"Atkāpties nevaram - tik daudz jau ieguldīts."

Ka jaunie rautin raujas no laukiem prom - to man sacījuši un ar skaitļiem pierādījuši vairākos rajona pagastos. Bet ne jau visas jaunās ģimenes meklē laimi pilsētā. Ilgvars un Sandra Peterlevici un viņu dēli Ivars un Kristaps ir un paliek caurcaurēm zaņenieki. Viņi kopā ceļ savu saimniecību - "Pundurus".

Palīdz jaunības dullums

"Sākām saimniekot burtiski tukšā vietā, jo brīvas zemes te, pie Baltākroga, kur dzīvojam, nebija. Pirkām dārgus sertifikātus, lai varētu iegādāties zemi. Mums nebija arī nekādu lielu iekrājumu, darba paju, kā citiem, bet bija liels jaunības trakums, kad liekas - iespējams viss. Ja tagad būtu jāsāk, kā toreiz, nezinu, vai varētu... Daļu zemes meliorējām par saviem līdzekļiem. Nebija elektrības. Pieteicām līnijas ievilkšanu par valsts līdzekļiem. Pieteikumu pieņēma, bet togad naudu no valsts budžeta zemniekiem vairs neiedalīja," atceras Ilgvars Peterlevics.

Pilnībā atkrita doma par elektrolīnijas ierīkošanu par savu naudu - tā prasītu daudzus tūkstošus. Pirmajos gados visu darījuši rokām: maisījuši javu jaunās kūts būvēšanai, govis slaukuši. Vēlāk rasts cits risinājums - ierīkots elektrības kabelis, kas izmaksas ievērojami samazināja. Par spīti visam, ģimene būvējās - pamazām tapa kūts, tad otra. Saimnieks spriež, ka būvniecība būtu turpināma.

Platība nav liela - savi 25 hektāri un 10 hektāri nomas zemes, un 17 hektāri ir nosusināta zeme, tajā izaudzē tikai apmēram pusi cūku barībai nepieciešamās labības. Pārējo nākas pirkt, tāpat arī dažādas nepieciešamās piedevas. Sākumā audzējuši govis, ganāmpulks arvien palielinājies, bet pienu nevarēja pārdot, jo pa tādu ceļu piena mašīna saimniecībā nebrauktu. Izbarojuši teļiem. Vienugad govīm piedzimušas gandrīz telītes vien, un tad arī izlēmuši, ka piena lopus likvidēs. Tagad audzē gaļas lopus - ir bullēni un krietns sivēnmāšu skaits. Saimniece izmācījusies cūku mākslīgo apsēklošanu, un tas ļauj ieekonomēt līdzekļus. Sivēnus nobaro gaļai. Ik mēnesi uz kautuvi ved aptuveni 50 barokļus. Patlaban gan cūkgaļas cena ir kritiski zema, un saimnieks Ilgvars atzīst, ka laikam gan nāksies uz laiku atlikt būvniecības plānus.

Būvējas, pērk tehniku

Vaicāju, vai laukos jauna ģimene var iztikt tikai ar lauksaimniecību, un Peterlevici atzīst, ka viņiem tā esot bijis visus šos gadus - labāk vai sliktāk, bet saimniekošana iztiku devusi. Nestabilas iepirkuma cenas un ļoti mainīgā situācija tirgū rada nedrošību, bet saimniecībā ir ielikts tik daudz darba un līdzekļu, ka padoties un atkāpties vienkārši vairs nedrīkst. Līdz šim nopelnītais tērēts attīstībai - būvniecībai un tehnikai. Saimnieks atceras, ka pirmie darbarīki "Punduros" bijuši dažas lāpstas un grābeklis. Šajos gados iegādāta visa nepieciešamā lauksaimniecības tehnika - traktors, agregāti, un nu var strādāt neatkarīgi no citiem. Kopā ar kaimiņu nopirkts labības kombains, ir laba ārzemēs ražota siena prese.

Kamēr nebija savas mašīnas, vairākas reizes dienā ceļu uz "Punduriem" saimnieki mērojuši vai nu kājām, vai ar velosipēdu. Tagad tas šķiet kā aizraujošs un romantisks laiks, bet toreiz... Vēl tagad atmiņā, kā pa aizputināto lauku ceļu uz kūti vilkti spēkbarības maisi - lopi taču grib ēst. Maiss izvēlies sniegā, un gandrīz vai jāraud, ka ar vezumu netiek uz priekšu.

