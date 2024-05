Noteikta jauna kārtība civilprasību izskatīšanā un laulības šķiršanā

1. janvārī spēkā stājās grozījumi Latvijas Civilprocesa likumā* un Civillikumā**, kā arī virknē citu likumu, kuros bija nepieciešamas izmaiņas šo likumu grozījumu dēļ. Par svarīgākajiem jaunumiem pastāstīja Saldus rajona tiesas tiesneses INTA KALNIŅA un GUNTA GRINBERGA.

Atklātāk un dārgāk

"Kopš šī gada arī civillietas tiesas sēdēs izskata atklāti, tātad cilvēki, kuriem tās interesē, var tiesas telpās iepazīties ar sēžu grafiku, nākt un klausīties. Slēgtās sēdēs turpina izskatīt lietas par bērna izcelšanās noteikšanu, adopcijas apstiprināšanu un atcelšanu, laulības šķiršanu un personas atzīšanu par maksātnespējīgu gara slimības vai plānprātības dēļ, pēc lietas dalībnieka lūguma vai tiesas ieskata slēgtas tiesas sēdes var tikt noturētas arī citos likumā noteiktajos gadījumos.

Noteikta valsts nodeva par kopīgās mantas dalīšanu - 50% apmērā no likmes, kas būtu jāmaksā par prasības pieteikumu vispārējā kārtībā no dalāmās mantas vērtības. Piemēram, ja dalāma manta 1000 latu vērtībā, citos gadījumos būtu jāmaksā 10% no vērtības - t.i., 100 latu, bet, ja tiek dalīta laulāto kopīga manta, - 50 latu. Būs jāmaksā arī par izpildraksta vai cita izpilddokumenta iesniegšanu izpildei - 1 lats. No šīs nodevas atbrīvotas personas, kas iesniedz izpildrakstu par uzturlīdzekļu piedziņu, darba samaksas piedziņu, kaitējuma piedziņu. Tiesa, ievērojot fiziskās personas mantisko stāvokli, var prasītāju pilnīgi vai daļēji atbrīvot no tiesas izdevumu samaksas, šāds lūgums ir jāmotivē un jāpierāda dokumentāli.

Likuma grozījumi arī paredz, ka valsts nodeva par laulības šķiršanu nu ir 50 latu līdzšinējo 20 latu vietā. Šo nodevas nomaksu pēc prasītāja lūguma tiesnesis var atlikt vai sadalīt, ja prasītāja aprūpē ir nepilngadīgs bērns."

Prasa nopietni gatavoties tiesai

"Līdz šim, izskatot civilprasības, nereti nebija nojausmas, kādus pierādījumus iesniegs prasītājs vai atbildētājs, tādēļ bieži nācās atlikt lietas izskatīšanu pēc būtības. Lai veicinātu civillietu raitāku izskatīšanu, virkne grozījumu paredz abu pušu lielāku atbildību un ieinteresētību, gatavojoties tiesai.

Civilprocesa likuma grozījumi tagad paredz nedaudz citādu kārtību civillietu sagatavošanai iztiesāšanai. Pēc tam, kad prasītājs iesniedzis prasības pieteikumu, tas tiek nekavējoties nosūtīts atbildētājam. Agrāk viņam bija tiesības, bet ne pienākums sniegt tiesai paskaidrojumus prasības pieteikuma sakarā. Tagad atbildētājam tiesneša norādītajā termiņā (15 - 30 dienas) obligāti jāiesniedz tiesai paskaidrojums, kurā jānorāda, vai prasība tiek atzīta par pamatotu, savi iebildumi pret prasību un to pamatojums, pierādījumi, kas apstiprina iebildumus, lūgumi par pierādījumu izprasīšanu, kā arī citi apstākļi, ko atbildētājs uzskata par būtiskiem. Paskaidrojuma nesniegšanas gadījumā atbildētāju var sodīt ar 50 latu naudas sodu.

Pierādījumi tiesai jāiesniedz ne vēlāk kā 7 dienas pirms tiesas sēdes, lai ar tiem var iepazīties otra puse un vajadzības gadījumā var motivēt savus iebildumus. Iesniegt pierādījumus tiesas sēdē var ar pamatotu lūgumu un tikai tad, ja tie nekavē lietas iztiesāšanu.

