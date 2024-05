Brocēnos vēlas būvēt termoelektrostaciju

Brocēnu novada dome organizējusi termoelektrostacijas būvniecības projekta publisku apspriešanu. Tā notiks līdz 3. februāra pusdienas laikam, bet 18. februārī paredzēta iedzīvotāju rakstisko un mutisko priekšlikumu, iebildumu apspriešana un lemšana.

Būtu izpumpējuši ezeru

TES būvēšanas idejai Brocēnos ir priekšvēsture. Ideja par būvēšanu bija jau pirms pieciem gadiem. Tad šādas stacijas būvniecībai bija divas iespējamas vietas - Liepāja un Saldus apkaime. Kā visai reāla tika apspriesta iespēja elektrostaciju būvēt tieši Brocēnu apkaimē, jo te varētu ērti pieslēgties augstspiediena gāzes vadam un elektrības ražošanai izmantot dabas gāzi. Ja elektrostaciju būvētu pie Liepājas, par enerģijas avotu bija iecerēts izmantot akmeņogles. Tolaik apsvēra arī ieguvumus Brocēniem - jaunā TES nodrošinātu ar darbu 100 cilvēkus, un pilsēta iegūtu arī papildu nodokļu ieņēmumus.

Ideja noklusa, bet, papētot tā laika materiālus, redzams, ka būtiskas iebildes pret TES būvniecību izteikuši vides aizsardzības speciālisti. TES darbībai (dažādu elektrostacijas mehānismu dzesēšanas sistēmām) bija nepieciešams daudz tehniskā ūdens, un to plānoja ņemt no Cieceres ezera, - 9000 kubikmetrus diennaktī (375 kubikmetrus stundā). Tāds patēriņš varēja apdraudēt Cieceres ezeru, īpaši - mazūdens periodā, ļoti sausā vasarā. Tādam patēriņam ezera ūdens krājumus speciālisti atzina par maziem. Lai nekaitētu ezeram un saglabātu optimālu ūdens līmeni tajā, vides aizsardzības speciālisti pieļāva 6575 kubikmetru ūdens patēriņu diennaktī.

Ar toreizējā projekta autoru iecerēto ūdens patēriņu uzņēmums varētu darboties 31 dienu nepārtrauktā režīmā, bet pēc tam katra nākamā diena jau veicinātu ūdens līmeņa pazemināšanos zem nepieciešamā.

Nu SIA "ITERA Latvija" vēlas gatavot jaunu projektu termoelektrostacijas būvniecībai - šoreiz Brocēnu "Dīķos". Projekta aprakstā minēti svarīgi iemesli, kādēļ nepieciešama šīs TES būve, - elektroenerģijas patēriņa pieaugums un vietējo energoresursu (arī mazo HES) ierobežotās iespējas apmierināt augošo pieprasījumu. Enerģētikas attīstības programmā paredzēts būvēt jaunus un rekonstruēt esošos energoobjektus. Konkurētspējīgas būs elektrostacijas ar vismazākajām ražošanas izmaksām un vismazāko ietekmi uz apkārtējo vidi. Par tādu projekta autori uzskata elektrostaciju, kurā par kurināmo izmantos dabas gāzi. Brocēnu kā projekta realizācijas vietas priekšrocība esot rūpniecības objekti ar perspektīvu attīstību. Jaunās TES jauda - līdz 100 MW ar iespējām paplašināties pamatotas nepieciešamības gadījumā.

Tehniskā ūdens ņemšanas vieta joprojām tā pati - Cieceres ezers, šoreiz gan minēts kopējais nepieciešamais ūdens daudzums 1400 - 1900 kubikmetru diennaktī. Paredzēta ūdensapgādes atgriezeniskā sistēma, ikdienā ūdens būs nepieciešams tikai dzesēšanas sistēmas piebarošanai.

Komentē projekta aprakstu

Liepājas reģionālās vides pārvaldes Saldus nodaļas vadītājs Modris Mauliņš sacīja, ka arī iecerētajam projektam ir vairāki trūkumi. Projekta aprakstā nav minēts nekas par to, vai un kā elektrostacijā paredzēts izmantot siltumenerģiju, kas radīsies, atdzesējot TES mehānismus. Tādēļ ir bažas par iespējamo dabas termisko piesārņojumu. Vēl viena būtiska iebilde attiecas uz notekūdeņiem. Projekta autori paredz, ka daļu notekūdeņu, tajā skaitā arī ķīmiski piesārņotu notekūdeni, novadīs uz akciju sabiedrības "Brocēni" attīrīšanas ietaisēm. Taču vides aizsardzības nodaļas speciālisti uzsver - "Brocēniem" nav ķīmiski piesārņota ūdens attīrīšanas iekārtu, tātad projekta autoriem jāizvēlas cits notekūdeņu attīrīšanas variants, iespējams, TES teritorijā.

