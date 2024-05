"Kad mani ievēlēja amatā, raudāju no bēdām."

KOPĀ AR KOLĒĢIEM. No kreisās - pagasta padomes priekšsēdētājs Aivars Bierands, pagasttiesas priekšsēdētāja Sarmīte Sokolovska, Lija Meļķerte, galvenā grāmatvede Lidija Heidemane. Visi sastājušies pie Dzidras Lāces gleznām, no kurām Lijai vismīļākā esot ar saulespuķēm.

Vienmēr, kad man vai kādai manai kolēģai nepieciešamas ziņas no Jaunlutriņiem, zvanām uz pagastmāju LIJAI MEĻĶERTEI.

Pagasta padomes sekretāres amatā nostrādājusi ilgus gadus, viņa izsmeļoši un precīzi izstāstīs visu, ko vēlamies. "Uzrakstiet kādreiz par mūsu Liju," man ieteica pagasta iedzīvotāji kādā saietā.

Lija Meļķerte, tāpat kā daudzas viņas kolēģes citās pašvaldībās, ir pagasta labais gariņš, pie kura var droši iet, zinot - sekretāre palīdzēs, sameklēs, izkārtos, ieteiks...

Cik ilgi strādājat pašvaldībā, un cik priekšnieku jums šajos gados bijis?

- Sāku 1975. gada jūlijā, šovasar jau būs pagājuši 28 gadi. Esmu strādājusi ar trijiem priekšniekiem. Visilgāk - no 1975. līdz 1990. gadam - ar Ernestu Lāci. Viņš bija sācis strādāt martā, es atnācu jūlijā. Bijām jauni, darbu nācās apgūt no paša pamata. Lācis bija ļoti gudrs cilvēks. Toreiz izpildkomitejā bijām divi vien. Vislielākā teikšana tajos laikos bija kolhoziem, nevis ciemu izpildkomitejām. No Lāča esmu saņēmusi arī lielāko komplimentu par savu darbu. Viņš esot teicis - ja Lija kaut ko saka, tam var ticēt. Ja cits par to pašu stāstītu, esot jādomā, vai nav sabiezinātas krāsas.

Sākoties pārmaiņu laikiem, 1990. gadā par pagasta padomes priekšsēdētāju sāka strādāt Pēteris Dubra. Bet no pēdējām pašvaldību vēlēšanām 2001. gadā - Aivars Bierands.

Visi trīs mani priekšnieki ir jaunlutriņnieki. Arī es pati esmu Jaunlutriņu aborigēns. Pēteri un Aivaru atceros vēl kā bērnus. Aivars ar manu dēlu Andri ir viena gada, tikai Aivars skolā gāja klasi zemāk.

Jums taču visu laiku nav jāraksta papīri un jāatbild uz telefonu zvaniem (tāds daudziem liekas sekretāres darbs)?

- Atceroties, kas tik vien nav darīts, kādreiz domāju - cik daudz gan var viens cilvēks dzīvē piedzīvot! Kad sāku strādāt, visu rēķināju ar skaitāmajiem kauliņiem. Tad rajons iedeva kalkulatoru. Tas taču bija tāds zinātnes sasniegums! Tagad ir datori, e-pasti, internets. Kas nu nekait!

Kā var aizmirst talonu zīmogošanu? Apžēliņ, ar tulznainām saujām ņēmāmies - štempelē tik no vienas vietas. Toreiz pagastā dzīvoja apmēram 1200 cilvēku. Gada sākumā katram bija jāizdala apmēram 60 talonu - cukurs, ziepes, veļas pulveris, šņabis....

Ko tik cilvēkiem nedalījām - bērnu zeķubikses, desas, kafiju, kondensēto pienu, sveces... Zeķubikses bija pa izmēriem. Zvanu visām pagasta mammām - kādus tev izmērus vajag? Tad taisu veikalam sarakstus - cik pāru vajag, kādu izmēru.

Bija laiks, kad uz veikalu nāca preces ar piezīmi - daudzbērnu ģimenēm. Mans priekšnieks Pēteris saka: jādod visiem bērniem, visi ir vienādi un visiem vienādi vajag. Bet uz pagastmāju zvana mammas - gribot rāties. "Par ko tad tu rāsies?" "Kāpēc citam bērnam iedevāt manējam paredzētās preces?" Ak tu šausmas, kas tas bija par laiku! Pēteris teica: nevarot izturēt, būšot jāiet no darba prom. Viņš bija godprātīgs priekšnieks.

Taisījām loterijas mēbelēm un sadzīves precēm, koriģējām veikalā rindas. Kas bijis rindā iepriekšējā nedēļā, nākamajā nedrīkstēja iet. Bijām kā tādi policisti. Kaut pašvaldībai taču nepavisam nebūtu ar to jānoņemas. Atceros, tieši tolaik nomainīja zīmogus, uz tiem nu bija Latvijas Republikas ģerbonis. Es vēl nodomāju - vai tad tāpēc mums bija jātiek līdz šitādam zīmogam, lai spiestu to uz talonu palagiem?