Ievērojot šos likuma grozījumus, var izvairīties no situācijām, kad, piemēram, komunālo maksājumu parādnieks atnāk uz tiesu un saka: "Man ir kvītis, kas apliecina parādu nomaksu, bet man to nav līdzi..." Tagad visām kvītīm tiesā jābūt iesniegtām 7 dienas iepriekš.

Likumā skaidri norādīts - lietas dalībnieku pienākums ir piedalīties lietas sagatavošanai iztiesāšanai: atbildēt noteiktajos termiņos uz tiesneša pieprasījumiem, iesniegt rakstveida paskaidrojumus, nepieciešamos pierādījumus un ierasties tiesā pēc tiesneša uzaicinājuma."

Sagatavošanas sēde

"Jaunums, kas paredzēts Civilprocesa likumā, - sagatavošanas sēde. To nosaka tiesnesis pēc saviem ieskatiem, lai tiesas sēdē varētu izskatīt lietu pēc būtības. Sagatavošanas sēdē pēc tiesneša uzaicinājuma obligāti jāierodas visiem procesa dalībniekiem. Viens no galvenajiem sēdes mērķiem ir mēģināt samierināt puses, kā arī precizēt strīda priekšmetu un robežas, lemt par liecinieku pieaicināšanu, ekspertīzes noteikšanu, lietisko pierādījumu pieņemšanu un pieprasīšanu, kas nodrošinātu raitu lietas iztiesāšanu tiesas sēdē, kuras datums arī uzreiz tiek noteikts. Agrāk, piemēram, ekspertīzi varēja noteikt tikai tiesas laikā, un nereti sēde notika, jau iepriekš zinot, ka lietas izskatīšana pēc būtības nevarēs notikt.

Arī par neierašanos uz sagatavošanas sēdi dalībniekiem draud naudas sods."

Drīkst lemt aizmuguriski

"Ja atbildētājs, pret kuru celta civilprasība, nesniedz paskaidrojumus par prasību un neierodas uz tiesas sēdi bez attaisnojoša iemesla, tiesa pēc prasītāja lūguma drīkst taisīt aizmugurisku spriedumu, pamatojoties uz prasītāja paskaidrojumiem un pierādījumiem, ja tie tiek atzīti par pietiekamiem. Aizmugurisks spriedums nav iespējams, ja lietu nevar izbeigt ar izlīgumu, ja nav zināma atbildētāja dzīvesvieta vai ja viņš nedzīvo Latvijā, ja atbildētājs aicināts uz tiesu ar publikāciju "Latvijas Vēstnesī", kā arī lietās, kurās ir vairāki atbildētāji un kaut viens no viņiem piedalās procesā. Aizmuguriskā sprieduma norakstu nosūta atbildētājam.

Aizmugurisku spriedumu apelācijas tiesā var pārsūdzēt tikai prasītājs. Ja atbildētājs nav mierā ar šo spriedumu, viņam ir tiesības 20 dienu laikā pieprasīt tiesvedības atjaunošanu un lietas izskatīšanu no jauna."

Mantojumu lietas - pie notāra

"Līdz ar grozījumiem Civilprocesa likumā mainīts arī Notāru likums, un tagad noteikts, ka kopš šī gada tiesa vairs neizskata mantojuma lietas - tāpat, kā padomju laikos, to dara notārs: ja ir atstāts mantojums vai iestājusies likumiskā mantošana, vai noslēgts mantojuma līgums, vai jānodibina mantojuma aizgādnība. Tiesa izskatīs tikai tās lietas, kuras te jau iesniegtas, un pieņems prasības pieteikumus strīda gadījumā - ja kāds no mantiniekiem apstrīd testamentu vai ir kādi citi iebildumi. Ar mantojuma lietām jāgriežas pie tā notāra, kas strādā attiecīgās apgabaltiesas teritorijā, mūsu rajonā - pie Baibas Skrebas."

Spriedumu izpilde pagaidām neskaidra

"1. janvārī stājās spēkā arī likums par tiesu izpildītājiem. Diemžēl tiesu sistēma vēl nav gatava izmaiņām, pēc kurām jau jāsāk strādāt.

