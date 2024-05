Ar mūziku, jokiem un cilvēkiem uz "tu"

Skolas koridorā skolniecīte viņam apķeras ap kaklu un ausī iečukst kādu joku. Abi pēc tam smejas. Viņam ļoti patīk dzīt velnu, bet mūsu saruna ir arī par acīm un atšķirībām starp vizuālo iespaidu un būtību. Viņš - šīmēneša jubilārs, Blīdenes pamatskolas skolotājs ANDRIS KRŪMIŅŠ.

Kad rajona skolu arodbiedrības līderi brauca ekskursijā uz Igauniju, jūs divas dienas un nakti nenoguris spēlējāt akordeonu. Vai mūziku esat mācījies?

- Vispār tas bija foršs brauciens... Tāds šovs, uzplaiksnījums, kurā atbrīvojas. Pēc tāda visi atgriežas ierastā dzīvē, un jautrība ir beigusies.

Runājot par muzicēšanu, - es laikam esmu dabas unikums, jo mūziku mācījies neesmu. Bet notis pazīstu. Varbūt manī ir kaut kas ieprogrammēts, jo negāju vēl skolā, kad jau kaut kādas ermoņikas spēlēju. Esmu pūtēju orķestrī spēlējis klarneti, kaut kad - akordeonu.

Man ir veicies, ka mūžīgi mani kāds ir pievācis, es pats ne pēc kā nedzenos. Kad studēju Liepājā institūtā, tad bija tāds mana gada vecis Ķivilu Jānis, kas tagad ir Rojā mūzikas skolas direktors. Viņš mācījās Liepājā mūzikas vidusskolā, klimperēja klavieres. Es tad priecājos, ka man tas nav jādara, un tā brīvi plūdu - nebija neviena, kas mani pabaksta, pieskata, braucu mūzikas grupām līdzi un halturēju. Protams, ākstīšanās līmenī, bet vienmēr kaut kur apakšā mūzika ir bijusi.

Arī armijā salasījāmies grupiņa un spēlējām vecos roķus, Frediju Kvinnu - tas bija tas laiks. Kad pārnācu mājās, Liepājas institūtā mūzika drusku apstājās, jo bija jau arī jāmācās. Kļuvu nopietnāks, nostabilizējos, satiku Dzidru...

Kad atnācu uz Blīdeni strādāt 70. gadā, man piezvanīja Milzers. Viņš iestāstīja, ka jānāk ansamblī. Vēl tur bija Lange, no sākuma arī Ķiģelis, bet viņam mūsu lidojums bija par zemu, aizbrauca uz Liepāju, uz Līviem. Ziņģējām, piedalījāmies republikas skatēs, atspēlējām savu programmu, skatījāmies visus pārējos. Nekādu bēdu nebija, jo viss par brīvu - gan viesnīcas, gan uzturs. Uz leišiem braucām, uz Karpatiem, Igauniju... Bijām dulli, konsekventi veči. Atceros, Igaunijā nerunājām krieviski, bet tikai igauniski un latviski.

Man vēl nebija 40, kad viens skuķis mani nosauca par onkoli (es Saldus kultūras namā gāju ar akordeonu). Tad es sapratu, ka laikam man ir jātinas. Katram ir savs laiks... Lai gan mēs tagad redzam, kā visi vecie ērgļi, 60-gadīgie vīri, Džegeru ieskaitot, spēlē. Nu, super!

Jums nav kāda anekdote kabatā?

- Tikai vienkāršs teiciens. Vislielākā piesardzība ir tad, kad gliemezis līkumos bremzē.

Vai jums vienmēr ir bijuši brīvi plīvojoši mati?

- Vidusskolas laikā man mati bija kā Ziedonim jaunībā - ārkārtīgi kupli, un piere bija atsegta. Tagad mati pazuduši, un es arī nepārdzīvoju. Cits gudro - kā tos liks, kā šķirs... Bet - kas gan tā ir par traģēdiju?!

Ik pa zināmam laikam es matus apgriežu, bet tad visi, kas pieraduši mani redzēt ar gariem matiem, saka: "Nē, tas vairs neesi tu."

Jūs esat blīdenieks?

- Nē, durbenieks, no Liepājas rajona.

Kas ir rakstīts jūsu augstskolas diplomā - ko esat mācījies?

- Rakstīts tas, kas visiem mūsu rajona čaļiem. Arī Kārlim Makam, Vilnim Lejam... Institūtā bija matemātiķi, tad fakultāti likvidēja, pēc tam atkal tā uzradās. Bet tieši, kad mēs tur iepeldējām, bija jāmācās par pirmo četru klašu skolotāju. Kaut gan neviens no mums tagad sākumskolā nestrādā. Vēl es mācījos kopā ar Mēnesi Spodri. Kad atgriezos no armijas, drusku pabojāju viņiem dzīvi. Man jau stipendijas nebija, bet čaļiem arī atņēma - tāda bija studentu dzīve, man taču nav par to jāstāsta.

