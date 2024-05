Spriedumu izpilde - privāts bizness

Kopš pagājušā gada nogales darbu beiguši tiesu izpildītāju kantori, un līdz februāra sākumam darbs jāuzsāk zvērinātiem tiesu izpildītājiem - pašnodarbinātām personām. Saldus rajonā pirmā zvērestu nodevusi un šodien savu privātpraksi uzsāk zvērināta tiesu izpildītāja ILZE MĀLMEISTERE.

Kas jādara, lai kļūtu par zvērinātu tiesu izpildītāju?

- Cilvēkam, kas pretendē uz šo amatu, jāatbilst Tiesu izpildītāju likuma prasībām - izglītības, vecuma, pieredzes un citādā ziņā. Jānokārto atestācija, kurā jāpierāda, ka kandidāts pārzina visu ar tiesu izpildītāju darbu saistīto likumdošanu, pēc tam jādod svinīgs zvērests. Tā kā studēju, man bija iespējas šīs prasības izpildīt un nodot zvērestu vienai no pirmajām.

Kā atšķirsies zvērināta tiesu izpildītāja darbs no tā, ko līdz šim veicāt tiesu izpildītāju kantorī?

- Kantorī nostrādāju četrus gadus. Tā bija valsts finansēta iestāde, un pakalpojumi, ko sniedzām iedzīvotājiem, kas pie mums griezās ar tiesas izpildrakstu, bija bez maksas. Turpmāk tiesu izpildītāja darbs būs privāts bizness - mēs esam pašnodarbinātas personas un visu ar savu pienākumu veikšanu nepieciešamo - telpas, transportu, sakarus - organizējam un apmaksājam paši. Līdz ar to arī mūsu pakalpojumi turpmāk būs par maksu. Valsts mums atlīdzinās par darbu, ko veiksim valsts labā pieņemtu spriedumu izpildei, kā arī, izpildot spriedumus, kuru bezmaksas izpilde noteikta Civilprocesa likumā, - piemēram, uzturlīdzekļu piedziņa bērniem, kaitējuma atlīdzināšana pēc negadījuma darba vietā vai izdevumu kompensācija pēc miesas bojājumu nodarīšanas krimināllietās. Šajos gadījumos pēc darba veikšanas sūtīsim pieprasījumu Tieslietu ministrijai, lai tā samaksā par mūsu darbu. Tiesa pēc motivēta lūguma var atbrīvot no samaksas par sprieduma izpildi.

Pārējos gadījumos par tiesu izpildītāja darbu jāmaksā. Pamatizcenojumus noteikusi Tieslietu ministrija, tie ir visiem tiesu izpildītājiem vienoti.

Vai esat brīvas profesijas pārstāvji, kas darbojas visas valsts teritorijā?

- Zvērinātie tiesu izpildītāji strādā apgabaltiesas pakļautībā un tās teritorijā, bet katram ir arī savs iecirknis. Tas nozīmē, ka pie manis var griezties klienti no visas Kurzemes, bet es bez dibināta iemesla nedrīkstu atteikties no to izpildrakstu realizēšanas, kas attiecas uz manā iecirknī dzīvojošajiem parādniekiem. Mūsu darbu uzrauga vismaz 7 dažādas institūcijas, sākot ar rajona tiesu un beidzot ar Tieslietu ministriju.

Vai samaksu varat saņemt tikai tad, kad darbs padarīts?

- Pagaidām par to var runāt tikai teorētiskā līmenī, jo praksē nav pārbaudītas sistēmas. Taču paredzams, ka tad, kad piedzinējs atnāks ar izpildrakstu, vienosimies par pirmajiem darbiem, kas jādara - kādas izziņas jāpieprasa vai manta jāapķīlā, vai kas cits jāizdara pirmām kārtām, - un vienosimies par noteiktu avansa summu. Pārējā samaksa - pēc tam, kad spriedums ir izpildīts.

Te noteikti jāatgādina cilvēkiem, kuri tiek iesūdzēti tiesā parādu dēļ, ka viņiem ir ļoti neizdevīgi kavēt saistību izpildi un gaidīt, kamēr pie darba ķeras tiesu izpildītāji, jo likumā teikts - parādnieks sedz sprieduma izpildes piespiedu līdzekļus. Tātad, piedzenot parādu, tiesu izpildītājs gādās, lai parādnieks ne tikai nomaksātu spriedumā minēto parāda summu, bet arī par tiesu izpildītāja darbu. Mūsu sastādītajiem rēķiniem arī ir sprieduma spēks.

Ne vienmēr tiesu izpildītāju darbs ir rezultatīvs. Kas maksās tad, ja būsiet daudz strādājuši, bet bez sekmēm?

- Būtībā ar to riskē parāda piedzinējs, jo viņš ir darba devējs. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai vispirms mēs ar savu klientu atklāti izrunātu, cik reālas ir sprieduma izpildes iespējas, tas ir, vai parādnieks patiešām spēj parādu nomaksāt - vai spēsim pierādīt, ka viņam ir manta, ko aprakstīt, vai arī legāls darbs, lai no algas piedzītu parādu, un citus ar sprieduma izpildi saistītus apstākļus. Līdz šim bijis, ka pie mums griežas ar izpildrakstiem par 5, 10 vai 20 latu liela parāda piedziņu. Tagad piedzinējam jāizvērtē, vai izdevumi par sprieduma izpildi nebūs lielāki par reālo ieguvumu. Taču ne visām lietām var paredzēt iznākumu, tā ka arī mums, protams, jārēķinās ar noteiktu risku.

Vai esat materiāli atbildīgi par savu darbu?

