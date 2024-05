Reorganizēs vēl vienu rajona pašvaldības uzņēmumu

Rajona padomes sēdē lēma par finansiālām un organizatoriskām aktualitātēm, noklausījās ar pašvaldības darbu saistītu jaunāko informāciju un tikās ar reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministru Ivaru Gateru.

Tīrīs sniegu, atsauks pilnvarniekus

Atļāva rajona padomes priekšsēdētājai A. Liepai slēgt līgumu ar SIA "Saldus ceļinieks" par sniega tīrīšanu pie rajona padomes ēkas Avotu ielā 12 un no piebraucamajiem ceļiem pie slimnīcas un poliklīnikas. Padarītos darbus apmaksās no rajona ceļu rezerves fonda līdzekļiem. No lēmuma projekta svītroja punktu par sniega tīrīšanu O. Kalpaka piemiņas vietā Airītēs, jo Zirņu pagasta padomes priekšsēdētājs V. Grāvelis sacīja, ka pagasta pašvaldība regulāri tīrot piebraucamo ceļu uz Airītēm, jo šis ceļš esot pašvaldības bilancē.

Apstiprināja pārskatu par rajona pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda līdzekļu izlietojumu 2002. gadā. No pašvaldības īpašuma objektu privatizācijas pērn saņemti 5960 Ls. No īpašuma privatizācijas fonda kopumā izlietoti 13 844 Ls.

Apstiprināja rajona pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda izlietojuma programmu 2003. gada 1. ceturksnim. 3210 Ls jeb 25% paredzēti uzņēmējdarbības atbalstam, 256,80 Ls jeb 2% - pašvaldības īpašuma privatizācijas organizatoriskajam un tiesiskajam nodrošinājumam, 9373,20 Ls jeb 73% - citiem pasākumiem, kurus nosaka rajona padome.

Apstiprināja autoceļu fonda līdzekļu sadalījumu pašvaldībām par pērnā gada novembri. No ieskaitītajiem 2643 Ls transporta nodokļa sadalīja 2137 Ls, rezerves fondā atstājot 506 Ls. No ieskaitītajiem 14 449 Ls akcīzes nodokļa sadalīja 11 696 Ls, rezervē atstājot 2753 Ls.

Nolēma atsaukt pilnvarojumu SIA "Saldus medicīnas centrs" pilnvarniekiem I. Rassai, A. Bierandam un I. Dombrovskim. To paredz likums "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām", kas stājās spēkā šī gada 1. janvārī.

Tā kā Komerclikums vairs neparedz tādu uzņēmējdarbības formu kā pašvaldības uzņēmums, izveidoja darba grupu p/u "Zobārstniecība" reorganizēšanai. Darba grupā strādās vietējo pašvaldību, rajona padomes un p/u "Zobārstniecība" pārstāvji. Mēneša laikā jāizšķiras par labāko reorganizācijas variantu un jāiesniedz priekšlikumi rajona padomē.

Pilnvaroja rajona padomes priekšsēdētāju A. Liepu noslēgt darba līgumu ar Z. Pečuli. Viņš ir ar rajona padomes lēmumu izveidotās pašvaldību būvvaldes vadītājs, taču līdz šim ar viņu nebija noslēgts darba līgums.

Jādomā par atkritumu glabāšanu un iedzīvotāju nodarbinātību

Rajona padomes speciāliste Z. Štencele pastāstīja par Viduskurzemes atkritumu poligona projektu. Viduskurzemes reģionā ietilpst Saldus, Kuldīgas un daļa Dobeles rajona pašvaldību. Piejūras un Zemgales reģionā jau notiek atkritumu poligonu tehniskā pamatojuma izstrādāšana, bet Ventspils un Liepājas pilsētā šogad varētu sākt poligona būvniecību. Iespējams, ka dažām pašvaldībām piedāvās sadzīves atkritumus vest uz kādu no šiem poligoniem. Viduskurzemes atkritumu poligona projekta izstrādāšanā ir tikai pats sākums, tāpēc pašvaldības tika informētas, kas tām jādara.

E. Ķuzis pastāstīja par paveikto informācijas tehnoloģiju projekta īstenošanā. Šķēdē, Brocēnos, Jaunaucē, Gaiķos un Novadniekos jau lieto PVIS (pašvaldību vienotās informatizācijas sistēmas) programmatūru. Pēc testu pabeigšanas Saldus rajons būs viens no pirmajiem valstī, kur 5 pašvaldībās notiks automātiska informācijas apmaiņa un vairs nebūs ar disketēs ierakstītām ziņām jādodas uz iedzīvotāju reģistru. Notiek tehniskā sagatavošana, lai gada vidū varētu sākt dzīvesvietu deklarēšanu pašvaldībās.

Informācija par valsts šī gada budžeta sadalījumu nav iepriecinoša. Skolu informatizācijas sistēmas turpināšanai šogad nav paredzēts neviens lats. Mazāk naudas plānots arī pašvaldībām, tāpēc prioritāte būs tām, kuras vēl nav pieslēgtas informatizācijas sistēmai. Bet bibliotēku informatizācijas projektam paredzētie 2 miljoni Ls ir no valsts īpašumu privatizācijas iegūtie līdzekļi, kas būs pieejami tikai gada 2. pusē, pie tam tajā paredzēta nauda arī gaismas pilij - valsts bibliotēkai.

Nodarbinātības Valsts dienesta Saldus centra vadītāja D. Zariņa aicināja pašvaldības vairāk izmantot iespēju sadarbībā ar Nodarbinātības dienestu iesaistīt cilvēkus pagaidu sabiedriskajos darbos. Par atsaucību iepriekšējā gadā viņa slavēja Brocēnu novada un Nīgrandes pagasta pašvaldības.

Publikācija par tikšanos ar ministru I. Gateru - nākamajā numurā.