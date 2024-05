"Grib nobeigt tos, kuri izķepurojās."

Liepājas cukurfabrikā biešu pārstrādes sezona beigusies, bet sākušies vēl svarīgāki darbi - atrast cukuram pircējus. Tas ir tikpat grūti, kā izaudzēt bietes un saražot no tām saldumu.

Kāda bijusi aizvadītā sezona, un ko uzņēmums plāno nākotnē - vaicāju Liepājas cukurfabrikas direktorei VALIJAI ZABEI.

Spriežot pēc cukurbiešu lielajiem krājumiem pieņemšanas punktos, biešu audzētājiem un arī cukurfabrikai aizvadītais gads bija ļoti veiksmīgs.

- Tā tiešām ir, ja vērtē tikai no viena skatpunkta. Sezonā pārstrādājām 210 797 tonnas cukurbiešu, un no šī daudzuma saražotas 30 503 tonnas cukura, tajā skaitā no tā saucamās C kvotas cukurbietēm - 6278 tonnas virsplāna cukura. Mūsu nelielā uzņēmuma vēsturē tas ir rekordgads. Ļoti labi bija strādājuši lauksaimnieki, izaudzēdami daudz un arī saldas cukurbietes. Tas varētu iepriecināt, taču patlaban ir ļoti slikta un uzņēmumam nelabvēlīga situācija cukura tirgū. Pieprasījums pēc cukura ir katastrofāli zems un samazinās ar katru dienu.

Kādēļ?

- Viens no cēloņiem - ka arī Eiropā saražots daudz tā saucamā C kvotas cukura, kuru, atbilstoši Eiropas Savienībā noteiktajai kārtībai, nedrīkst realizēt ES valstīs un tam jāatrod noiets ārpus ES. Tā kā Latvija ir viena no valstīm "ārpus", no ES valstīm tiek ievests daudz lēta subsidēta cukura. Tā cena ir 214 dolāri par tonnu, un Latvijas uzņēmumi, kuri savos ražojumos izmanto cukuru, labprāt iegādājas šo lēto importu. Var saprast arī šos uzņēmumus - piemēram, saldumu ražotājiem jācenšas izturēt konkurence ar ļoti lētiem importa ražojumiem.

Ja mēs pārdotu cukuru par tādu pašu cenu - 214 dolāriem tonnā -, tad iznāk, ka cukurbiešu audzētājiem par vienu tonnu varētu atļauties samaksāt ne vairāk kā 3 latus. Kurš lauksaimnieks par tādu samaksu vēlēsies audzēt un mums pārdot savu ražu? Neviens! Jo šāda cena ir tikai neliela daļa no pašizmaksas. Latvija iestājusies Pasaules tirdzniecības organizācijā, ir Baltijas valstu brīvās tirdzniecības līgums, kas saista rokas un neļauj ierobežot šādu lētu importu. Cukurs tiek ievests bez ievedmuitas, un mēs tur neko nevaram izdarīt.

Vai tiešām? Ir taču Iekšējā tirgus aizsardzības likums un mehānisms, kā pierādīt, ka lētais imports apdraud nozares pastāvēšanu!

- Protams, ir iekšējā tirgus aizsardzības institūcija, bet paiet ļoti ilgs laiks, kamēr tajā mūsu pamatotās prasības un pierādījumi tiek izskatīti, un vēl ilgāks laiks, lai pieņemtu lēmumu aizsargāt iekšējo tirgu. Kaitējumu rada ne tikai lētais importa cukurs, bet arī dažādi šķidrie saldinātāji, piemēram, tā saucamais fruktozes cukurs, kas patiesībā ir tas pats cukura sīrups ar nelielu fruktozes piedevu. Šādu šķidro un lēto saldinātāju izmanto gan maizes ceptuvēs, gan saldumu un saldināto dzērienu ražošanas uzņēmumos, un arī šis cukurs tiek ievests bez ievedmuitas nodokļa, jo nav iekļauts to preču sarakstā, kam piemērojama ievedmuita.

Vai šādā gadījumā valdībai nebūtu jāizlemj ātrāk un jādara viss, lai vietējās cukurfabrikas tomēr savu produkciju varētu pārdot?

- Nostāja ir apmēram šāda - cukura ražošana ir rentabla, tātad cukurfabrikām ar grūtībām jātiek galā pašām. Bet bez nopietniem pasākumiem cukura rūpniecība Latvijā tiks izstumta no saimnieciskās aprites pavisam. Tādēļ kā ātri risināms jautājums tika izvirzīta akcīzes nodokļa ieviešana cukuram. To gan nedrīkst saukt par akcīzes nodokli, jo Eiropas Savienībā cukurs nav akcizēto preču sarakstā. Tā varētu būt cukura nodeva, cukura nodoklis vai kā citādi saukta papildu maksa cenā - daži santīmi par katru cukura kilogramu, ko samaksātu patērētājs, bet kas atgrieztos cukura nozarē un uzlabotu situāciju. Nozares atbalstīšanai netiktu tērēti valsts budžeta līdzekļi.