- Jā, ja mūsu vainas dēļ procesa dalībnieki cieš zaudējumus, tie jākompensē. Zvērinātajiem tiesu izpildītājiem jābūt civiltiesiski apdrošinātiem. Ja manis dēļ radušies zaudējumi, tos sedz apdrošināšanas kompānija, bet, ja tā uzskata, ka zaudējuma pamatā ir tīšs mans pārkāpums, apdrošinātāji pēc tam var celt prasību pret mani un pieprasīt, lai atlīdzinu viņiem.

Kas notiek ar civilprasībām, kuru izpilde bija iesākta pērn, tiesu izpildītāju kantora darbības laikā?

- Ja process vēl jāturpina, piedzinējam ar mums jāvienojas par tālākajām darbībām. Tas gan visos gadījumos nenozīmē, ka no šīs dienas par piedziņu būs jāsāk maksāt, jo katrā lietā ir citādi apstākļi, kādēļ tā vēl nav pabeigta. Tos izvērtējot, tiks lemts par maksu.

Vai, pārejot zvērināta tiesu izpildītāja statusā, mainās arī jūsu pilnvaras un pienākumi?

- Mūsu iespējas nav īpaši mainījušās attiecībā uz pierādījumu iegūšanas metodēm - par atbildētāja mantisko stāvokli joprojām varam pieprasīt izziņas no oficiālām iestādēm un, pamatojoties uz to sniegto informāciju, lemt par piedziņas iespējamību. Atsevišķos gadījumos varam ņemt vērā liecinieku liecības, piemēram, lai pierādītu, ka parādniekam ir nelegāli peļņas ieguves avoti. Ja ir pietiekami daudz argumentu, var arī lūgt tiesu apstrīdēt reģistrācijas ierakstus, piemēram, par parādnieka mantas piederību.

Jaunums mūsu darbā ir tiesības sniegt konsultācijas. Arī agrāk cilvēki nāca pie mums pēc padoma, bet ne vienmēr mums bija laiks viņus konsultēt. Konkrēta maksa par šīm konsultācijām nav noteikta, par to vienojas atsevišķi - vai vispār jāmaksā un cik.

Vai pieprasīt izziņas no dažādām iestādēm joprojām varat bez maksas?

- Nav jāmaksā par informāciju, ko sniedz Uzņēmumu reģistrs, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra... Par maksu - Valsts tehniskās uzraudzības inspekcijas, Zemesgrāmatas ziņas, ar citām iestādēm Tieslietu ministrija vēl vienojas par norēķinu kārtību. Ko tas nozīmē? Ka arī šīs izziņas "jāpērk" klientam vai, parāda piedziņas gadījumā, - parādniekam. Arī tādēļ svarīgi iepriekš izrunāties ar piedzinēju - kur meklēt vajadzīgās ziņas. Protams, varu būt pārcentīga un visu darīt uz savu iniciatīvu, bet tā piedziņas procesu var krietni sadārdzināt.

Ne vienmēr tiesu izpildītājus sagaida laipni. Kā turpmāk rūpēsieties par savu drošību?

- Tāpat kā līdz šim, policijas pienākums ir gādāt par mūsu drošību sprieduma izpildes laikā. Vajadzības gadījumā varu lūgt, lai policijas darbinieki mani pavada.

Radies iespaids, ka tiesu izpildītāja darbs vispār ir visai nepatīkams...

- Kā to uztver. Jā, praktiski vienmēr pirmajā brīdī pret mums izturas noraidoši, pat naidīgi. Tikai nedrīkst uztvert šos dusmu uzplūdus personiski un jāļauj, lai tie noplok. Pēc tam strādāt ir vieglāk. Starp citu, ir gadījies, ka agrākais parādnieks, kas uz mani bijis ļoti nikns, vēlāk, citā civillietā, ir piedzinējs un griežas pie manis, lai palīdzu nu viņam pašam...

Ir milzīgs gandarījums, ja spēju pārliecināt gan vienu, gan otru pusi par labāko risinājumu. Nav tā, ka tiesu izpildītājs ir piedzinēja "ierocis", kas akli dara visu, ko viņam liek. Nereti piedzinējs ir tik dusmīgs uz parādnieku, ka iespītējas un gatavs paralizēt parādnieka pelnīšanas iespējas, kaut gan tikai tā iespējama parāda atdošana. Man jāspēj saglabāt objektīvs skatījums uz konfliktu, lai saglabātu dialoga iespēju un panāktu vēlamo - parāda nomaksu.

Izraksts no Zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības takses

(pilns teksts laikraksta "Latvijas Vēstnesis", 2003. gada 14. janvārī)

viena pieprasījuma vai rīkojuma sastādīšana un nosūtīšana publiskajam reģistram, kredītiestādei, darba devējam vai trešajai personai - 3,50 latu;

kustamās mantas apķīlāšanas akta sastādīšana - 17,50 - 63 lati;

kustamās mantas izsoles izziņošana - 17,50 latu,

nekustamā īpašuma izsoles noturēšana neatkarīgi no izsoles sekām - sākot no 31,50 latiem;

publiskas izsoles rīkošana - sākot no 63 latiem;

mantas nodošana realizācijā komisijā - 17,50 latu;

personu un mantas izlikšana no telpām (bez mantas aprakstes) - 63 lati;

viena lieguma noņemšana publiskos reģistros reģistrētai kustamai mantai - 3,50 latu.

Takse procentos no atgūtās summas - aprēķina no faktiski atgūtās summas:

līdz 3000 latiem - 15%,

no 3001 - 10 000 latiem - 450 latu plus 10% no summas, kas pārsniedz 3000 latus (..).