Vai datori sākumā nebaidīja?

- (Smejas) Bija jau, bija bailes. Baidījos, ka nu tik tas trakā ātrumā skries un kaut ko prasīs - ne es līdzi tikšu, ne zināšu, ko atbildēt. Braucām uz Saldu mācīties. Tagad man šķiet, ka dators varētu domāt un strādāt ātrāk.

Pēdējā laikā laiks skrien ļoti ātri. Pagriež pulksteni stundu uz priekšu, jau klāt Jaunais gads. Pagriež stundu atpakaļ, un redz, jau Jāņi. Dažbrīd vairs nesaprotu, kas notiek, - vai nu darba ir vairāk, vai diena paliek īsāka. Kaut kāda vaina ir, jo visu vairs nespēju padarīt, - laika par maz.

Vienmēr esmu brīnījusies - kā jūs uzreiz visu varat pateikt par saviem cilvēkiem vai pagasta mājām? Jaunlutriņi ir liels pagasts. Vai tiešām katru tā stūrīti un iedzīvotāju pazīstat?

- Protams, ka pazīstu. Pat nezinu, kā atceros cilvēkus, - viņi man ir, un viss. Un visi ir mīļi. Varu būt pateicīga, ka dzīvoju ar viņiem vienā pagastā. Arī māju atrašanās vietas un nosaukumus zinu. Ko tik vienkāršas lietas prasīt!

Uz pašvaldību nāk daudz cilvēku?

- Pēc finansiālas palīdzības pēdējā laikā nāk mazāk, jo mums ir izstrādāti noteikumi, kā to piešķiram. Tagad piedāvājam pabalstu atstrādāt, tāpēc bieži vien neviens neatsaucas. Varbūt neatkarības atjaunošanas sākumā daudzās humānās palīdzības kravas un mantu dalīšana cilvēkus izlutināja. Nu tik viņiem visu dos, pašiem nekas nebūs jāgādā - galvenais ir zināt, kur un kam paprasīt. Arī tagad viens otrs vēl pasaka - man pienākas, kam tad tas pagasts ir! Cik varam, tik palīdzam.

Kā sākāt strādāt pašvaldībā?

- Līdz tam man nekādu darīšanu izpildkomitejā nebija. No darba prom gāja iepriekšējā sekretāre un viņas vietā meklēja jaunu. Nezinu, kā acs bija kritusi uz mani. Pirms tam strādāju kolhozā, pēdējos gadus - par fermu pārzini. Man šis darbs patika. Lācis bija teicis toreizējam kolhoza priekšsēdētājam Jurim Kļavam, ka kādai viņa darbiniecei būšot jānāk uz izpildkomiteju. Kļava esot atbildējis, lai ņem, ko ņemdams, tikai lai neaiztiek galvenos speciālistus.

Kad izpildkomitejas sesijā mani ievēlēja sekretāres amatā, raudāju no bēdām. Pat izgāju no zāles - tik ļoti negribēju strādāt šo darbu. Vai toreiz varēju iedomāties, ka man šis darbs ļoti iepatiksies un es šeit nostrādāšu tik ilgi. Taisni neticami! Ja man tagad būtu no darba jāaiziet, arī raudātu, taču šoreiz no bēdām, ka man šī vieta un cilvēki jāpamet.

Man tik ļoti patīk, ka pie manis nāk cilvēki. Par daudziem, pat nesākot runāt, jau zinu, kāpēc viņi šeit atnākuši. To no acīm var nolasīt.

26 gadus kārtojat arī dzimtsarakstu lietas, tostarp - laulājat. Vai nebija bail no tik lielas atbildības?

- Vai dieniņ, kā sākumā baidījos! Pirmajās laulībās sirds klauvēja kā negudra. Laulājām svinīgi. Vecajā pagastmājā nebija piemērotu telpu. Grozījām galdus, gribējās, lai ir skaisti. Bērniņiem svinīgi izsniedzām dzimšanas apliecības. Dziedāja ansamblis.

Toreizējai rajona dzimtsarakstu nodaļas vadītājai Gaismai Koliginai bija jāiesniedz izziņas, cik procentiem jaundzimušo dzimšanas apliecība izsniegta svinīgi. Dažu nācās pierunāt, bet bija daudz arī tādu, kas paši gribēja, lai šis svarīgais notikums ģimenē - bērniņa piedzimšana - kaut kā izceltos no ikdienišķajiem.

