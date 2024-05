Notiek slavēšanas maratons

Next

EKUMĒNISKS DIEVKALPOJUMS. Lūdz katoļu kardināls Jānis Pujats (no kreisās), luterāņu arhibīskaps Jānis Vanags un baptistu bīskaps Jānis Šmits. FOTO - AGRITA MANIŅA

No pirmdienas līdz vakardienai Brocēnu kultūras nams piedzīvoja ko nebijušu - 42 stundas skanēja lūgšanas un pateicības dziesmas.

Kultūras namu piepildīja cilvēki no dažādām Latvijas malām. Lūgšanas lielajā zālē mijās ar dziesmām uz mazās zāles skatuves. Šajās pašās stundās visas trīs dienas notika arī neformāla Latvijas baznīcu galotņu tikšanās. Bet otrdienas vakarā Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags, Romas katoļu baznīcas kardināls Jānis Pujats un baptistu bīskaps Jānis Šmits piedalījās dievkalpojumā.

"Ierodas slavētāji - mūziķi, ansambļi - no dažādām draudzēm, kas slavē dienu un nakti uz maiņām. Viens beidz, sāk nākamais, pēc tam atkal cits - no Rīgas, Kuldīgas, Brocēniem, Jūrmalas, Jelgavas, Ventspils..." - otrdienas vakarā pastāstīja mūziķis Valdis Dvorovs. "Esmu atbildīgs par muzikālo programmu - kārtoju, pierakstu, meklēju. Mūziķi arī brauca uz rajona skolām, šodien viņi bija Saldus ģimnāzijā un 2. vidusskolā, Sātiņu pamatskolā, Gaiķu skolā."

Par slavēšanas maratona gaisotni Valdis sacīja - priecīga un ļoti spēcīga. "Visi ir dzīvi, lai arī maz gulējuši. Valda liela mīlestība. Klausītāji ir no dažādām Latvijas vietām, ir vietējie - no Brocēniem un Saldus - luterāņi, katoļi, baptisti. Vēl ir apkārtējo draudžu mācītāji, bīskapu palīgi. Interesanti." Valdis nepiekrīt, ka šie cilvēki uzlādē vidi. Viņaprāt, to dara Dievs, "jo cilvēkam jau nav pašam par sevi nozīmes, ja Dievs viņu nelieto".

Ik vārdu, kas izskanēja uz skatuves, un nodziedāto noti atsaucīgi uztvēra klausītāji.

Kad uzstājās Saldus M. Lutera draudzes svētdienas skolas ansamblis "Rasas lāsītes", zālītē sēdošie dziedātājiem piebalsoja.

Jautāti par izjūtām, daudzi atteica: prātā palikuši arhibīskapa Jāņa Vanaga vārdi. Arhibīskaps stāstīja kādu līdzību. Tagad pie Spānijas krastiem mokpilnā nāvē aiziet naftas netīrumos saķepuši putni. Turp dodas glābēji, lai putniem palīdzētu, bet daudzi no viņiem bēg. "Lai mēs neesam kā šie putni, kas, nezinādami patiesību, vairās no palīdzības, no labā," - tā Jānis Vanags.

Saldeniece Eva Volfmane uz Brocēniem brauca gan pirmdienas, gan otrdienas vakarā. "Ir dažādas izjūtas," - viņa sacīja. "Jūtu svētību, un ir arī pārdomas, gribas brīdi sakopot domas. Dievs parāda tieši to, kas manī jāpilnveido, kas vajadzīgs vairāk, kas nepieciešams dzīvei, tās ceļā. Šīs lūgšanas svētī, tās patiešām cilvēku paceļ un stiprina. Lūgšanas vajag dvēselei."

Katoļu prāvests Gatis Bezdelīga bija gan kultūras namā, gan arī arhibīskapu neformālajā pasākumā. "Tas vērsts uz to, lai konfesijas, baznīcas sadraudzētos, lai mēs viens otru labāk izprastu - nevis pie oficiāla sarunu galda, bet ikdienišķā atmosfērā. Man prieks par savstarpēju sapratni un gaisotni - nevis meklējām, kas mūs šķir, bet - kā viens otram varam palīdzēt. Dienas pavadījām kā draugi, šķīrāmies kā draugi, lai atkal tiktos."

No lapām Brocēnu kultūras nama foajē: Ja būsim uzticīgi Vadībai, tad Vadība (Dievs) būs uzticīgs gādībai.

Es pateicos Tev, Dievs, ka Tu man esi devis talantu zīmēt kartītes un mīlēt sportu.

Kungs Dievs, dziedē mazos bērnus!

Pasargi Latviju no AIDS, HIV, prostitūcijas, narkotikām, šķīstī un dziedē tos, kas ir saistīti šajā postā.

Es lūdzu, lai mēs neliktu Tevi rāmjos, bet ļautu Tev valdīt visā Tavā godībā. Lai mūsu starpā būtu patiesa brīvība un dzīvība. Lai mēs skatītos Tev acīs, nevis vienmēr - paliktu pie kājām.

Mīļais Jēzu, ienāc manā skolā! Lai mūsu skolās māca patieso gudrību - Dievu bīties.