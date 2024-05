Latvijā. pasaulē (23.01.)

Izvērtējot Jaunā laika frakcijas ierosinājumus, Saeimas Saimnieciskā komisija nolēmusi samazināt Saeimas 2003. gada budžetu par 865 383 latiem, atsakoties no paredzētā ēkas remonta Jūrmalā par 320 000 latiem, citiem remontdarbiem un no Saeimas ēkas izgaismošanas, kā arī, paredzot samazināt komandējumu izmaksas un citus izdevumus.

Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēki no Norvēģijas saņems mīnu licēju kuģi Vale. Kuģis tiek dāvināts, bet tā transportēšanas un pārreģistrēšanas izmaksas segs Latvija. Mīnu licējs būvēts 1978. gadā, un tā garums ir 64,8 metri, platums - 12 metru, bet apkalpe - 50 cilvēku.

Pērn ir reģistrēts līdz šim Latvijā lielākais laulību līgumu skaits - 588, kas ir par 129 līgumiem vairāk nekā 2001. gadā, liecina SIA Lursoft apkopotā LR Uzņēmumu reģistra informācija.

Ventilācijas iekārtu tehniskas kļūmes dēļ Cēsu rajonā SIA Gaižēni cūku audzēšanas angārā nosmakušas 300 cūkas. Veterinārās pārvaldes inspektori konstatējuši, ka dzīvnieku kopēji notikušajā nav vainojami, bet negadījums noticis nelaimīgas sakritības dēļ. Uzņēmumam nodarīts ap Ls 15 000 zaudējumu.

Alūksnes ezerā uz sēkļa uzlikts piemineklis Zeiboltu Jēkaba slavenajam personāžam baronam Bundulam. Tēlnieks Ainārs Zelčs dullā barona ģīmetni veidojis pēc aktiera Rūdolfa Plēpja portreta, viņš tēlojis šo lomu.

Latvijas Fotogrāfijas muzejā atvērta izstāde Eižens Finks - fotogrāfs un leģenda. Čigānu tautības gaišreģis miris 1958. gadā, tomēr viņš turpina dzīvot tautas atmiņā. Savs, atšķirīgs skatījums par šo cilvēku ir Latvijas fotogrāfijas muzejam, un izstādē parādīts E. Finks fotogrāfijās.

Populārākais vārds starp šīsnedēļas jubilāriem ir Agnese, kurš dots 5935 sievietēm. Bet vīriešiem šīsnedēļas vārda favorīts ir Zigurds, to Latvijā ir 1667. Vismazāk populārs ir Strautas vārds, kas dots tikai 6 sievietēm.

Somu jūras līcī uz rietumiem no Sanktpēterburgas nedēļas sākumā no krasta atrāvies un aizpeldējis jūrā liels ledus gabals, uz kura bija 17 zemledus makšķernieki. Žibulētāju meklēšanā tika iesaistīts helikopters, kā arī reģionālā glābšanas dienesta darbinieki, kas makšķerniekus nocēla no ledus.

Krievijas Sahas republikas (Jakutijas) galvaspilsētā Jakutskā pie pilsētas mērijas ēkas kāds astotās klases skolēns nozadzis mēra dienesta automašīnu Volga. Lai notvertu zagli, Jakutskas ceļu policijai bija nepieciešama stunda, bet mazliet vairāk laika vajadzējis, lai atrastu Sahas republikas arbitrāžas tiesas priekšsēdētāja automašīnu Land Cruiser Prado, kuru arī bija nozaguši skolēni.

Vairāki tūkstoši cilvēku Vašingtonā piedalījušies kristiešu organizāciju rīkotā demonstrācijā pret iespējamo karu Irākā. Protesta dalībnieki aicināja ASV prezidentu Džordžu Bušu atteikties no nodoma gāzt Irākas vadītāju Sadamu Huseinu un piespiedu kārtā atbruņot Irāku ASV vadītā pretterorisma karā. Sabiedriskās domas aptauja rāda, ka vairākums amerikāņu atbalsta ASV vadītos centienus atbruņot Irāku.

Indijā Utarpradešas štata Kušinagaras pilsētā plāno būvēt augstāko Budas statuju pasaulē. Bronzas statuja būs 152 metrus augsta (aptuveni trīs reizes augstāka par Brīvības statuju Ņujorkā).