Šonedēļ Zemkopības ministrija pabeigs gatavot variantus, kā šādu cukura nodevu varētu ieviest. Ceru jau tuvākajā laikā tos saņemt, lai izpētītu un izteiktu savu viedokli. Cukura nodeva varētu veicināt to, ka lētāki un konkurētspējīgāki kļūst vietējie ražojumi, kuros izmantots vietējais cukurs, un padārdzināsies importa cukurs. Taču Finansu ministrija iebilst pret šādas nodevas vai nodokļa ieviešanu, iespējams tādēļ, ka tai nav pieredzes tā administrēšanā. Bet pieredzi jau tagad uzkrāt nebūtu par sliktu, jo Eiropas Savienībā ir līdzīga nodeva cukuram.

Ko iecerēts darīt ar virsplāna cukuru, kuram Latvijā vispār nav realizācijas iespēju? Nauda C kvotas biešu iepirkšanai taču tērēta.

- Intensīvi meklējam realizācijas iespējas. Protams, Eiropā šis mūsu cukurs ir pilnīgi nevajadzīgs. Meklējam tirgu austrumos, Uzbekijā un citur. Patlaban piedāvātā cena ir 210 dolāru par tonnu. Tā ir ļoti zema, tādēļ pētām un iztaustām arī citus piedāvājumus.

Vai jau zināms, kāda ir Liepājas cukura pašizmaksa?

- Šodien to nevaru pateikt, jo visi finansu gali tiek vākti kopā, un galīgie aprēķini vēl nav zināmi. Uz šo jautājumu varēšu atbildēt tikai februārī. Martā, tāpat kā iepriekšējos gados, lauksaimniekiem piedāvāsim slēgt līgumus par biešu pārdošanu šī gada rudenī. Taču līdz tam laikam jābūt arī skaidrībai, vai un par kādu cenu izdosies pārdot jau saražoto cukuru. Grūti runāt par cukurbiešu iepirkuma cenu, ja nav zināms, kāda varētu būt cukura cena. Nedrīkstam piedāvāt zemniekiem tādu cenu, kuru nespēsim samaksāt. Līgumā noteiktos 60% samaksas par pērn piegādātajām cukurbietēm noteiktajā termiņā audzētājiem būsim samaksājuši, bet atlikušie 40% naudas nāks ļoti ļoti grūti un lēni.

Jūs sacījāt, ka cukurrūpniecība tiek uzskatīta par rentablu, tādēļ abām cukurfabrikām pašām jāpārvar grūtības. Arī tā saucamie nodokļu parādi, ko iepriekšējā valdība abām cukurfabrikām norakstīja.

- Cukurfabrikas jau arī ķepurojušās, kā pratušas un spējušas. Mums nav ne SAPARD programmas atbalsta, ne kādas citas iespējas attīstībai, tikai pašu nopelnītais. Mani apbēdina un reizē arī tracina augstu amatpersonu runas, ka cukurfabrikām ticis nepamatoti norakstīts nodokļu parāds. Tas nebija nekāds nodokļu parāds. 1995. gadā, kad Latvijā vēl bija trīs cukurfabrikas, visas atradās uz bankrota sliekšņa - galvenokārt milzīgās cukura kontrabandas dēļ. Tad arī valdība pieņēma lēmumu piešķirt līdzekļus kārtējo maksājumu veikšanai. Tā bija Privatizācijas fonda nauda, un pat Cukura likumā tolaik bija paredzēts valsts atbalsts nozares stabilizēšanai. Faktiski uzņēmumi to kredītu nemaz neredzēja - norādījām tikai kontus, kuros Privatizācijas fonda nauda ieskaitāma - maksājumiem par enerģētiskajiem resursiem, degvielu, iepirktajām bietēm. Mūsu uzņēmuma pamatparāds tolaik bija 130 tūkstoši latu, bet līdz pērnajam gadam tas dubultojās un bija 260 tūkstoši latu.

Valdība pareizi nolēma šo parādu norakstīt, lai uzņēmumi var normāli turpināt darbu un ieguldīt līdzekļus modernizācijā. Līdzīgi jau tikuši norakstīti parādi citiem pārstrādes uzņēmumiem, piemēram, gaļas pārstrādātājiem. Debates jaunajā valdībā par šo jautājumu mani sarūgtina un rada neizpratni. Nez kādēļ runā tikai par to, kā samazināt izdevumu daļu budžetā, taupīt, bet tikpat skaļi nerunā, kā palielināt ieņēmumu daļu. Vai izdevīgāk piespiest cukurfabrikas šos senos aizdevumus atmaksāt, lai valsts atgūtu dažus simtus tūkstošus latu, veicinot uzņēmumu bankrotu, vai ļaut strādāt un nodokļos no tiem saņemt daudz vairāk. Bankrotējis uzņēmums, pēc manām domām, valstij nedod nekādu labumu. Esmu nosūtījusi vēstuli Ekonomikas ministrijai, citām instancēm un pamatojusi, kādēļ šīs saistības bija jānoraksta. Nezinu, vai šai sarakstei ir kāda praktiska nozīme.

Mani skumdina attieksme pret ražotājiem. Varbūt jūs atceraties, ka kādus gadus bijām angļu uzņēmumā. Tā bija bada maize un nabagu iztika. Cukurfabrikas attīstībā netika ieguldīts ne lats. Kad beidzot tikām no šī jūga vaļā, sākām investēt jaunās iekārtās, attīstībā. Nu atkal mums draud apstāšanās. Rodas iespaids, ka tie uzņēmumi, kas pārdzīvojuši visgrūtāko periodu un izķepurojušies, nu tiek spaidīti, lai nobeigtu tos."