Slavenos brendus nerespektējot

Pirms pusgada autoostas videonomas īpašnieks Aldis Andersons pārdeva savas kasetes un nomas un datorcentra telpās ierīkoja saimniecības preču veikaliņu, kurš mazpamazām "apaug" ar aizvien jaunām vitrīnām.

"Pieprasījums pēc videofilmām samazinājies visā Latvijā," - Aldis skaidro, kāpēc no vairākām videonomām Saldū un ārpus tā viņš saglabājis tikai vienu. "Vairāk labu raidījumu rāda valsts televīzija, daudzi cilvēki skatās satelīttelevīziju, jaunieši aizraujas ar datorspēlēm… Galu galā - daudzi sākuši vairāk strādāt un brīvā laika videofilmām paliek aizvien mazāk. Autoostas videonomas ienākumi teju sedza izdevumus, un tajā brīdī bija jāizšķiras - kā daudzveidot biznesu. Tirdzniecība, protams, nav nekas oriģināls, tomēr tā ir elastīgāka - ātrāk apgrozās līdzekļi, lielāka atdeve reklāmai."

"Saldus Zemē" ievietotajās reklāmās A. Andersons visbiežāk vērš pircēju uzmanību uz viņa veikalā nopērkamo preču cenām. Tās patiesi ir pievilcīgas, tomēr to nosaukumi - mazpazīstami. Veikala īpašnieks atzīst, ka apzināti izvēlējies sortimentu, kurš citos Saldus veikalos nav raksturīgs. "Daudz strādāju ar vairumtirdzniecības firmām, kuras importē preces no NVS valstīm. Šie ražotāji nav tik bagāti, lai apjomīgās reklāmas kampaņās savu preci izdaudzinātu un savus brendus padarītu ļoti pazīstamus, taču viņu ražojumi ir efektīvi un kvalitatīvi. Arī pats tos lietoju un esmu par to pārliecinājies," stāsta Aldis. Šos izstrādājumus popularizē pārdevējas, nenogurdamas stāstot un pārliecinot pircējus - vismaz tos, kuri te iepērkas pirmo reizi. Savukārt sakarus ar NVS ražotās sadzīves ķīmijas preču izplatītājiem A. Andersons gatavojas paplašināt, izveidojot Saldū šīs produkcijas vairumtirdzniecības bāzi.

Līdztekus "pēdējās pieturas" precēm - sīkām saimniecībā noderīgām lietiņām, sadzīves ķīmijai u.c. - arī veļas automāti, ledusskapji, mūzikas centri. Esot izmantota izdevība piedāvāt sadzīves tehniku - kvalitatīvu, bet ar vizuāliem defektiem, tātad lētāku. Veļas automāti, piemēram esot domāti Vācijas tirgum, tātad diezgan prasīgiem pircējiem.

Patlaban salīdzinoši lielu vietu veikalā aizņem Ziemassvētku preces. Pēc dažām nedēļām tās vairs nebūs aktuālas, un ar ko tad šīs vitrīnas tiks aizpildītas? Aldis dalās savās iecerēs - jau tuvākajā laikā sākt piedāvāt sīko sadzīves tehniku - fēnus, gludekļus, putekļusūcējus, mikserus… Arī tos tirgojot, tikšot ievērota tradīcija - iztikt bez slaveniem nosaukumiem, bet izraudzīties ražotājus, kuru darbs ir ne mazāk labs un kvalitāte - uzticama.