Blīdenē top mēbeles pilīm un savrupmājām

Kad pirms kāda laika Blīdenē notika vietējo amatnieku darbu izstāde, daudzi blīdenieki brīnījās: vai tiešām tik labas un skaistas lietas top pašu pagastā?

Krēsli, soli, skapji, sekcijas, plaukti, bufetes, kāpnes, kamīnu apdares, galdi, ēdamistabu iekārtas, koka lapenes un ceļa rādītāji, un vēl citas dažādas skaistas lietas no koka tiek gatavotas mēbeļu ražotnē Blīdenē. Tur kopīgi saimnieko trīs vīri - Ansis Ābuls, Uldis Šampiņš un Gunārs Upmanis. Gan pēc izglītības, gan pieredzes - mēbeļu galdnieki. Uldis, piemēram, beidzis amatniecības skolu, strādājis Rīgā, salonā "Taps", Ansim ir koktēlnieka specialitāte, bet Gunāram bijusi sava darbnīca.

Noteicošās ir klienta vajadzības un vēlmes

Te no koka top viss, ko vien klients vēlas savā veikalā, kafejnīcā, birojā vai mājā, un katrs pasūtījums ir īpašs. Ja klientam vajag virtuves durvis vai skapi ar kokgriezumiem, tiks izdarīts. Jaunmoku pilij, piemēram, izgatavotas glītas norādes un lieli semināru galdi. Jābūt modernā vai retro stilā - vēlmes tiks ievērotas pilnībā. Pagaidām neesot bijis nekā tāda, ko Blīdenes galdnieki nespētu izpildīt. Pat tad, ja interjerā vajadzīgs pīts grozs, sazinās ar vietējo pinēju, un grozs tiek nopīts. Albumā sakrātas fotogrāfijas par jau veiktajiem pasūtījumiem, un, attēlus apskatot, atliek tikai labā nozīmē apskaust blīdenieku klientus.

Mēbeļu galdniecībai, pēc meistaru domām, ir labas perspektīvas, jo arvien vairāk cilvēku vēlas masveida ražojumus nomainīt pret ko tādu, kā nav citiem un kur būtu realizētas pašu saimnieku vēlmes un gaume.

Ansis saka: klientus iegūt palīdz kursabiedri un paziņas Rīgā, kur dizaina salonā ikviens var pasūtīt vēlamo. Ir arī pasūtītāji, kuri izvēlas ne tikai atsevišķu mēbeli, plauktu, sekciju, bet visu interjeru. Sarunā ar klientu tiek precizētas pasūtījuma detaļas, lai vēlāk, kad izstrādājums jau ir gatavs, nebūtu nekādu pretenziju. Ir dažādi klienti. Mēdz būt arī kašķīgi un piekasīgi. Ja pasaka, ka kaut kas nepatīk, tad jādara tieši tā, kā klients vēlas.

Labas lietas nevar maksāt lēti

Pasūtījumi ir dažādi. Ir gadījumi, kad klients tikai zina nosaukt, kas viņam vajadzīgs, bet konkrētais izpildījums jāizdomā un jāpiedāvā. Bet gadās, ka pasūtījumam jau nāk līdzi rasējumi un atliek tikai atbilstoši tiem strādāt. Ļoti reti, ka ar potenciālo klientu tā arī neizdodas vienoties.

Retro stila mēbeles gribēja pasūtīt zviedri. Vairākas mēbeļu darbnīcas izgatavoja piedāvājuma paraugus. Blīdenieki izgatavoja retrokrēslu no alkšņa koka (tieši tādus vēlējās zviedri). Ārzemniekiem patika, viņi pat solījās investēt līdzekļus, kas, protams, mēbeļu izgatavotājiem ļoti noderētu, jo labas un sarežģītas kokapstrādes iekārtas ir ļoti dārgas. Vienoties par pasūtījumu tomēr neizdevās, jo zviedri bija iedomājušies, ka varēs te iepirkties par santīmiem. Bet kvalitatīvas mēbeles izgatavošana ir darbietilpīga un arī dārga. Ansis Ābuls saka: laba manta maksā labu cenu, lēti to vispār nav iespējams uztaisīt.

