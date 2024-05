Aicina kopā bijušos pasta darbiniekus

KLAUSĀS KONCERTU. Tikšanās prieks un bērnu dziedātās Ziemassvētku dziesmas no jauna uzbūra svētvakara liego, mazliet svinīgo noskaņu. FOTO - ULDIS PŪCE

"Saldus pastam" ir tradīcija jaunā gada sākumā uz kopīgu pasēdēšanu aicināt pensijā aizgājušos pasta darbiniekus. Šajā reizē pie direktores kabinetā uzklātā galda bija jāsasēžas ļoti draudzīgi, lai visiem pietiktu vietas.

"Esmu lepna, ka vēlaties sanākt kopā, jo šīs tikšanās ir vajadzīgas arī mums, strādājošajiem," sacīja "Saldus pasta" direktore Gunta Bērziņa. "Cilvēkus nedrīkst "izšķaidīt"." "Latvijas pasts" jau kopš pirmajiem pastāvēšanas gadiem ir rūpējies par saviem pensionāriem. Arī šogad visi saņēmuši Ziemassvētku gardumu paciņas, un G. Bērziņa solīja nodot Saldus pensionēto pasta darbinieku paldies "Latvijas pasta" direktoram Aivaram Droiskim.

Tika aizdegtas divas sveces - par tiem, kas joprojām turas braši, un arī par tiem, kuri nekad vairs neatnāks. Pērn mūžībā aizgājušas divas bijušās pasta darbinieces - ekonomiste Rasma Kalniņa un Gaiķu pastniece Ilma Melherte. Savukārt "Saldus pasta" arodbiedrības vadītāja Ērika Safonova bija sagādājusi jauku pārsteigumu - uzaicinājusi M. Lutera draudzes bērnu ansambli "Rasas lāsītes", kas ar savu uzstāšanos atsauca atmiņā aizvadītos Ziemassvētkus.

Bijušie darbabiedri ir kā ģimene, kas izklīdusi katrs uz savu pusi, tomēr ikviens ģimenes loceklis saglabājis tuvības izjūtu pret pārējiem. To varēja just, gan, vērojot satikšanās prieku, gan arī, klausoties jautru zobošanos citam par citu, izvaicāšanu par ģimeni, bērniem, gan arī, izdzirdot kārtējo "atceries...". Un bijušajiem pastniekiem joprojām tuvi arī tie, kuriem daudzu gadu garumā dienu no dienas nestas avīzes, žurnāli, vēstules... "Jūs taču kādreiz bijāt manējā!" - man pretī silti smaidīja Gaļina Žigalova. Vai mēs vēl atceramies pastniekus, kuri kādreiz bija mūsējie?