā trīs reizes palielinot ministru un premjera algas. Līdz šim Ministru prezidenta un viņa biedra alga bija 650 lati pirms nodokļu nomaksas, bet valdība to palielinājusi līdz 2200 latiem premjeram un 2100 latiem viņa biedram.

Jaunākā Latvijas faktu aptauja liecina, ka lielākā daļa - 54,4% - Latvijas iedzīvotāju atbalsta valsts dalību NATO, 26% to uzskata par nepieciešamu. 14,1% pret to neiebilstu, bet vēlētos saņemt vairāk informācijas, un tikai 5,5% nevar formulēt savu viedokli. Par svarīgāko iestāšanās faktoru tiek atzīta valsts un iedzīvotāju drošības palielināšana, savukārt tās pretinieki uzskata, ka NATO Latvijai izmaksās pārāk dārgi.

Par izstāšanos no partijas Latvijas ceļš paziņojusi viena no redzamākajām LC politiķēm, bijusī frakcijas priekšsēdētāja Kristiāna Lībane. Savu aiziešanu no partijas Lībane pamatojusi ar vēlmi kļūt par politiski neitrālu vērotāju no malas. Pēc LC neveiksmes 8. Saeimas vēlēšanās, kurās partija neiekļuva parlamentā, K. Lībane vēl nav pieņēmusi nevienu darba piedāvājumu.

Sala dēļ nakts patversmēs palielinās to bezpajumtnieku skaits, kuriem nav iespēju pavadīt nakti siltumā. Naktī no svētdienas uz pirmdienu Rīgas nakts patversmē vīriešiem, kurā ir 150 vietu, nakšņojuši 198 cilvēki, bet sieviešu patversmē, kur ir 50 vietu, nakti pavadījusi 61 sieviete. Lielajā salā šā gada pirmajā nedēļā Rīgā un Rīgas rajonā nosaluši astoņi cilvēki, bet šoziem kopumā galvaspilsētā nosaluši vairāk nekā 50 cilvēku.

Izmeklējot krimināllietu par Valsts ieņēmumu dienesta Ludzas nodaļas vadītāja V. Liscova slepkavību, policija kādā garāžu kooperatīvā Bolderājā atklājusi pēdējos gados lielāko ieroču, sprāgstvielu un munīcijas glabātavu. Tur atrasti 35 kilogrami trotila, 400 grami plastīda, automāti, karabīnes, medību ieroči, pistoles, klusinātāji, 44 granātas, 37 detonatori, 15 metri degauklas, pistoļu aptveres un liels daudzums dažāda kalibra patronu.

Francijas varas iestādes aizliegušas vākt austeres un vēžveidīgos Arkašonas baseinā valsts dienvidrietumos netālu no Bordo, jo ir bažas, ka tie varētu būt saindēti ar mazutu, kas izplūdis no nogrimušā tankkuģa Prestige. Arkašonas baseinā līdz šim gadā tika saražoti aptuveni 12 tūkstoši tonnu austeru. Atlantijas okeāna piekrastē Francijā pret piesārņojumu cīnās aptuveni tūkstotis cilvēku.

Pēc nevalstiskās organizācijas Aircraft Crasbes Records datiem, pagājušajā gadā pasaulē reģistrēts vismazāk aviokatastrofu kopš 1965. gada. Pērn pasaulē notikušas 154 komerclidmašīnu katastrofas, un tajās dzīvību zaudējuši 1397 cilvēki.

Krievijas Jūras spēki līdzekļu trūkuma dēļ būs spiesti par vienu piekto daļu samazināt kara kuģu floti - atzinis jūras kara flotes virspavēlnieks admirālis Vladimirs Kurojedovs. Niecīgais finansējums novirzīts labāko kuģu uzturēšanai kaujas gatavībā un tehniskā kārtībā, bet kuģi, kuriem nepieciešams remonts, atstāti novārtā.