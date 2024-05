Vai Saldū un rajonā viegli atrast darbu?

Decembrī, salīdzinot ar novembri, bezdarba līmenis valstī samazinājies par 0,1%, sasniedzot 7,6% jeb 89 735 bezdarbniekus.

AGNIJA RADZIŅA, darba meklētāja no Saldus: - Decembrī beidzu skolu un tagad esmu diplomēta daiļdārzniece. Jau apmēram mēnesi meklēju darbu. Kaut man ir prakse un varu izstrādāt arī apzaļumošanas projektus un strādāt floristikā, tomēr Saldū piedāvājumu nav. Jaunam speciālistam manā profesijā Saldū atrast darbu ir problēmātiski.

ULDIS ZĪLE, bezdarbnieks no Saldus: - 20 gadus esmu nostrādājis par gāzes plīšu remontētāju un, kaut arī pārzinu vēl citus darbus, tomēr jau ilgāku laiku darbu Saldū nevaru atrast. Mani reizēm pat pārņem apātija, ka nevienam pusmūžā vairs neesmu vajadzīgs. Arī Nodarbinātības Valsts dienesta Saldus centrā manā specialitātē darbs nav piedāvāts. Vakances ir vienīgi mežizstrādē, bet mežā strādāt man vairs neatļauj veselība.

BIRUTA GUDKOVA, pārdevēja ar 15 gadu stāžu no Saldus: - Bezdarbnieces statusā esmu tikai no 27. decembra. Kad strādāju, tad nedomāju, ka būs tik grūti atrast pārdevējas darbu, jo veikalu Saldū ir daudz. Arī Nodarbinātības Valsts dienesta Saldus centrā man darbs profesijā nav piedāvāts.

Pārliecinājos, ka arī mūsu profesijā ir vecuma ierobežojumi, piemēram, veikalos, kuros pārdod preces jauniešiem, tiek meklētas jaunas pārdevējas. Darba devēji neuzticas kuram katram. Darbavietas meklēšanā ļoti palīdz draugi un pazīšanās, jo darba devējs izvēlēsies zināmu cilvēku. Tā kā Saldū darbu atrast ir grūti, varētu darba meklējumu reģionu paplašināt. Tomēr šeit man ir, kur dzīvot, bet, piemēram, ja aizietu uz Rīgu, tad tur nebūtu dzīvokļa.

MĀRIS MICKUS, strādā VUGD Saldus nodaļā: - Tā kā strādāju maiņu darbu, esmu nolēmis darba apvienošanas kārtībā atrast darbu arī savā tiešajā profesijā par automehāniķi. Tomēr, kaut esmu meklējis darbu vairākās darbavietās un licis sludinājumus avīzē, nekur neesmu saņēmis apstiprinošu atbildi, ka kādam būtu vajadzīgs strādnieks. Domāju turpināt darba meklējumus.

DZINTARS ŽIRNOVS no Ezeres pagasta: - Saldū un rajonā atrast darbu ir grūti, jo jaunas darbavietas nerodas un, kurš darbu dabūjis, tas cenšas, lai to nezaudētu. Kaut arī jau 30 gadus protu virpotāja darbu, metālapstrādi un māku pārtīt elektromotorus, tomēr darba piedāvājumu ir maz. Ezerē es darbu nevaru atrast, tāpēc labi, ka man ir saimniecība un ir, no kā iztikt. 90. gadu sākumā atnācu no Rīgas, jo tur nebija, kur dzīvot. Tagad iznāk otrādi - šeit ir, kur dzīvot, bet nav darba. Pārsvarā jaunie, kuriem nav ģimenes, no Ezeres brauc uz darbu Rīgā. Es vairs tā nevaru, kā jaunie - uz nenoteiktu laiku aizbraukt. Esmu ievērojis, ka Saldus darba devējus bieži atbaida tas, ka dzīvoju Ezerē, kaut arī viņiem saku, ka varu izbraukāt.

Vismazākais bezdarba līmenis bija Saldus rajonā - 5,5%.