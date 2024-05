Māju nav, bet zupu viņam izvāra

"Jūs jau tiem bomžiem palīdzat, man reizēm pārmet. Jā, es atbildu," - stāsta Saldus Sv. Jāņa draudzes diakonijas vadītāja Austra Lediņa. "Mēs turpinām ēdināt katru izsalkušo, kas pie mums nāk."

Centra zupas virtuvē saimnieces ik dienu izvāra 50 porcijas silta ēdiena. Dažādos trauciņos salikts, tas aizceļo uz mājām. Dažkārt gan tikai līdz... upmalai, jo uz virtuvi nākot arī tie, kam mājvietas nav un kas pusdieno zem klajas debess.

"Pārsvarā nāk veci cilvēki un no daudzbērnu ģimenēm. Četriem pusdienas apmaksā Saldus domes sociālais dienests, pārējos ēdinām par draudzes līdzekļiem," - stāsta centra vadītāja. "Tagad mums palīdz arī Gregorskolas studenti - pāris cilvēkiem, kuri nestaigā, viņi pusdienas aiznes uz mājām. Centra darbiniecēm nepietiek laika to darīt. Varbūt nākotnē šādu pakalpojumu varētu attīstīt, bet tad jāpiepērk nepieciešamie trauki..."

Vēl uz zupas virtuvi nākot daži cilvēki, kuru ģimenes nav maznodrošinātas, bet kuru tuvinieki ir aizņemti darbā un nevar pagatavot maltīti. Viņi maksā 5 latus mēnesī un katru darba dienu ēd siltas pusdienas. Šī summa gan nesedzot pašizmaksu, jo pusdienas mēnesī maksājot ap astoņiem latiem. "Mēs palīdzam visiem un nešķirojam - ir viņš mūsu draudzes loceklis vai nav," - tāda ir centra darbinieču attieksme.

Visbiežāk saimnieces vāra zupu, bet trešdienās ir otrais ēdiens un saldais. Nepieciešams daudz daudz, tāpēc jautāju - vai krājumi ir pietiekami? "Atklāti sakot, daudz uz virtuvi nesušas saimnieces pašas - kas atlicis no mazdārziņos izaudzētā. Arī es esmu ziedojusi kartupeļus. Vasarā vārījām ievārījumus un gatavojām kompotus. Palīdzējuši arī citi, kas atnesa burkānus, sīpolus, šo un to. Ir vairāki privātie ziedotāji - Ausma no Brocēniem, Biruta no Saldus, Kreceru ģimene nesusi ievārījumu un pat iedeva medu, ko visiem padalījām. Viena saldenieku ģimene visu rudeni nesa ābolus, vēl uz Ziemassvētkiem bērniem sagādāja šo kārumu. Četrus gadus mums maizīti deva Saldus maiznīca, tagad - Saldus maiznieks. Ir palīdzējusi arī paju sabiedrība "Pampāļi", tā ka līdz jaunajam gadam, kopā ņemot, iztikām tīri labi," - A. Lediņa prāto, ka tagad klāsies mazliet grūtāk.

Viņas rūpes - ne tikai, ko katru dienu likt katlā, bet arī - kur Saldū to nopirkt pēc iespējas lētāk. Kādreiz vislētākie produkti bijuši tirgū, tagad tā vairs neesot. Austras kundze bieži vien redzama ar iepirkuma maisiņiem rokās, jo transporta šādām vajadzībam centram neesot. Bieži tiekot izmantota personīgā automašīna, jo ceļš cauri pilsētai no mājām Slimnīcas ielā līdz diakonijas centram Skrundas ielā ir patāls.

Kalpošana centrā prasa daudz - ne tikai laiku. Savureiz vadītājai jāpiedzīvo arī uztraukums un nervozēšana. Bet gaišuma netrūkstot - tās ir attiecības ar sirsnīgiem cilvēkiem. Diakonijas centrā iegriežas ne tikai dzīves grūtību nomāktie. Apģērbu veikaliņā pret nelieliem ziedojumiem labas drēbes saviem bērniem var dabūt arī vecāki no pārtikušām ģimenēm, tāpat - grāmatu galdā iegādāties kristīgu literatūru. Tā kā centra telpas un virtuvi var īrēt, decembrī te vairākas priecīgas pēcpusdienas organizējuši saldenieki.