Ir nepareizs arī projekta aprakstā pieminētais nokrišņu daudzums Saldus rajonā - 796 milimetri. Pēc meteoroloģijas stacijas datiem, 2002. gadā nokrišņu daudzums Saldus apkaimē bijis 699,5 milimetri. Tas nozīmē, ka arī ūdens līmeņa uzturēšana Cieceres ezerā kā tehniskā ūdens ņemšanas vietā ir nopietns jautājums. Akciju sabiedrība "Brocēni" šogad pieprasījusi atļauju 5479 kubikmetru tehniskā ūdens patēriņam diennaktī, bet SIA "ITERA Latvija" paredz maksimāli 1900 kubikmetru patēriņu diennaktī, kopā 7379 kubikmetri, kas pārsniedz pieļaujamo 6575 kubikmetru diennakts patēriņu. Meteorologi šo vasaru arī paredz ļoti karstu, tātad ūdens līmeņa uzturēšana virszemes ūdenstilpnēs būs ļoti aktuāla.

Nozīmīgiem projektiem nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums. Vai tāds tiks gatavots arī iecerētajai Brocēnu TES?

Liepājas reģionālās vides pārvaldes vadītājs Leonīds Zeļenskis sacīja, ka līdz šim pārvaldei par šo TES bijusi cita informācija - ka stacijas kopējā jauda nepārsniegs 95 megavatus. Tādas jaudas termoelektrostacijām, kas ražos tikai elektroenerģiju, ietekmes uz vidi novērtējums nav obligāts, taču vides aizsardzības pārvaldē, izvērtējot projekta pieteikumu, var noteikt, ka šāds novērtējums ir nepieciešams. Obligāti ietekmei uz vidi novērtējums jāsagatavo termoelektrostacijām ar 100 un vairāk megavatu jaudu. TES projekta pieteikumā minēts "līdz 100 MW ar iespējām paplašināties ... Pārvaldes vadītājs sacīja - tāds formulējums nozīmējot, ka ietekmes uz vidi novērtējums projektam būs nepieciešams.

Kavēs ziņu iegūšanu

Nule, 13. janvārī, izdots Vides un reģionālās attīstības ministra Raimonda Vējoņa rīkojums "Par sadarbību ar masu medijiem". Tas nopietni skar sabiedrības iespējas tieši, nepastarpināti un ātri iegūt ziņas par vides aizsardzības jautājumiem rajona nodaļās un reģionālajās pārvaldēs. Rīkojumā sacīts: "Departamentu direktoriem, departamentu direktoru vietniekiem, patstāvīgo nodaļu vadītājiem un padotības institūciju vadītājiem, saņemot informācijas pieprasījumu no masu medijiem, pirms informācijas sniegšanas par to informēt ministra padomnieku sabiedrisko attiecību jautājumos vai ministrijas preses dienestu. Nodaļu vadītājiem, saņemot informācijas pieprasījumu no masu medijiem, pirms informācijas sniegšanas saskaņot to ar attiecīgā departamenta vai patstāvīgās nodaļas vadību, kā arī informēt par to ministra padomnieku sabiedrisko attiecību jautājumos vai ministrijas preses dienestu. Vecākajiem referentiem sniegt informāciju masu medijiem tikai ar departamenta vai patstāvīgās nodaļas un ministrijas vadības atļauju."

Atbilstoši šim rīkojumam, turpmāk žurnālistam būs jāgaida, kad ministrijas attiecīgā institūcija atļaus (nav zināms, cik ilgā laikā) vietējiem vides aizsardzības speciālistiem sniegt skaidrojumu par kādu nekavējoties risināmu jautājumu vai drīkstēs komentēt nule notikušu vides piesārņojuma faktu. Vai ierēdnis Rīgā kompetentāk novērtēs notikuma svarīgumu rajonam nekā vietējais speciālists? Un kuros gadījumos viņš zemākstāvošām struktūrām aizliegs kaut ko komentēt vai izskaidrot? Var saprast, ka ir jautājumi ārlietās, iekšlietās, valsts aizsardzībā, komercdarbībā, kur varētu būt valsts un komerciāli noslēpumi, kas plašai sabiedrībai nav jāzina. Bet kas un kā interesēs slēpjams, aizturams vai noklusējams vides aizsardzības nozarē, kura attiecas uz katru iedzīvotāju? Grūti saprast, ka Repšes komandā, kurš par galveno savā darbībā uzsvēris atklātību, var tapt tāds rīkojums.