Toreiz organizējām bērnības svētkus. Esam atsākuši arī tagad. Bērniem patīk un vecākiem arī. Bet pilngadības svētki nebija īpašā cieņā ne tolaik, ne šobrīd.

Tagad ir daudz mazāk laulību. Pagājušajā gadā bija tikai viens pāris. Gadu iepriekš gan necerēti liels skaits - 7. Tie, kas laulājas, arī tagad grib svinīgas ceremonijas.

Kad "Saldus Zeme" organizēja vēstuļu konkursu, kurā aicinājām rakstīt par savu darba kolektīvu, no Jaunlutriņu pagasta padomes saņēmām ļoti sirsnīgu un jauku vēstuli. Kas jūs tur kopā?

- Šobrīd strādājam 5 cilvēki. Ja nebūtu savstarpējas uzticēšanās, ja darba attiecības būtu tikai oficiālas, nezinu, kā varētu šeit strādāt. Vismaz es nevarētu, ja man nebūtu tik saprotošu un mīļu kolēģu. Mēs ar Sarmīti esam te ilgāk, pārējie trīs sāka strādāt pēc aizvadītajām pašvaldību vēlēšanām. Taču arī iepriekšējie kolēģi bija ļoti jauki. Labi cilvēki aizgājuši un tikpat labi atnākuši vietā. Es bieži domāju - kur tik mazā zemes pleķītī var būt tik daudz labu cilvēku? Uzskatu, ka biežāk jāsaka otram mīļi un laipni vārdi, biežāk jāuzsmaida, tad arī pašam dzīve būs daudz gaišāka.

Zinu, ka esat diezgan daudz ceļojusi. Jums patīk?

- Ļoti! Mans priekšnieks Pēteris dejoja Druvas deju kolektīvā. 90-to gadu vidū viņi brauca ar koncertu uz Spāniju. Mūs, tādu fanu pulciņu, uzaicināja līdzi. Kādreiz ne prātā nenāca, ka varētu tik tālu aizbraukt. 1990. gadā bija iespēja apskatīties Vāciju. Esmu bijusi Anglijā, Straumēnos.

Reiz Pēteris atbrauca no mēģinājuma un teica: "Zini, Juris Levics no Druvas organizē braucienu uz Norvēģiju. Tev taču patīk, jābrauc." Iedeva telefona numuru un piekodināja tūlīt zvanīt. Tūlīt pēc Norvēģijas man piedāvāja kruīzu pa Baltijas jūru. Nodomāju - nu kas vēl pēc kaut kā tik grandioza varētu mani pārsteigt? Superīgākais brauciens iznāca.

To, kas reiz sācis ceļot, arvien vairāk un vairāk velk vēl kaut kur aizbraukt. Tā dēļ var atteikties no arī it kā nepieciešamiem izdevumiem, piemēram, dzīvokļa remonta vai kādas preces iegādes, un visu naudu ielikt braucienam. Redzētais atmiņā paliek visu mūžu.

Kura valsts visvairāk iegūlusi sirdī?

- Noteikti Norvēģija. Levics toreiz filmēja. Biju par to tik priecīga, sarunāju kaseti. Bet man jau nemaz mājās nav, uz kā skatīties. Pēteris saka, lai braucu pie viņa. Skatos - nu it nekā tur nav no Norvēģijas izjūtām. Nezinu, ko biju gaidījusi, bet tajā reizē jutos vīlusies. Tagad pati esmu iegādājusies videoaparatūru. Kad šo pašu kaseti skatījos atkārtoti, man kājas ļodzījās un sirds trīcēja. Šito dabas varenumu!

Pirmoreiz to apjautu, kad bijām Gruzijā un braucām pa Kara ceļu. Autobuss apstājās, daudzi metās uz veikaliem vai šašliku tirgotavu. Man nekā nevajag, es stāvu pie kalniem un tik skatos. Tādi pliki tie kalni, bet pavisam augstu tajos ieraudzīju mazu bērziņu. Kas tas ir par neaprēķināmu un neaprakstāmu spēku - daba. To neviens nevar varenībā pārspērt. Suhumos, Novijafonas alās, man mute bija vaļā un galīgi pazuda laika un mēra izjūta. Vai tiešām daba kaut ko tādu var izveidot?

Tikai, esot kalnos, katrs varam apjēgt savu niecību zemes virsū. Arī pie ūdens plašumiem. Biju sanatorijā. Gāju pie jūras 50 reižu dienā, un katru mirkli tā bija savādāka. Vienubrīd kā aizmigusi - nekādas dzīvības. Tad atkal tādi vilnīši un šitādi. Vēl citu reizi jūra it kā čabina, un arī čaboņai ir nianses. Neaprakstāmas izjūtas.

Ja man piedāvātu izvēlēties, es atkal brauktu uz Norvēģiju. Vēl gribētu redzēt Ēģiptes piramīdas, tuksnesi un kamieļus.

