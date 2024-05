Ezeros zivis vēl neslāpst

Next

"Labi gan, ka līst lietus," trešdien priecājās zivju aizsardzības inspektors Edvīns Matulis. "Lietus atkausē sniegu uz ezeru ledus, un ūdenī iekļūst gaisma, vairojas skābekļa saturs. "

Izmanto aizliegtus makšķerēšanas rīkus

Tomēr nav lieki situāciju pārbaudīt, un zivju inspektors kopā ar kolēģi Ivaru, paņēmis līdzi skābekļa mērīšanas aparatūru, pošas ceļā. Piesakos par līdzbraucēju uz vairākiem rajona ezeriem. Vispirms - Brocēnu ezers. Laiks silts, un makšķerniekiem labas izredzes tikt pie loma. Taču uz Brocēnu ezera ledus bļitkotāju nav daudz. Pirmais sastaptais izvēlējies vietu netālu no krasta un apgalvo: slikta diena. Viņš rāda dažas nelielas zivtiņas.

Tālāk uz ledus kūp dūmi, pāris vīru sakūruši uz ledus ugunskuru, acīmredzot sagatavojušies ilgstošai bļitkošanai. Viens straujā solī apstaigā āliņģus. Cik tad to ir? Par šiem abiem vīriem bija ziņas, ka viņi jau līdz ar gaismu ļoti aktīvi rosījušies uz ledus, un rezultāts nu redzams- tuvākā apkārtnē ledus izcaurumots neskaitāmi daudzās vietās, un virs katra urbuma izlikta ūda jeb palaidenis ar ēsmu līdakām - dzīvo zivtiņu.

Tāds zivju ieguves veids šoziem kategoriski aizliegts, un vīriem tas, šķiet, zināms itin labi. Nevienam nav līdzi arī makšķernieku kartes, un arī bez tās bļitkot nedrīkst. Neder attaisnojums, ka karte mājās - dodoties uz ezeru, tai jābūt līdzi.

Inspektoram nākas rakstīt protokolu par pārkāpumiem. Te nu abi ūdu licēji pēkšņi aizmirsuši, kā viņus sauc. Tikai pēc krietna laika pasaka vārdus - brocenieks Juris Retējums un Rīgā dzīvojošais Ivo Dreimanis. Lai gan uz ūdu āķiem pagaidām tikai dzīvā zivtiņa ēsmai, izrādās, ka plaši izvērstā nodarbe jau devusi augļus - no bļitkotāja somas rēgojas vairākas līdakas.

Palaideņus izņemot, pēdas aizved vēl pie diviem vīriem. Arī viņiem nav makšķernieku kartes. Abi gan liekas godīgi bļitkotāji, bet, kad vienam no viņiem - Artūram Zeiburliņam - vaicājam par lomiem, izrādās, makšķernieka kastē paņēmušies līdzi daži palaideņi. Ne jau tāpat vien. Par tiem palaideņiem, kas turpat netālu izlikfi, viņš gan neko nezinot.

Tiek rakstīti protokoli, saskaitītas atsavinātās ūdas. Izrādās, nelielā ezera daļā bijušas izliktas 72 dažādu konstrukciju ūdas. Vairums šķiet viena amatnieka roku darbs. Zivju inspektors apgalvo, ka tādas konstrukcijas ūdas esot brocenieku stils, citos ezeros līdzīgas nav manītas.

Remtes ezerā vēl nav skābekļa bads

Remtes ezers ir viens no seklākajiem rajonā, tādēļ tajā vienā no pirmajiem varētu iestāties skābekļa bads. Trešdien ezers liekas kluss un vientuļš, pa gabalu izskatās, ka nav neviena bļitkotāja. Viens tomēr ir - Laimonis Birgeris nesen atnācis uz ezeru izmēģināt veiksmi. Nenākot zivis, un nav pat ne asarīša. Bļitkotājs stāsta, ka esot remtenieks caurcaurēm, un makšķerēšana Remtes ezerā ir viņa vaļasprieks kopš bērnības, tātad vairāk nekā 60 gadus gan ziemā, gan vasarā. Ezers esot zivīm bagāts, lai gan ļoti sekls un aizaug. Laimonis Birgeris atceras laiku, kad ūdens bijis tikai dažu metru attālumā no lielceļa. Tagad platā joslā krastus ieskāvušas niedres. Vidējais dziļums - divi metri, bet karstās vasarās ezers kļūst pavisam sekls. Lielākais loms Laimonim Birgeram bijis pirms vairākiem gadiem - 7,5 kilogramu smaga līdaka. Bet 3 - 3,5-kilogramīgās gadījušās ne reizi vien.

Vaicāju, vai tik seklā ūdenī zivis nav sākušas slāpt, bet bļitkotājs papurina galvu. Tā neliekoties vis, lai gan ledus biezums ir gandrīz 40 centimetru. Tomēr zivju inspektors ar īpašu aparatūru āliņģī izmēra skābekļa saturu ūdenī. Patlaban tas ir normāls - 4 miligrami litrā, - tāpat, kā Brocēnu ezerā. Par kādiem papildu pasākumiem zivju slāpšanas novēršanai būtu jāsāk domāt, kad skābekļa saturs samazinās līdz 3 miligramiem litrā, bet kritiska un zivīm bīstama ir skābekļa koncentrācijas samazināšanās līdz 2 miligramiem litrā un mazāk.

Skābekļa trūkumu ūdenī varot just gan ar degunu - ūdenim ir smaka, gan ar acīm - āliņģī parādās sīki ūdens kukaiņi un mazas zivtiņas. Tie vēsta - ezera iemītniekiem klājas grūti un nepieciešama palīdzība.

Bargās ziemās zivīm jāpalīdz

Kas būtu jādara, ja atkārtojas situācija, kāda uz ezeriem bija pavisam nesen? Uz gandrīz pusmetru bieza ledus bija izveidojusies tikpat bieza sniega kārta, liels aukstums, tādēļ bļitkotāju izurbtie āliņģi gandrīz momentā aizvilkās ar ledu, un pat caur āliņģiem ūdenī neiekļuva skābeklis. Ezers kā zem bieza un smaga vāka.

Zivju inspektors atzīst, ka bez makšķernieku un vietējo pašvaldību palīdzības zivju krājumi tādos apstākļos nopietni apdraudēti, īpaši, ja šāds ledus un sniega "vāks" saglabājas ilgi. Ļoti ieteicama ir sniega nošķūrēšana no ledus vairākās ūdenskrātuves vietās, lai ūdenim piekļūst gaisma un zem ledus vairojas skābeklis. Bļitkotāji āliņģos varētu ievietot meldru kūlīšus. Pa niedru stiebriem notiek gaisa apmaiņa. Ieteicams arī izzāģēt lielākus - 1x1 metru āliņģus. Hektārā ūdenskrātuves nepieciešami 10 - 12 šādi plašāki āliņģi.

Zvārdē Odzēnu ezers trešdien kluss - ne cilvēku, ne svaigu mašīnu pēdu. Krietnu laiku te neviens nav bijis. Citkārt arī Zvārdē Odzēnu un Ķērkliņu ezers bijuši ūdu likšanas iecienītas vietas. Šoreiz nav redzams neviens svaigs urbums. Varbūt tādēļ, ka ceļš daudzviet spīd kā spogulis, ar radžotām riepām pa to burtiski jāslidinās. Likumīgiem un nelikumīgiem bļitkotājiem nav gribējies šļūkāt tādu gabalu vaļasprieka dēļ.