Vairs nepastāv tiesu izpildītāju kantoris. Tā vietā darbs jāuzsāk brīvas profesijas pārstāvjiem - zvērinātiem tiesu izpildītājiem, kuri strādā apgabaltiesas pārraudzībā un ir mantiski patstāvīgi - tas ir, pelna, strādājot pēc noteiktiem cenrāžiem, kuri jāizstrādā Tieslietu ministrijai. Tiem prasītājiem, kas atbrīvoti no valsts nodevas par izpildraksta iesniegšanu, arī tiesas izpildītāju darbu apmaksās valsts. Pašlaik gan izveidojusies neparasta situācija, ka uz nenoteiktu laiku nav iespējams realizēt piedziņu un veikt citas funkcijas, kas agrāk bija tiesu izpildītāju kantora pienākums.

Trīs gadi jādzīvo šķirti

Grozījumi Civillikumā mainījuši laulības šķiršanas procesu gan no mantisko tiesību, gan procesuālo tiesību viedokļa.

Tiesa šķir laulību, pamatojoties uz viena vai abu laulāto pieprasījumu. Laulību var šķirt tikai tad, ja laulība ir izirusi un nav sagaidāms, ka laulātie to atjaunos. Par izirušu laulība uzskatāma, ja laulātie dzīvo šķirti vismaz trīs gadus un viņiem nav kopējas saimniecības. Bet - kopīga saimniecība var nepastāvēt arī tad, ja laulātie dzīvo šķirti kopīgā dzīvoklī.

Atsevišķos gadījumos laulību var šķirt ātrāk, pirms 3 gadi nodzīvoti šķirti, - ja laulības šķiršanas pieprasītājam laulības turpināšana ir neiespējama tādu iemeslu dēļ, kas atkarīgi no otra laulātā un kuru dēļ kopdzīve ar viņu būtu neizturama cietsirdība; ja laulības šķiršanu pieprasa abi laulātie vai ja viens laulātais piekrīt otra prasībai šķirt laulību, kā arī, ja viens no laulātajiem uzsācis kopdzīvi ar citu personu un šajā kopdzīvē piedzimis vai gaidāms bērns.

Samierināšanas laiks, uz kuru tiesa var atlikt laulības šķiršanu, ir līdz 6 mēnešiem - agrāk bija no 3 līdz 6 mēnešiem.

Likums arī paredz, ka laulību var nešķirt, kaut arī tā izirusi, sevišķu iemeslu dēļ, tajā skaitā - nepilngadīga bērna interesēs. Tāpat laulību nevar izšķirt, ja laulātie nav vienojušies par laulībā dzimuša bērna aizgādību, uzturlīdzekļiem, kopīgās mantas sadali. Šīs prasības (ja nav izšķirtas jau pirms laulības šķiršanas) var tikt celtas kopā ar prasību par laulības šķiršanu. Tātad, iesniedzot prasību par laulības šķiršanu, jānorāda - vai panākta savstarpēja vienošanās šajos jautājumos, vai arī visi šie prasījumi jāiekļauj šajā prasībā. Līdz ar to ieteicams, sastādot prasību par laulības šķiršanu, konsultēties ar advokātu.

Laulības šķiršanas lietas tiesa skata, piedaloties abām pusēm. Sarežģīti šķirt laulību, ja viena laulātā dzīvesvieta nav zināma. Vienīgais ceļš tādā gadījumā - ievietot sludinājumu "Latvijas Vēstnesī" un, ja noteiktajā termiņā meklējamais nav pieteicies, taisīt spriedumu, pēc tam atkal publicējot oficiālajā laikrakstā informāciju, ka laulība šķirta. Par sludinājumu ievietošanu jāmaksā prasītājam."

Vainīgajam - pienākumi

"Jaunums ir tā laulātā tiesības prasīt, lai laulības iziršanā vainojamais laulātais maina uzvārdu, ja, stājoties laulībā, viņš ieguvis dzīvesbiedra uzvārdu.