Ansis atzīst, ka konkurence mēbeļu galdnieku vidū ir ļoti liela, ir daudz līdzīgu darbnīcu, kur spēj veikt tādus pašus pasūtījumus, bet klientu ir diezgan daudz, tādēļ darba pagaidām pietiek visiem mēbeļu galdniekiem. Tomēr vislielākie konkurenti ir masveida produkcijas ražotāji, kuri spēj izgatavot galdus, krēslus un visu pārējo ar rūpnieciskām tehnoloģijām ātrāk un vairāk, tādēļ masveida produkcija lētāka. Tieši cena pircēju vairumam ir vissvarīgākais kritērijs. Tādēļ pie mēbeļu galdniekiem nepasūta, piemēram, parastas durvis vai logu blokus, ja tos lētāk var iegādāties specializētos būvniecības veikalos.

Līdz šim Blīdenes galdniekiem neesot bijis tukšo periodu, kad nav nekādu pasūtījumu. Parasti ir pretēja situācija - noteiktā laikā attiecīga mēbele vai cits koka izstrādājums klientam vajadzīgs, un tad darbnīcā gaisma nenodziest līdz vēlai nakts vai pat agrai rīta stundai. Ja pasūtītājam virtuves iekārta vajadzīga tieši noteiktā dienā, tai arī ir jābūt gatavai. Tas ir ne tikai izgatavotāja prestiža, bet arī finansiāls jautājums. Par laikus neizpildītu pasūtījumu klients var samaksāt mazāk, nekā bija norunāts. Ja iestāde vai privātpersona ir gatava maksāt lielu naudu, pretī vajadzīgs akurāts un laikus padarīts darbs. Tas ir dzelžains likums, ar ko jārēķinās.

Daudzi izvēlas dārgo un cieto ozolkoku

Mēbelēm neder kurš katrs koks, lai gan var izmantot gandrīz visu sugu kokus. Iegādāties labu materiālu par pieņemamu cenu - tas esot visai sarežģīti. Lai mēbelēm būtu tiešām labs materiāls, kokam jābūt zāģētam ziemā un vismaz pāris gadu lēnām izžuvušam, tad no tā gatavotais materiāls nešķiebsies un nelieksies, būs izturīgs un kalpos ilgu mūžu. Diemžēl tādu - pareizu - materiālu dabūt tikpat kā neiespējami, un jāizvēlas noderīgais no veikalu piedāvājuma. Tur materiāls var būt no jebkurā laikā zāģēta koka, strauji izžāvēts kaltē un gatavs pārdošanai jau pēc mēneša. Mēbeļu galdniekiem vajadzīgi noteiktas sugas kokmateriāli - ozola, oša, priedes. Pasūtītājs parasti arī nosaka, no kā gatavot attiecīgo izstrādājumu. Pēdējā laikā pieprasītāki ir ozolkoka izstrādājumi. Priede mēbelēm ir par mīkstu, un klienti negrib, lai katrs niecīgākais ieskrāpējums vai iespiedums paliktu uz mēbeles. Ozolkoks ir cenas ziņā dārgāks, smagāks un arī grūtāks kokgriešanai. Gaumes ir tik dažādas - vienam patīk dabīga koka izskats, citam - lakots izstrādājums, citam - krāsots. Varianti ir ļoti daudzi, un atkal noteicošais ir klienta ieceres.

Stāstot par savu izstrādājumu cenām, Ansis Ābuls smejas, ka galdniekam ir tāpat kā kurpniekam. Kurpniekam nav labu kurpju, mēbeļu izgatavotājam - labu mēbeļu. Arī viņam neesot mājās gandrīz nekā no pašgatavotā, ja neskaita mazu galdiņu, kas tapis vēl skolas laikā. Pārējā ir padomju laikā pirktā masveida produkcija. Katrs izstrādājums, kas top darbnīcā pēc speciāla pasūtījuma, ir diezgan dārgs, un paši gatavotāji tik dārgām mantām savai vajadzībai naudu netērētu. Protams, tas jau neliedz pasapņot, kas būtu pašu mājās, ja vien varētu to atļauties.