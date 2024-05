Ministrs aicina pašvaldības uz godīgu un līdztiesīgu dialogu

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas izveidošanas dienā - 16. janvārī - reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs IVARS GATERS viesojās Saldus rajonā.

Rajona padomē ar ministru tikās vietējo pašvaldību vadītāji, skolu direktori un rajona padomes vadība un speciālisti. Galvenokārt tika runāts par pašvaldību administratīvi teritoriālo reformu.

Pirms uzklausīt saldenieku domas, ministrs pastāstīja, kā plānojis un kā vēlētos strādāt, būdams augstajā amatā. Viņš solīja Ministru kabinetā aizstāvēt, diskutēt un cīnīties par pašvaldību jautājumiem. Lai to varētu darīt, viņš aicināja pašvaldības uz godīgu, atklātu un līdztiesīgu dialogu, lai iegūtu iespējami detalizētāku informāciju, ko pašvaldības vēlas un kādas ir to problēmas. Tikai kopīgi strādājot, var nonākt pie vislabākā risinājuma, - sacīja ministrs, vienlaikus uzsverot, ka viņam noteikti būšot arī savs viedoklis.

Reforma jāpabeidz ātri

Viens no galvenajiem jaunajam ministram un ministrijai risināmajiem jautājumiem būs pašvaldību administratīvi teritoriālā reforma, kas esot nepiedodami ilgi vilcināta un, kuru īstenojot, kopš 1994. gada ir ļoti maz padarīts. Valdības deklarācijā ierakstīts, ka šīs valdības mērķis ir reformu pabeigt.

I. Gaters lūgšot aktualizēt 102 novadu projektu un aicināšot Ministru kabinetu par to nobalsot kā par reformas pamatu. Līdz ar to valdība būs izteikusi savu nostāju reformas jautājumā. Ministram neesot pieņemams, ka iepriekšējā valdība šo projektu tikai pieņēma zināšanai, neizsakot savu viedokli. "Šī valdība neko nepieņems zināšanai, bet lems - par vai pret," viņš sacīja.

Taču 102 novadu projekts nekādā gadījumā nebūšot akmenī iecirsts, kas jāizpilda bez ierunām. Vēlākās sarunās I. Gaters pat minēja, ka ir gatavs atkāpties no novada veidošanas kritērijiem, kas gan esot pamatoti. Viņš atbalstot pašvaldību iniciatīvu, un, ja viņu ieteiktā novada veidošanas kritēriji būs pamatoti, ministrs pat esot ar mieru atkāpties no vispārējiem kritērijiem, piemēram, ka novadā jābūt ne mazāk kā 5 tūkstošiem iedzīvotāju. Taču viņš noteikti iebildīšot, ja jaunā novada teritorija nebūšot viengabalaina (tai pa vidu atradīsies pašvaldības, kas nevēlēsies iesaistīties novadā).

"Reformas pabeigšana nav ne manis kā ministra, ne valdības pašmērķis. Tā ir vajadzīga Latvijas iedzīvotājiem. Ir jāizveido spēcīgas pašvaldības, kur izpildvaru var atdalīt no lēmējvaras. Esmu pret pašvaldību piespiedu apvienošanu, taču neesmu pret kvalitatīvākiem pakalpojumiem iedzīvotājiem, pret spēcīgām pašvaldībām un pret visas Latvijas attīstību," teica I. Gaters.

Kad 102 novadu projekts kļūšot par pamatu reformai, sākšoties reālais darbs, lai to īstenotu. Svarīgs būšot atklāts dialogs ar pašvaldībām, lai kopīgi atrastu problēmas un to iespējamos risinājumus. "Šis būs smaga un atbildīga darba gads. Ja būsim labi pastrādājuši, 2004. gads būs nevis pašvaldību piespiedu apvienošanas gads, kā dažs to traktē, bet reformas pabeigšanas gads. 2005. gadā jau varēs vēlēt jaunās novadu pašvaldības," savu pārliecību pauda I. Gaters.

Viņš pastāstīja, ka tiekot gatavota jauna, daudz korektāka pašvaldību likuma redakcija. Pašreiz spēkā esošais likums Par pašvaldībām ir novecojis. Jaunajā likumā daudz precīzāk tikšot definētas pašvaldību funkcijas, kas ļaušot arī pamatotāk lemt par finansējumu to nodrošināšanai. Pašreizējā likumā pārāk daudz esot lietots vārds veicināt, taču nav pateikts, kā. Līdz ar to nevar arī lemt par konkrētu finansējumu. "Ministru kabinetā vairs neies cauri dokumenti, kas pašvaldībām uzliek arvien jaunas funkcijas bez finansējuma," solot stāvēt un krist par pašvaldībām, sacīja I. Gaters.