Tāpat no laulības iziršanā vainojamās puses otrs laulātais var prasīt uzturlīdzekļus, lai nodrošinātu sev līdzšinējo labklājības līmeni. Šie uzturlīdzekļi maksājami tik ilgu laiku, cik ilga bijusi laulība, ja prasītājs nestājas jaunā laulībā, pats nekļūst turīgāks vai apzināti neizvairās ar darbu iegūt līdzekļus uzturam. Acīmredzot, ja šķiroties attiecības ir sliktas, tiesā nav jāuzņemas vaina "mīļā miera labad", jo tam var būt nopietnas juridiskas sekas."

Ārlaulības bērns - ar sievas piekrišanu

"Kaut gan laulību var šķirt tikai tad, ja kopdzīve izirusi vismaz 3 gadus, bērnam, kurš dzimis laulībā vai ne vēlāk kā 306. dienā pēc laulības šķiršanas, tēvs ir likumīgais vīrs. Paternitāti var apstrīdēt vai nu viens no laulātajiem, vai pats bērns pēc pilngadības sasniegšanas, bet ne faktiskais tēvs.

Ja bērns piedzimis neprecētiem vecākiem, paternitāte tiek noteikta, abiem vecākiem iesniedzot kopīgu pieteikumu dzimtsarakstu nodaļā vai pie notāra - publiski apliecinātu pieteikumu. Ja bērna tēvs ir citā laulībā, lai viņš bērnu varētu atzīt par savu, nepieciešama likumīgās sievas piekrišana."

Vecāku varas vietā - aizgādība

"Likuma grozījumos jēdziens "vecāku vara" aizstāts ar "aizgādība". Saturiski gan tas nozīmē to pašu - vecāku tiesības un pienākumu rūpēties par bērnu un viņa mantu un pārstāvēt bērnu viņa personiskajās un mantiskajās attiecībās.

Arī, šķirot laulību, vecāku kopīgā aizgādība turpinās, ja vecāki nevienojas vai tiesa nelemj citādi. Ikdienas aizgādību īsteno tas, pie kura bērns dzīvo, bet jautājumus, kas var būtiski ietekmēt bērna attīstību, vecāki izlemj kopīgi.

Pienākums gādāt par bērna uzturēšanu nebeidzas, ja bērns nedzīvo kopā ar vecākiem vai vienu no viņiem. Tāpēc tos vecākus, kuriem ir grūti piedzīt no otra uzturlīdzekļus bērnam, iepriecinās likuma jaunā norma - ja radies strīds par uzturlīdzekļu apjomu, tiesa pēc prasītāja lūguma nekavējoties var noteikt uzturlīdzekļu pagaidu apjomu līdz strīda izšķiršanai, kuru nodrošināt ir atbildētāja pienākums neatkarīgi no mantas stāvokļa. Jācer, ka drīzumā tiks precizēts minimālais uzturlīdzekļu apjoms, kā teikts likumā, ņemot vērā valstī noteikto iztikas minimumu un bērna vecumu."

Saskarsmes tiesības

"Arī pēc laulības šķiršanas abiem vecākiem ir vienādas saskarsmes tiesības ar bērnu, tāpat kā bērnam - ar abiem vecākiem. Tēvam vai mātei, kura nedzīvo kopā ar bērnu, ir tiesības saņemt ziņas par viņu, it īpaši - par bērna attīstību, veselību, sekmēm, interesēm un sadzīves apstākļiem. Bet, izmantojot saskarsmes tiesības, nedrīkst negatīvi iespaidot bērna attiecības ar otru no vecākiem.

Strīda gadījumā kārtību, kā tiek realizētas saskarsmes tiesības, nosaka tiesa, līdz ar to spriedumam ir likuma spēks, atšķirībā no līdzšinējās situācijas, kad satikšanās tiesības izmantošanas veidu noteica bāriņtiesa. Tāpat kā jautājumos par uzturlīdzekļiem, tiesa var nekavējoties noteikt pagaidu kārtību saskarsmes tiesību nodrošināšanai - cik laika bērns pavada ar to no vecākiem, ar kuru kopā nedzīvo. To lemjot, tiek ņemti vērā bāriņtiesas ieteikumi.

Un, visbeidzot, Civillikumā iekļauta vēl viena, mūsdienām ļoti taisnīga, norma - bērnu var atbrīvot no pienākuma apgādāt savus vecākus, ja konstatēts, ka vecāki bez dibinātiem iemesliem izvairījušies no saviem pienākumiem pret bērnu."