"Bez mašīnas nevar iztikt. Vienu jau esam nobraukuši, pērn nopirkām citu. Pavisam neplānoti. Kādu dienu braucām uz Saldu pirkt minerālmēslus. Bijām nokavējuši, bet izlēmām intereses pēc paskatīties, kādas mašīnas tiek piedāvātas. Autotirgotavā bija viena tieši mūsu saimniecībai piemērota. Mums nebija līdzi tik lielas naudas summas. Pārdevējs sacīja, ka varot pirkt uz līzinga, un tā arī izdarījām. Tikai tad, kad mašīna jau bija pagalmā, sākām domāt, ko esam izdarījuši un kā par mašīnu samaksāsim. Galu galā tik traki nemaz nebija. Arī minerālmēsliem naudas pietika."

Līzings esot pirmās nopietnās finansu saistības, jo Peterlevici nav ņēmuši nevienu kredītu. Ja saimniekošanu būtu iespējams plānot vismaz trim gadiem uz priekšu, zinot, ka šajā laikā būs stabila cūkgaļas iepirkuma cena, tad droši vien aizņemtos bankā. Ļoti vajadzīgi līdzekļi, lai turpinātu būvniecību.

No diviem sliktumiem jāizvēlas mazākais

Vai vispirms būvētu savu māju "Punduros"? Saimnieks groza galvu - tas esot sapnis, kas tiekot lolots katru gadu, bet vienmēr priekšroka ir citām vajadzībām. Māja savā saimniecībā noteikti reiz būšot, tikai nav zināms, kad. Veterinārie inspektori pēc viņu saimniecības apmeklējuma ieteica, ka noteikti būs jābūvē mēslu krātuve, un tā būs neatliekamākā vajadzība, ja saimnieki vēlēsies piemēroties Eiropas prasībām.

"Esmu dzirdējis, ka citi saka: mums tikai uzspiež tos Eiropas noteikumus. Bet, ja tā labi apdomā, patiesībā tie nozīmē, ka kūtī vieglāk un vienkāršāk strādāt. Modernizācija ir pašu interesēs. Jautājums tikai - cik ilgā laikā spēsim šīm prasībām pielāgoties. Piemēram, Dānijā zemnieku sētā saimniekojušas trīs, četras paaudzes, katra likusi attīstībā. Mums, kas sākuši pirms nedaudziem gadiem pilnīgi tukšā vietā, tas jāpanāk vienas paaudzes laikā. Tas ir ļoti sarežģīti."

Vaicāju - kā ģimene balsos referendumā par Latvijas iestāju Eiropas Savienībā? Saimnieks atzīstas, ka viņam ir divējādas izjūtas. Emocijas diktē balsot pret, jo vienā "kopgaldā" Latvija reiz jau bijusi un citā iestāties negribas. Neizbēgami būs ne tikai ieguvumi, bet arī no kaut kā nāksies atteikties, kaut ko ziedot. "Bet ar prātu apzinos, ka izolēti nevarēsim pastāvēt un ka no diviem sliktumiem būs jāizvēlas mazākais. Droši vien balsošu par iestāšanos, jo ceru, ka Latvijas lauksaimnieki vairāk būs ieguvēji nekā zaudētāji. Eiropā tomēr ir prognozējams un plānots tirgus, ir stabilitāte iepirkuma cenās - tas, kā mums visvairāk trūkst. Grūti iedomāties, ka tad Latvijā varētu tikt pārdota tā saucamā nezināmas izcelsmes gaļa. Būs lielāka kārtība, to es tiešām ceru. Lai cik plašs būs citās valstīs ražotas pārtikas piedāvājums, tomēr ticu, ka Latvijā pirks vietējo zemnieku produkciju."

Dēliem neliks saimniekot laukos

Dēli Ivars un Kristaps ir skolēni un vecākiem labi palīgi gan, stūrējot traktoru, gan cūku kūtī. Nekurnot, ka jādara arī nepatīkami un netīri darbi. Taču manāms, ka viņu intereses būs tālākas par zemnieka sētu.

Vecāki apgalvo, ka ar varu zēnus nespiedīšot palikt laukos. Gluži otrādi - priecāšoties, ja dēli turpinās izglītoties un atradīs labu darbu kādā citā specialitātē. Patlaban izglītotiem jauniem cilvēkiem laukos darba nav. Ja kādam dēlam dzīvē neveiktos, allaž varēs atgriezties zemnieksaimniecībā, kur būs darbs, iztika un pajumte.

"Negribētos, ka jaunajiem jāstrādā tāpat kā mums - visu gadu bez brīvdienām un bez atvaļinājumiem. Ja arī aizbraucam ciemos, laikus jāatgriežas un jāsteidzas uz kūti - lopi gaida," saka saimniece Sandra.

Saimnieks atzīstas, ka ne reizi vien uzmācies arī dzīves apnikums - strādā, cik tavos spēkos, bet uz priekšu netiek, nākas saimniekot uz pašizmaksas līmeņa. Bet tādiem brīžiem ir jātiek pāri, un citādi nemaz nedrīkstot būt.