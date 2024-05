Next

"Maroka no lidmašīnas izskatās kā sarkani brūns tuksnesis, plika un neauglīga zeme. Kalnainajā Kasablankas apkārtnes ainavā redzamas tikai mazas un trūcīgas berberu mājiņas," pirmos iespaidus atceras Dzintra Edelmane. "Gids teica: neskaties, ka būdas ir tik nabadzīgas. Viņi ir laimīgi."

Kontrasti

"Maroka ir kontrastu zeme. Ar tiem var sastapties ik uz soļa. Braucot pa Atlasa kalniem, ir pat tāda vieta, kur zemes gaiši brūno krāsu nomaina sarkana. Kā ar nazi nogriezts. Šī sarkanā krāsa izmantota namu celtniecībai Marakešā, kur visas mājas ir maigi sārtas.

Mani pārsteidza oāzēs augošās ļoti augstās palmas, jo biju iedomājusies, ka tuksnesī palmām jābūt mazām un nīkulīgām. Pārsteidza arī pie katras mājiņas iekoptie zemes gabaliņi, kuros audzē olīves, mandarīnus, melones, piparmētras... Tas panākts ar milzīgu darbu, jo ūdens tur nav, lietus nelīst mēnešiem. Cilvēka lielākais palīgs ir ēzelītis, ar kuru ved ūdeni un kurš palīdz izaudzēto aizvest uz tirgu.

Pilsētās ir milzīgas ūdenskrātuves, kur sakrāj ūdeni, kas satek no kalniem. To izmanto apūdeņošanai. Neticami, bet kalnos bijām vietā, kur ziemā piecus mēnešus ir sniegs, bet tagad tā bija zaļa oāze tuksneša vidū.

Lai gan Maroka ir Āfrikas valsts, tajā nesastapsi dzīvniekus, ar kuriem parasti saistās Āfrikas vārds. Lielu daļu valsts aizņem Sahāras tuksnesis, tāpēc tur ir čūskas, kamieļi, arī pērtiķi un mežacūkas. Redzēju kalnu kazas, kuras ar visām četrām bija uzrāpušās olīvkokā, lai noplūktu nedaudzās zaļās lapas.

Marokas dienvidu daļā gaisa temperatūra bija +42 grādi, naktī - +32. Tā kā klimats ir sauss, tad karstumu paciest nav grūti.

Sākumā pārsteidza marokāņu mierīgais dzīves veids. Likās neizprotami, kā darba laikā var mierīgi sēdēt, dzert tēju, lasīt avīzi. Viņi nepazīst stresu. Nekur neskrien. Un ko gan mēs ar savu steigu esam ieguvuši? Mums nav laika parunāties ar sev vistuvākajiem, viņiem pietiek laika to darīt pat ar svešiem cilvēkiem."

Austrumu pasaule

Dzintra stāsta, ka izlasījusi J. Lorenca Marokas ceļojuma aprakstu un pilnīgi piekrītot tur teiktajam, ka, lai gan Marokā nav nekā tāda kā, piemēram, Eifeļa tornis Parīzē vai piramīdas Ēģiptē, no Marokas visi atgriežoties apmierināti.

"Marokā ir labestīga gaisotne, Austrumu pasaules vide, cilvēku atvērtība un vienkāršība. Es tur jutos ļoti labi. Jā, tur blakus ir liela bagātība un šausmīga netīrība, bet atšķirībā, piemēram, no Spānijas man nebija jādomā, kā sargāt savu maciņu. Austrumu tirgum varēju droši iet cauri. Vienuviet tur bija cilvēki un ēzelīši, bija jāspraucas cauri, burzma, troksnis un visdažādāko aromātu gamma, bet man nebija nekādu baiļu, ka kāds man varētu kaut ko atņemt, mani apvainot vai aizskart. Tur bija visdažādākie cilvēki, taču visi ļoti labestīgi. Kad kādam no tūristiem mazliet pieskārās ēzelis, neviens neteica, lai nemaisās dzīvniekam pa kājām, bet kāds no malas aizrādīja dzīvnieka saimniekam, ka viņš nav bijis pietiekami uzmanīgs. Tas liecina par attieksmi.

