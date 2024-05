Brocēnu deputāti neizlemj vairākus jautājumus

Brocēnu novada domes sēde šoreiz bija neierasti gara, un vairākkārt deputāti nevarēja vienoties.

Lemj par finansēm

Sakarā ar to, ka budžetā ienākuši papildu līdzekļi (mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un līdzekļi dažādiem projektiem), par attiecīgo summu palielināja 2002. gada pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu daļu.

Apstiprināja 2002. gada pamatbudžeta izpildi. Budžeta ieņēmumu daļa izpildīta par 98,34% (1 428 630 Ls), izdevumu daļa - par 96,74% (1 513 922 Ls). Labāk nekā bija plānots pildījušies abi galvenie pamatbudžeta ieņēmumu veidi - iedzīvotāju ienākumu nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis.

Apstriprināja 2002. gada speciālā budžeta izpildi - 67 100 Ls ieņēmumos un 51 897 Ls izdevumos. Vairāk naudas nekā bija plānots ieskaitīts autoceļu fondā.

Nolēma palielināt ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu un izdevumu sadaļu - kopsummā par 1945 Ls. Vislielākais dāvinājums - 1200 Ls - saņemts no Baltijas Tranzītu bankas Brocēnu pilsētas svētkiem. Vairākas privātfirmas ziedojušas, lai segtu daļu no izdevumiem Brocēnu pūtēju orķestra un vīru kora "Brocēni" braucieniem uz festivāliem ārzemēs. Viena firma ziedojusi Ziemassvētku pasākuma organizēšanai Blīdenē.

Nolēma novirzīt šaubīgo debitoru parādus - kopsummā 5958,80 Ls - 2002. gada budžeta pārskata ārpusbilances uzskaitē. Domes galvenā grāmatvede G. Biljarde paskaidroja - lai precīzi apzinātu parādus domei, ir svarīgi nošķirt reāli neatgūstamos ilglaicīgos parādniekus, novirzot šos līdzekļus ārpusbilances uzskaitē. Taču tas nenozīmē, ka parādi netiks piedzīti, ja tiks saņemta informācija, ka no parādnieka naudu iespējams atgūt. 5958,80 Ls ir 8 individuālo uzņēmumu, vienas uzņēmējsabiedrības un vienas zemnieku saimniecības parāds pašvaldībai par telpu nomu.

Līdzīgi lēmuma par īres un komunālo maksājumu parādu novirzīšanu ārpusbilances uzskaitē. Tie ir īres un komunālo maksājumu parādi tukšajos dzīvokļos (līdz to izīrēšanai) laikā no 1999. līdz 2002. gadam. Brocēnu pilsētā šo maksājumu parāds ir 2408,01 Ls, Blīdenē - 1006,68 Ls, Remtē - 54,20 Ls.

"Man patīk šī nolemtības sajūta, ko deputāti uzņemas," teica deputāts Z. Fīrers. "Deputāti ir tāpēc, lai meklētu problēmas risinājumu. Manuprāt, lēmuma projektam būtu jāsastāv nevis tikai no viena, bet vairākiem punktiem. Jābūt arī kaut kādai darbībai. Praktiski deputāti neveic savu lomu." Citās domās bija deputāte I. Muižarāja: "Šī sistēma pirmo reizi tiek sakārtota, jo no 1999. gada vispār nekas nav darīts. Situācija vispirms jāizpēta un tikai tad var domāt par konkrētu lēmumu - ko un kā darīt."

Apstiprināja pērn decembrī piešķirtos sociālos pabalstus 213 personām - kopsummā 4410,92 Ls. Saskaņā ar domes noteikumiem sociālie pabalsti piešķirti 201 cilvēkam - kopsummā 3315,25 Ls, bet par pabalsta (kopsummā 1095,67 Ls) piešķiršanu 12 personām lēmusi sociālo jautājumu komiteja.

Netiek pie būvvaldes nolikuma

Plašāk apsprieda lēmuma projektu par zemes gabala piešķiršanu Brocēnos, Skolas ielā, A. Pūtelim - individuālās dzīvojamās mājas celtniecībai. Deputāts un būvvaldes vadītājs A. Bitmanis pret to kategoriski iebilda: "Brocēni no to attīstības sākuma ir konsekventi projektēti. 30 gadu laikā nekad nav skatīts jautājums, ka pilsētas vecā apbūve varētu tikt sablīvēta, tukšajās vietās starp ēkām ieprojektējot vēl kādu māju. Tas būtu slikts precedents. Tad jau citi arī - atradīs brīvu zemes gabalu un būvēsies. Šie zemes gabali domāti, lai tajos iekārtotu zaļo zonu ar atpūtas soliņiem, jo pagaidām Brocēnos šādu vietu nav." Viņš ieteica pieprasīto apbūves gabalu reģistrēt uz pašvaldības vārda (ja blakus māju iedzīvotāji nav ar mieru maksāt nekustamā īpašuma nodokli par tik lielu zemes gabalu) un apņēmās līdz nākamajai sēdei iesniegt priekšlikumus, kā to izmantot.

Pret konkrētā zemes gabala piešķiršanu apbūvei iebilda arī deputāti J. Sergejenko un Z. Fīrers. Nolēma nepiešķirt A. Pūtelim nomā zemi Skolas ielā 2 individuālās mājas celtniecībai.

