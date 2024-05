Traģisks ugunsgrēks Lutriņos

Vakar plkst. 10.31 ugunsdzēsējiem paziņoja, ka Lutriņos, Zaļā ielā 1 - 30, deg dzīvoklis.

Ierodoties ugunsdzēsējiem, dzīvoklis daudzdzīvokļu mājas 3. stāvā jau dega pilnās liesmās. Dzīvoklī pirms tam bija centusies iekļūt tā īpašniece, jo viņa, aizejot uz kūti, bija mājās atstājusi savu mazmeitiņu. Vecmāmiņa guvusi sejas un elpošanas ceļu apdegumus un aizvesta uz slimnīcu. Arī ugunsdzēsējiem izglābt meitenīti vairs neizdevās. 2001. gadā dzimusī Ž.K. R. bija gājusi bojā.

Izdega viss 65 m2 dzīvoklis. Traģiskā ugunsgrēka cēloni noskaidro.

***

Pagājušajā un arī šajā nedēļā VUGD Saldus nodaļas darbiniekiem ar savu tehniku vairākkārt nācies vilkt grāvjos un citur ieslīdējušas mašīnas, sūknēt ūdeni no applūdušām vietām.

14. janvārī izvilkta no ceļa Pampāļi - Skrunda (1. km) noslīdējusi kravas automašīna.

15. janvārī Saldū, Striķu ielā 12, izvilkta aiz veikala Mego aizbraukusi kravas automašīna.

16. janvārī atsūknēts ūdens no Saldus autoostas laukuma, no Ziemeļu ielas 15 b garāžas un no transformatora Dzirnavu ielā 4 (vēlreiz uz šo vietu nācies braukt arī 17. janvārī).

17. janvārī Brocēnu Imantās no grāvja izvilkts maršruta autobuss.

19. janvārī Saldus pagasta Torņos no sniega vaļņa izvilkta automašīna Iveco.

Informēja VUGD Saldus nodaļas priekšnieka vietnieks Ilgvars Līgotnis