Burzma tirgū ir liela - turpat kauj vistu, no metāla kaļ katlus, blakus tirgo audumus, pa vidu staigā ēzelīši, pat kamieļi, turpat arī cep un vāra, arī krāso ādas un izlej netīros ūdeņus. Ir jāizbauda, lai saprastu, kas ir Austrumu tirgus.

Maroka ir vienīgā zeme, kur es gribēju ļauties tirgošanās priekam. Tur var atļauties nopirkt pilnīgi nevajadzīgas lietas, kuras nederēs arī kā suvenīri. Tikai tādēļ, lai sagādātu prieku pārdevējam. Arī pati no tirgotavām aizgāju ar pozitīvām emocijām, jo kaulēšanās ir interesants process. Tu esi slikts pircējs, ja par cenu nekaulējies.

Marokā daudzviet ir diezgan netīrs, taču par to nešausminājos. Es braucu skatīties, kā dzīvo Marokā, nevis pamācīt marokāņus, kā būtu jādzīvo. Patika, ka viņi ikdienā necenšas tūristiem veidot kaut ko speciālu. Ir tā, kā ir. Atmiņā palicis skats Kasablankā. Kalna galā - grezna pils. Naktsklubs. Tam apkārt augsts žogs, aiz kura viss, kas paliek pāri. Ieskaitot vecus tualetes podus, par papīriem nemaz nerunājot.

Mājas filozofija marokiešiem ir atšķirīga no mūsējās - lielais žogs ap to ir tādēļ, ka nevienam nav jāizrāda, cik bagāts esi, kāda tev māja un cik liels dārzs. Māja ir domāta tikai ģimenei.

Marokieši ir ļoti ģimeniski. Pusdienas laiks gan skolās, gan darba vietās ir no pusdivpadsmitiem līdz pustrijiem, trijiem. Tas tādēļ, lai ģimene varētu satikties un paēst pusdienas mājās. Kad vaicājām, kas ir sievietes prestižākā profesija, gids apmulsa. Būt mājās, audzināt bērnus, pavadīt tos uz skolu, sagaidīt no skolas, rūpēties par ģimeni - tā esot sievietes prestižākā nodarbošanās. Bērni esot pats galvenais. Agrāk ģimenē bijuši pieci, seši, tagad - divi, trīs."

Islams

"Mums vārds "musulmanis" saistās ar vārdu "terorists". Marokā 99% iedzīvotāju ir musulmaņi, taču ne teroristi. Informācija, ko iegūstam par islama pasauli, ir stipri vienpusēja. Marokieši ir pretimnākošāki, sākumā varbūt pat šķiet, ka viņi ir uzbāzīgi, jo nāk klāt un grib runāties. Bet interese ir neviltota, jo viņi tiešām grib zināt, no kurienes esam. Dažiem arī ir aptuvens priekšstats, kur atrodas Latvija.

Biju iedomājusies, ka musulmaņu sievietes, kuras staigā aizsegtām sejām, varētu kaut kādā veidā izrādīt savu nepatiku pret eiropietēm, kuras ir ģērbušās īsos svārciņos vai šortos. Vismaz ar skatienu nosodīt. Bet neko tādu nemanīju. Arī Marokā daļa sieviešu ģērbjas eiropeiski. Īsi svārki ir pat policistēm. Dažādās pasaules tur ļoti labi sadzīvo.

Apskatījām daudzas mošejas, mums pat ļāva tajās ieiet. Protams, basām kājām, kā pienākas. Allāhs ir jālūdz piecas reizes dienā. Strādājot tas nav iespējams, tāpēc var atnākt uz mošeju vakarā, ievērojot noteiktu rituālu, tekošā ūdenī nomazgāties un lūgties tikai vienu reizi, kas būs līdzvērtīga visām piecām.

Mūsu gids Ibrahims, kurš ir Marokas kultūras ministra padomnieks, stāstīja, kāpēc sievietēm mošejā ierādīta atsevišķa telpa lūgšanām. Ir loģisks izskaidrojums, ņemot vērtā veidu, kā tiek pielūgts Allāhs. Tad arī saproti, ka nekādas sieviešu diskriminācijas tur nav.