Ļoti ilgi debatēja par novada būvvaldes nolikuma projektu. Nolikums jau skatīts vairākkārt un nav apstiprināts, jo vienmēr bijuši iebildumi un labojumi. Būvvaldes vadītājs un deputāts A. Bitmanis diezgan garā un sarezģītā runā mēģināja pierādīt, cik svarīgi ir pieņemt tādu nolikumu, kas neradītu pārpratumus. Sākumā viņš stāstīja, ka nolikums tapis rūpīgā darbā kopīgi ar domes juristu J. Kaudzi, tajā iekļaujot arī A. Bitmaņa izstrādāto nolikuma variantu. Taču tālākajā runā viņš pauda neapmierinātību ar vairākiem sēdē iesniegtā jurista izstrādātā nolikuma punktiem un kā būvvaldes vadītājs pieprasīja izskatīt viņa variantu, jo tas esot loģiskāks un pamatotāks. Tika saukti dažādi punkti (gan no jaunā, gan vecā nolikuma variantiem), kas papildināmi vai labojami, taču dažbrīd šķita, ka tikai pats runātājs saprata, par ko īsti ir runa.

Jurists J. Kaudze pastāstīja, ka gan viņa izstrādāto variantu, kas tapis, ņemot par pamatu paraugnolikumu, gan A. Bitmaņa variantu nosūtījis augstākstāvošajai institūcijai Liepājā. Tās speciālisti akceptējuši J. Kaudzes variantu, tikai likuši labot divus punktus.

Varbūt tāpēc, ka nolikuma kārtējā varianta piekritēji vai noliedzēji izteicās pārāk sarežģīti, arī šoreiz lēmums netika pieņemts. Vispirms balsoja par priekšlikumu nolikumu vēlreiz atdot speciālistiem pārstrādāt. Priekšlikums neguva balsu vairākumu. Pēc tam balsoja par Liepājas spciālistu ieteikto punktu labošanu. Labojumus ar balsu vairākumu akceptēja. Būtu loģiski, ka arī par labotā būvvaldes nolikuma apstiprināšanu balsotu vairākums deputātu, taču, saskaitot balsis, izrādījās, ka tā nav, tāpēc nolikums kārtējo reizi netika apstiprināts. No malas izskatījās, ka daļa deputātu īsti nesaprata, par ko balso.

Bez rezultāta bija arī debates, apspriežot lēmuma projektu par atļaujas došanu Brocēnu vidusskolas direktoram un viņa vietniecēm sastādīt administratīvo protokolu par domes sabiedriskās kārtības noteikumu neievērošanu skolā un tās teritorijā. To domei adresētā vēstulē lūdza skolas direktors E. Valters.

Administratīvo protokolu drīkst sastādīt policisti vai arī domes administratīvās komisijas locekļi. Ne vienmēr tos var operatīvi sameklēt. Pašvaldība ar savu lēmumu var noteikt personu loku, kas drīkst sastādīt administratīvo protokolu. Domstarpības radās par to, vai šajā personu lokā drīkst būt arī paši domes deputāti, jo divas E. Valtera vietnieces - I. Muižarāja un M. Golubeva - ir deputātes.

Daļa deputātu uzskatīja, ka deputāti nedrīkst sastādīt protokolu, daļa piekrita J. Kaudzes teiktajam, ka likumā nav noteikts, kas drīkst vai nedrīkst būt šajā personu lokā. Z. Fīrers ieteica minētos cilvēkus iekļaut administratīvajā komisijā. Daļa deputātu uzskatīja, ka nedrīkst piespiest cilvēku strādāt administratīvajā komisijā. Arī šis lēmuma projekts neguva balsu vairākumu.

Neapstiprināja arī Brocēnu vidusskolas iesniegto maksas pakalpojumu cenrādi un maksāšanas kārtību. Pret to iebilda finansu komiteja, jo vairāki cenrāža punkti neatbilst likuma prasībām.

Deputāts P. Beinarovičs uzskatīja, ka maksu, piemēram, par datoru vai trenažieru izmantošanu, drīkst prasīt tikai tad, ja tos neizmanto skolēni. Viņaprāt, Brocēnu vidusskolai ir viss nepieciešamais, lai bērni vakaros varētu tur iet un lietderīgi pavadīt brīvo laiku, nevis dauzītos pa ielām. Deputāte M. Golubeva gan vēlējās uzzināt, kas tādā gadījumā skolotājiem maksās par virsstundām, ko viņi vakaros pavadīs skolā, pieskatot bērnus. Viņa teica, ka Brocēnos ir pietiekami daudz iespēju, kur bērniem un jauniešiem pavadīt brīvo laiku, dažādi pulciņi ir arī skolā.

Sprieda, ko darīt ar domes īpašumā esošajiem neizīrētajiem dzīvokļiem. Deputātiem bija iesniegti divi lēmuma varianti - vai nu šos dzīvokļus nodot atklātā izsolē, vai dzīvokli izīrēt novadā pierakstītajām personām. Vairākums deputātu balsoja pret abiem variantiem, kaut neviens cits priekšlikums, kā izmantot tukšos dzīvokļus, netika izteikts. Deputāts A. Bitmanis bija sašutis. Viņaprāt, ja nav citu variantu, būtu loģiski, ka viens no priekšlikumiem tiktu atbalstīts.

Apstiprina vadītāju, atļauj strādāt

Par Brocēnu pilsētas speciālās pirmsskolas iestādes "Varavīksne" vadītāju apstiprināja Jolantu Akopjanu.

29 cilvēkiem atļāva nodarboties ar individuālo darbu. Vienu iesniegumu, kurā lūgta atļauja veikt mājas aprūpi, noraidīja. Domes priekšsēdētājs A. Mēters paskaidroja, ka jaunais sociālo pakalpojumu un sociālās aprūpes likums, kas stājies spēkā šogad, paredz - mājas aprūpi var veikt tikai tās personas, kam ir speciāls sertifikāts. Iesnieguma rakstītāja tādu nevarēja uzrādīt.