Sakarā ar ārzemju braucienu bija vēl viens ļoti īpašs un piepildīts laiks, kas gan nesaistījās ar ceļošanu. 1994. gadā 8 mēnešus pavadīju pie sava mīļā tēta Amerikā. Karš mūs izšķīra, kad man bija gads un mēnesis. Kad man bija 50 gadu un viens mēnesis, atkal satikāmies. Lielie atšķirtības gadi mūsu attiecībās nespēja neko ietekmēt. Tā mīlestība, ko saņēmu, mani pavadīs visu turpmāko dzīvi. Tētis bija uzaicinājis paciemoties 2 mēnešus, bet tā sanāca, ka īsi pirms manas lidošanas mājup viņam palika ļoti slikti un mana ciemošanās ieilga. Tie 6 mēneši, ko pavadīju pie tēta gultas, nevienu brīdi man nebija apgrūtinājums.

Esmu ļoti pateicīga Pēterim un maniem toreizējiem kolēģiem par sapratni. Bez viņiem un maniem mīļajiem es būtu viens liels tukšums. Esmu Kazas gadā dzimusi Lauva. Tie ir bara dzīvnieki, tāpēc arī man līdzās ļoti ir vajadzīgi cilvēki. Viena es neesmu nekas.

Vai ceļojot relaksējaties no mājas un darba rūpēm?

- Par mājām braucienos nedomāju, bet par darbu gan - nu kā viņiem tur iet, vai viss kārtībā?

Brīvdienās arī nespējat atslēgties?

- Tad par darbu domāju mazāk. Varbūt tāpēc, ka pa dzīvokļa logu darbavietu varu redzēt. Tad šķiet, ka viss ir uz vietas un kārtībā.

Jums ir nepieciešams savs zemes stūrītis?

- Dzīvoju dzīvoklī, dārza man nav. Sākumā bija. Var jau būt - tas ir aplami un nepareizi, ka nav nevienas dobes. Bet - te es esmu mājās, te neesmu. Tas arī ir iemesls. Pavasarī uz zemes darbiem velk mazāk, bet rudeņos tā gribas kaut ko izvārīt vai iekonservēt. Ņemu un taisu, burkas nesu pagrabā. Bet kas to kaudzi ēdīs? Ja kur gāju vai braucu, pielādēju somu ar burkām. Tagad vairs tā negatavoju ziemas krājumus.

Kas atveldzē jūsu dvēseli?

- Tās ir abas manas mīļās mazmeitiņas. Viņas dzīvo Rīgā, tāpēc retāk redzu. Katru mīļu brītiņu viņām saku - meitenes, vai jūs zināt, cik jūs man esat mīļas? Arī vedekla ļoti laba. Dēlu audzinot nelutināju, taču tāpat mīlēju. Katra mīlestība ir savādāka. Uz meitenītēm tā ir viena, uz dēlu - cita. Bet mīlestība uz Raimondu Paulu atkal savādāka.

Patīk Paula dziesmas?

- Kādreiz man bieži vaicājuši - kura dziesma tev visvairāk patīk? Atbildēju, ka tādas nav, ka man visas Paula dziesmas patīk. Bet nu ir. Tā, kurā Spanovskis dzied, ka viss labākais vēl ir priekšā. Gan vārdi, gan mūzika - tā ir mana dziesma.

Jaunlutriņos pēdējā laikā arvien vairāk atdzimst kultūras dzīve. Pati arī tajā piedalāties?

- Spēlēju teātri. Samācījāmies Mārtiņa Zīverta "Naudu" trijos cēlienos. Ar to mūs aicināja arī uz viesizrādēm. Tagad iestudējam citu lugu. Vēl ir dzejas klubs, sieviešu klubiņš. Spēj tik sadalīt vakarus!

Kurš gadalaiks ir jūsējais?

- Man visi gadalaiki ir labi. Ļoti patīk sniegputeņi, tad varu iet un iet. Arī pa tumsu - ka tik man kāds līdzi nāktu. Katrs gadalaiks ir skaists ar kaut ko savu. Kad ziemā lietus līst, tas gan nav lāgā. Vienīgais, kas mani nomāc, - tumšie vakari. Labi, ka tas ir tikai viens mēnesis gadā - novembris. Oktobrī vēl nav tik traki, bet decembrī sākas Adventes laiks, Ziemassvētku gaidīšana. Tad nav laika nodoties tumšo vakaru apcerēšanai. No jaunā gada jau sāk iet uz gaišo pusi.

Ko jums nozīmē, ka Jaunlutriņiem tagad ir savs karogs un ģerbonis?

- Nezinu, kā to precīzāk pateikt. Ir savas vietas, savas piederības izjūta. Man liekas, ka esam kļuvuši pilnvērtīgāki.