Daudz ko musulmaņu pasaulē iespējams izprast tikai tad, ja zini, kā ir vēsturiski veidojies. Piemēram, sejas aizsegšana sievietēm. Tālā senatnē bija tradīcija mājā ienākušam viesim izrādīt visu bagātību - dārglietas, traukus, arī sievietes. Taču noticis arī tā, ka tad, kad vīrieši mājās nav bijuši, "viesi" atgriezušies, lai paņemtu līdzi ne tikai dārglietas, bet arī skaistās sievietes. Kopš tā laika sievietes mēdz aizsegt sejas. Mūsdienās gan to dara tikai daļa.

Arī daudzsievība veidojusies, apstākļu nosacīta. Ja sievai nomira vīrs, tad priekšroka viņu apprecēt bija mirušā vīrieša brālim vai kādam citam tuvam radiniekam. Doma tāda - radinieks par atraitnes bērniem rūpēsies labāk. Ja vīrietis ir pietiekami materiāli nodrošināts, viņš var apņemt vairākas sievas, taču tikai ar esošo sievu piekrišanu. Likums gan paredz, ka var būt tikai viena sieva. Bet, sacīja gids, gadoties arī izņēmumi.

Par ticības lielo spēku un fanātismu liecina nesen Kasablankā uzceltā Hasana II mošeja. Tā ir ļoti iespaidīga celtne, kur apvienojas smalks amatnieku roku darbs ar mūsdienīgām tehnoloģijām - atbīdāmiem griestiem, apsildāmām grīdām. Daļa mošejas ir uzbūvēta uz okeāna. Izmantojot tikai roku darbu, uzbūvēts 240 metrus augsts minarets. Tā celtniecībā aizgājuši bojā 156 cilvēki. Marokāņi saka - tas esot maz. Pavisam strādājuši 30 tūkstoši cilvēku.

Agadiras pludmalē iepazināmies ar kādu vienkāršu berberu. Satiekoties otrreiz, viņš bija noraizējies par Buša plānoto uzbrukumu Irākai. Berbera pasaules uztvere un dzīves filozofija bija pavisam vienkārša: "Pasaule ir viena, un Dievs ir visiem viens. Kāpēc mums vienam otrs jānogalina?"

To teica vienkāršs cilvēks. Musulmanis. Un viņam ir taisnība."

Brīnumi tūristiem

"Marokā ir arī speciāli tūristiem radītas izklaides, piemēram, "Tūkstoš un vienas nakts" restorāns. Milzīgs komplekss ar 4000 vietām. Tā vidū ir arēna, kurā tūristiem rāda folkloras programmas ar lidojošiem paklājiem, Šeherezādi, Aladina burvju dārgumiem, trakā ātrumā auļojošiem zirgiem (uz tiem skatoties, atcerējos, no kurienes nāk arābu rikšotāji)... Tas bija iespaidīgi, jo milzīgajā ātrumā jātnieki taisa arī visādus akrobātiskus trikus. Man skudriņas skrēja caur kauliem, lieliski!

Šajā restorānā ieraudzīju kādu arābu, kuru sauc par Ahmedu. Nofotografējos un pēc tam trīs dienas domāju, kur esmu jau iepriekš ar viņu tikusies. Atcerējos - Ahmeda vaska figūra pirms dažiem gadiem bija izstādē Liepājā. Tur bija pasaules savdabīgo cilvēku figūras. Ahmeds izstādē bija iekļuvis kā milzīga auguma cilvēks. Par viņu bija teikts, ka viņš strādājot kādā arābu restorānā. Lūk, satiku pazīstamu cilvēku!"

Tie, kas skatās seriālu "Hameleonu rotaļas", var vaicāt - vai patiešām Marokā ir tādas greznas pilis, kā princim Omāram? Dzintra domā, ka telpu greznība tiešām tāda esot, arī viesmīlība, bet pats princis ir scenārista iztēles auglis. Vēderdejotājas arī laikam neesot vietējās. "Par to pārliecinājāmies kādā vakarā, kad dejotājas tika uzrunātas krieviski, un viņas šajā valodā arī atbildēja.

Marokā dzer piparmētru tēju, ļoti saldu. Nobaudījām māla podiņos sautētus dārzeņus ar gaļu. Svaigi spiestu apelsīnu sulu sadzēros, cik sirds kāroja. Ļoti salda!

Maroka ar savu labestīgo gaisotni, dabiskumu un nesamākslotību ir maza daļiņa no Ziemeļrietumāfrikas. Iepazīšanās ar to bija ļoti interesanta."