Blīdenē direktors bija Bricis, viņš teica tā: "Mums vajag krievu valodu." Es atrunājos - kāda krievu valoda man, kārtīgam latvietim? "Nē," viņš saka, "būs jau labi, tu taču armijā krieviski runāji." Nu jā, runāju. Aizsūtīja mani uz kursiem, un tie bija mans sākums. Pēc tam skolā saprata, ka es kaut kādus ķeburus ar\' māku uzzīmēt, un tā paņēmu vēl zīmēšanu - tie būtu divi mācību priekšmeti, ko es pamatā te esmu mācījis.

Šī ir jūsu vienīgā darbavieta...

- It kā jau cilvēkam esot jāmainās, bet te vienmēr ir bijis foršs kolektīvs... Vieta arī izdevīga. Tanī laikā, kad nebija mašīnas, - izej uz šosejas un brauc uz visām debess pusēm. Atceros, Imantam Kalniņam Dobeles kultūras namā bija koncerts, ar autobusu abi ar Dzidru aizbraucām, pēc tā - uz autoostu, sagaidījām autobusu un braucām mājās. Tajā koncertā klausītājos bija arī Raimonds Pauls.

Savu sievu satikāt institūtā?

- Jā. Kad atnācu no armijas, biju nodomājis bezrūpīgi padzīvot - meiteņu daudz visapkārt... Lai gan tā jau nebija, kā tagad, - es domāju par tuvām attiecībām. Mēs nebijām tādi, ka katru vakaru, kad tu aizgāji uz dejām, tūlīt arī... Liekas, bija vairāk garīguma, kaut kādas jūtas - arī. Tagad jau viss izgājis uz tīru, pliku seksu.

"Vakara Ziņās" var lasīt: vīrs atklājis, ka viņa sieva ir lesbiete. Avīzē arī aprakstīts, kāpēc divu sieviešu attiecības ir tik vilinošas... Iedomājies - piecpadsmitgadīgas meitenes šito izlasa, un viņām gribas izmēģināt. Protams, var dabūt informāciju par visu, un tāpēc uzskatu, ka šīs attiecības pat kultivē. Bet cilvēkiem taču ir jāsatuvinās citādā veidā.

Kāpēc jums Dzidra iekrita acīs un sirdī?

- Nu gan ir jautājums... Forša, aktīva. Klusa gan viņa nav, ja nu vienīgi - salīdzinājumā ar mani. Abi mēs esam sabiedrības cilvēki. Institūtā meitenes viņai par mani teica: "Ārprāts, ko tu ar viņu sapinies?!" Jo vizuāli es biju plašais cilvēks.

Kad vēlāk es pats viņai jautāju, kāpēc apstājās pie manis, viņa man teica - ka acis jau nemelo. Nu ja... šovmens man ir tāda uzlikta maska. Tāpēc - tas, ko mēs redzam ārēji, nav viss cilvēks. Es varu ekskursijā dziedāt un triekt, bet es arī varu satikties ar Vilni Leju (mēs reti satiekamies, bet labi), un atcerēties, kā abi Rīgā, kursos būdami, gājām pie Čakstes pieminekļa un uz Brāļu kapiem, ņēmām no tantiņām ziedus. Turpat arī čekisti staigāja pa krūmiem... Tādi mēs bijām - varbūt drosmīgi, dulli. Par patriotismu nedomājām, vienkāši - ar latviskumu bijām ģimenēs audzināti.

Ar Dzidru apprecējāmies pa Jauno gadu - lai sadalē tiktu kopā strādāt.

Ko nozīmē - abiem strādāt vienā darbavietā?

- Nekas spožs tas, man liekas, nav. Jo ikdienā mēs nevaram atslēgties. Ja katram ir sava darba joma, tad tomēr uzzini arī par kaut ko citu. Kaut jāizvairās no sarunām par darbu, nekur no tām izmukt nevaram - ne mājās, ne svētkos pie galda. Divi pedagogi nav labākais variants... Kaut arī ir kopējas intereses un viens otram var ko dot. Man viens labums - ka es esmu lielajā skolā un Dzidra - mazajā korpusā. Līdz ar to gan nav manas mīļās sievas, kas aizrāda, kad pasaku kādu pārprotamu humoru vai laikā nenododu kādu papīru. Jā, jā, man jābūt patstāvīgam.

Kā vīrieti darbā ietekmē priekšniece sieviete?

- Viņa ietekmē, pirmkārt, manu runas veidu - divi vīrieši runā mazliet savādāk, kaut vai priekšnieks un padotais. Viņa mobilizē - es nevaru kabinetā ienākt nevērīgi, ir arī jāpadomā par vārdu, kuru pasaku. Esmu centies būt labs padotais. Nav iemesla, par ko mani varētu neieredzēt.

Tāpat varu teikt arī par pārējām kolēģēm. Kādreiz palaižu ne to teikumu, ne to humoru, un ir cilvēki, kas mani kādreiz nesaprot. Bet nekad man nav bijis domas pazemot otru vai sevi pacelt un otru nogremdēt.

