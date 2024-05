Dzīvnieku patversmē

PELĒKBALTA KAĶENĪTE gatava doties uz jaunām mājām. To uz patversmi no Pampāļiem atveda 5. decembrī, bet neviens līdz šim kaķi nav meklējis. Ir ļoti mīlīga, attārpota, sterilizēta, vakcinēta.

MAZA AUGUMA KUCĪTE patversmē uzturas kopš 18. novembra. To atveda no Kuldīgas izglābtu no ugunsgrēka un ar smagiem ķermeņa apdegumiem. Vairāk nekā mēnesi ārstēta, kucīte ir atkopusies. Ļoti draudzīga, mīlīga un tīrīga. Jaunajam saimniekam to atdos sterilizētu, attārpotu un vakcinētu.

Patversme atrodas Saldū, Lielā ielā 83, telefons 63846885, 29391282, mājaslapa internetā www.salduspatversme.lv.