Saldus dome vēlas pārņemt Profesionālās vidusskolas sporta kompleksu

Saldus pilsētas domes ārkārtas sēdē deputāti lēma par budžeta grozījumiem un Saldus Profesionālās vidusskolas sporta kompleksa pārņemšanu domes īpašumā.

Apstiprināja grozījumus domes 2002. gada budžetā. Pamatbudžeta ieņēmumi pērn bijuši 2 276 282 Ls, kas ir 99,95% no plānotā. Pamatbudžeta izdevumi bijuši 2 351 665 Ls jeb 97,89% no plānotā. Domes ekonomiste Daira Šlanka informēja, ka pašvaldība pērn atbrīvojusies no lielajiem parādiem, un šobrīd domes parāds kreditoriem ir apmēram viena mēneša kārtējo maksājumu apjomā - nedaudz vairāk nekā 43 tūkstoši latu.

Kā pozitīvs fakts tika minēts tas, ka dažās pozīcijās budžetā ienācis vairāk naudas, nekā bija plānots. Papildus plānotajam ieskaitīti 32 897 Ls no iedzīvotāju ienākuma nodokļa. Par 39 834 Ls vairāk iekasēts no pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par bērnu skološanu vispārējās un pirmsskolas izglītības iestādēs. Gada beigās pamatbudžeta līdzekļu atlikums bija 47 221 Ls, jo gada nogalē tika ieskaitīts minētais iedzīvotāju ienākumu nodoklis un 15 tūkstoši latu administratīvi teritoriālas reformas izpētei.

Papildus nauda ienākusi arī speciālajā budžetā - 15 386 Ls autoceļu fondā un 19 281 Ls privatizācijas fondā. Par 1984 Ls vairāk nekā plānots ienācis ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu fondā.

Deputāts Agris Pūtelis gan iebilda, ka uz parādu atmaksāšanas rēķina pērn palicis daudz nepadarītu darbu, tāpēc ar budžeta izpildi nav jālepojas.

Atļāva nodarboties ar individuālo darbu 36 cilvēkiem. Visvairāk - frizierēm, mežizstrādātājiem, adītājām un šuvējām. Individuālo darbu strādās arī apavu remontētājs, sadzīves inventāra izgatavotājs, televīzijas un video aparatūras remontētājs, rūpniecības preču un lietoto apģērbu tirgotāji, aerobikas treneres un citu amatu pārstāvji.

Domes priekšsēdētājs Aidis Herings ierosināja darba kārtībā iekļaut jautājumu par Saldus Profesionālās vidusskolas (bijušā tehnikuma) sporta kompleksa pārņemšanu domes īpašumā. Zemkopības ministrijai, kam pagaidām pieder sporta komplekss, neesot līdzekļu, ko ieguldīt sporta kompleksa kapitālā remontā un attīstībā. "Ko darīt - skatīties, kā baseins aiziet postā?" vaicāja pilsētas mērs. "Pašvaldība pat nevar mēģināt piesaistīt projektu līdzekļus, jo objekts nepieder mums."

Domes priekšsēdētāju atbalstīja deputāts Jēkabs Koļesņikovs: "Ja sporta komplekss sabruks, vai nav vienalga, kā īpašumā tas atradīsies - pašvaldības vai skolas? Taču pašvaldībai ir iespēja dabūt naudu, tikai tāpēc nopietni jāstrādā. Caur Eiropas Savienības fondiem Latvijā ienāks arvien vairāk investīciju. Kāpēc mēs nevarētu izmantot šo naudu sporta kompleksā? Cita varianta nav - komplekss mums jāpārņem." Viņš arī atgādināja, ka dome šeit jau ieguldījusi savu naudu - logu maiņai -, kas aizietu nebūtībā, ja komplekss pārstātu darboties.

Mazāk optimistiski bija noskaņoti citi deputāti. A. Pūtelis uzskatīja, ka nepietiek būvi tikai pārņemt, ja nav naudas tās kapitālam remontam un attīstībai. "Ja uz pusi samazinātu dienesta mašīnu skaitu Profesionālajā vidusskolā, varētu uzturēt peldbaseinu," bija pārliecināts deputāts Uģis Feldmanis.

Nolēma lūgt Zemkopības ministriju bez atlīdzības nodot Saldus pilsētas pašvaldības īpašumā Saldus Profesionālās vidusskolas sporta kompleksu.

Nedaudz diskutēja arī par kompleksa tālāku izmantošanu. A. Herings izteica priekšlikumu nodot Profesionālās vidusskolas apsaimniekošanā to kompleksa daļu, kas nepieciešama skolas audzēkņu sporta nodarbībām. Savukārt par peldbaseina tālāku izmantošanu varētu izstrādāt biznesa plānu.

A. Pūtelis uzskatīja, ka telpas uz nodarbību laiku skolai jāiznomā, nevis jāatdod apsaimniekošanā. "Īpašumam ir vērtība tikai tad, ja tam ir viens saimnieks. Nopietni jādomā, kas to apsaimniekos, nevis jātaisa kolhozs," viņš sacīja.

Nolēma uzdot domes speciālistiem līdz kārtējai domes sēdei izstrādāt sporta kompleksa apsaimniekošanas līguma projektu.

Domes izpilddirektors Āris Nārvils informēja par paveikto, lai atbildētu uz divām daudzu iedzīvotāju parakstītām vēstulēm, kurās uzdoti jautājumi par p/u "Saldus siltums" darbību. Vienojās, ka šīs nedēļas laikā deputāti saņems atbilžu projektu. Tā kā vēstules adresētas domes deputātiem, atbilde būtu jāparaksta katram. Tāpēc arī katrs deputāts varēs iepazīties ar atbildē rakstīto un pierakstīt arī savus atbilžu variantus.