Tika runāts arī par vēlēšanām jaunizveidotajos novados. Lai novērstu lauku iedzīvotāju bažas, ka novada domē deputāti pārsvarā būs tikai no pilsētas, I. Gaters redzot šādu risinājumu - katrs apvienotais pagasts kļūst par vēlēšanu apgabalu, līdz ar to domē tiek ievēlēti deputāti no visām kādreizējām pašvaldībām. Ministraprāt vietējo pašvaldību vēlēšanās partiju sarakstu princips neesot labs risinājums. Pēc viņa domām vislabākais variants esot, ka deputātus drīkst ievēlēt gan no partiju, gan vēlētāju apvienību sarakstiem.

Šobrīd bieži vien kā arguments pret reformu tiekot minēts, ka ir vēl daudz nezināmā, tāpēc nevar steigties ar apvienošanos. "Ir jāmāk precīzi pateikt, kas tad ir šis nezināmais. Ja ir precīzs formulējums, var kopīgi meklēt arī atbildi. Bet uz vispārīgām frāzēm atbildēt nevar," sacīja ministrs. Arī vārdu savienojums "trūkst ekonomiskā pamatojuma" labi gan skanot, taču neviens nespējot ministram atbildēt, ko tad cilvēks konkrēti ar to saprot.

Grib skaidrību

Izsakoties par reformu, pašvaldību vadītāji aicināja valdību padomāt par lauku ceļu un lauku infrastruktūras sakārtošanu, par lielākām valsts investīcijām pašvaldībām, par atbalstu lauku iedzīvotājiem u.c. I. Gaters bieži piekrita pašvaldību vadītāju domām.

Viņš arī sacīja, ka vēlas vispirms ieviest skaidrību daudzos jautājumos. Piemēram, šobrīd neesot skaidrības par valsts budžetā iestrādātajiem investīciju projektiem pašvaldībām - kas tie par projektiem, cik ilgam laikam paredzēti, vai tie ir jauni projekti vai jau iesāktie, cik liela naudas summa paredzēta iesākto projektu pabeigšanai utt. Būdams arhitektūras un būvniecības speciālists, I. Gaters labi apzinoties, ko nozīmē iesāktu projektu uz gadu apturēt. Tāpēc taupības dēļ varot atteikties no jauniem valsts investīciju projektiem, taču iesāktie ir jāpabeidz. Ministrs uzdevis ministrijas speciālistiem izpētīt un konkrētā termiņā ziņot viņam par situāciju šajā jomā, lai varētu aizstāvēt pašvaldību intereses.

Daudzi vēlējās uzzināt, kad beidzot tiks sakārtoti valsts ceļi, kas šķērso pašvaldību teritorijas un ir tik sliktā stāvoklī, ka, mašīnu nelaužot, pa tiem nevar pabraukt. I. Gaters atbildēja, ka ir sācis sarunas ar satiksmes ministru. Pēc I. Gatera domām, par līdzekļu izlietojumu ne vien minētajā, bet arī daudzos citos jautājumos nevajadzētu lemt ne tikai ministriju līmenī pa nozarēm, bet jābūt izstrādātam arī reģionālajam dalījumam. "Šogad vajadzētu sākties jaunai domāšanai, un tad ceļa nauda vairs netiks dalīta tikai Rīgā pie galda," viņš bija pārliecināts.

Runājot par iespēju dotēt pasažieru pārvadājumus pa dzelzceļu, I. Gaters teica, ka jebkuras pasažieru pārvadājuma līnijas slēgšana ir nepiedodama. Dzelzceļa satiksme attīstās visā pasaulē, tai ir liela loma reģionālajā attīstībā. Absurda esot situācija, ka Satiksmes ministrija piedalās projektā par ātrgaitas vilciena maršrutu uz Berlīni, bet pašu mājās cilvēkiem dzelzceļa satiksme tiek likvidēta. Viņš solīja par to runāt Satiksmes ministrijā.

Rajonu vairs nebūs

Tika runāts arī par to, kas notiks ar rajona pašvaldībām. Pēc I. Gatera domām rajona padomes funkcijas un īpašumus varētu pārņemt attiecīgais novads, kura teritorijā iestāde atrodas. Tā kļūs par novada iestādi, saņem attiecīgu finansējumu un nodrošina pakalpojumus pārējiem novadiem.

Ja valstī tiek izveidoti apmēram 100 novadi, nekādas jēgas vairs neesot rajona līmeņa pašvaldībai. I. Gaters gan esot par to, lai 2. līmeņa pašvaldības būtu un tiktu tieši ievēlētas, nevis sastāvētu no 1. līmeņa pašvaldību vadītājiem, kā tas ir pašreiz. 2. līmeņa pašvaldības varētu būt reģioni, taču, cik to būs - 5 vai vairāk - vēl esot diskutējams jautājums. To varēšot pateikt tikai tad, kad būs skaidri redzams 1. līmeņa pašvaldību reformas galarezultāts.

Atbildot uz jautājumu, vai nevajadzēja sākt vispirms ar reģionu izveidošanu un tikai pēc tam ar novadiem, ministrs sacīja, ka ir pārliecināts - visas valsts attīstības pamats ir vietējās pašvaldības. Tikai tad, kad būs zināms, cik un kādas tās būs, var tālāk domāt par reģionu izveidi.