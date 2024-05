Dzīvnieku patversmē

Next

KAĶENĪTEI, apmēram gadu vecai, meklē jaunas mājas un mīlošu saimnieku. Ir sterilizēta un vakcinēta. Patversmē, kur visapkārt ir daudz svešu kaķu, ir maliet tramīga, taču, nonākot savās mājās un izjūtot gādību un mīlestību, ātri vien pieradīs un atdarīs ar to pašu.

SUŅUKS, apmēram gadu vecs, ir jautrs, mīlīgs un ļoti draudzīgs. Uz patversmi to atveda 4. martā no Aizputes. Pagājis vairāk par mēnesi, taču neviens par to nav interesējies, tāpēc sunītim meklē jaunu saimnieku.

Patversme atrodas Saldū, Lielā ielā 83, telefons 63846885, 29391282, mājaslapa internetā www.salduspatversme.lv.