(Mūsu sarunas laikā telpā ienākusi skolas direktore Genovefa Platkāje, un atbildi par priekšnieci viņa dzird. Pēc tās piebilst: "Vienā vārdā varētu teikt tā: Andris ir foršs - ne tikai priekos, bet arī bēdās." "Labi, labi, es to zinu, un tāpēc mums nav par to ko runāt," - viņu mēģina apklusināt Andris.)

Vai ar gadiem jums ir mainījušās domas par sievietēm?

- Jebkurā gadījumā - sākumā ir vizuālais iespaids. Bet pēc tam - parasti viļamies. Kā kādreiz dejās - tu skaties, kura tev patīk, un tad ar viņu dejo. Bet cilvēks izkristalizējas tikai vēlāk. Var būt, ka ar to, kuru tu neuzlūdzi, tev izveidojas labākas, sirsnīgākas attiecības. Jo ir, par ko runāt, un ar viņu tev gribas būt kopā.

Par intelektu un prātu es domāju tā: daudz ko mēs nevaram zināt, bet ir tas, kas dzīves gaitā ir jāuzzina, kaut kāds minimums. Ja tā nav, tad ir auzās. Nav galvenais, vai tev gari mati vai īsi, krāsotas lūpas vai nav, bet - viss ir savstarpēji saistīts.

Kad zvanīju, jūs rēķinājāt: "Tikos un tikos beidzas stundas, bet tikos es varētu būt lietojams." Kā jūtaties pēc darba dienas?

- Trīs rītus man stundas sākas 15 pāri astoņiem, divus rītus es spēlēju deju kolektīvā, ir arī konsultācijas krievu valodā - tiem, kas negrib stundā strādāt, ir jādara no rīta. Stundas līdz trijiem - tas ir ātrais variants, pamatā jau - līdz četriem. Mājās arī ir kaut kas vēl jādara skolai... Tāpēc, kad beidzas stundas, ja kaut pāris kolēģes uzkavējas skolā, noteikti kopīgi padzeram kafiju. Pēc stundām man ir vajadzīgs, kā kādreiz Bumerangs dziedāja, atejas laiks.

Kam jābūt līdzās grūtos brīžos?

- Droši vien draugi palīdz atslēgties no visa. Cik tad mums ir to skumjo brīžu? Īsti skumjie ir, kad mēs zaudējam kādu no saviem tuviniekiem.

("Kad Andra jubilejā dziedāja dziesmu vai kāds ko sirsnīgu pateica, viņam bija asaras acīs," - atkal direktore. "Ir tādi brīži, piemēram, izlaidumā. Ārēji nepateiksi, ka tā ar viņu var notikt, bet, ieskatoties acīs...")

Tā ir daudziem, un, domāju, speciāli ar to nelielamies. Bet - kāpēc gan asaras uzskatīt par sievišķību? Varbūt tās ir tieši vīrišķības pazīme?

Man bija viens labs draugs, un, kad viņš nomira, es raudāju vairāk nekā, kad mamma nomira. Četrās vietās dienēju, un visās bijām kopā, abi kopā arī muzicējām. Pēdējoreiz, Liepājā satikušies, mēs krustojumā nekādi nevarējām izšķirties, lai gan katram bija jāiet uz savu pusi. Pīpējām cigareti pēc cigaretes un runājām, runājām par dzīvi. Vai tā bija nojauta, vai kas - pēc nedēļas viņa sieva man piezvanīja, ka draugs ir miris. Uh, tad bija smagi, baigi smagi...

Vispirms viņam Ziemassvētkos bija kāzas, mums - Jaunā gadā. Viņa kāzās mičošanā mēs ar Dzidru bijām jaunais pāris. Bet... motors noklapēja. Viņam sieva strādāja pie acu ārsta par māsiņu, un viņš bija aizgājis pie sievas un poliklīnikā ar\' palika koridorā. Un nav tā, kā rāda amerikāņu filmās, - ka tūlīt ar gludekļiem atdzīvina. Nekā tamlīdzīga.

Kā jūtas vīrietis 60 gados?

- Ir baigi foršas izjūtas. Man daudzi gan teikuši, ka nevar dot 60 gadus, un tā tālāk. Bet es šiem vārdiem gluži neticu, kaut arī tie glaimo. Ir taču godīgi jāpaskatās spogulī - kāds tu tiešām izskaties, un ka tu neesi 40 vai 35 gadus vecs. Bet es jūtos labi, jo laikam piederu tādai cilvēku kategorijai... Tāds pats ir Goldbergs Vladis, reklāmvīrs ar gariem matiem, arī Dailes Zigis vairs nav puišelis. Varbūt tonuss ir arī tāpēc, ka es visu laiku esmu piņķerējies ar mūziku. Nenoliedzami - ja es visu mūžu strādātu pie virpas, arī būtu citādāka tipa vīrietis. Skolotāja darbs, lai arī emocionāli brīžiem ir murgs, tas tomēr vīrieti nenodzen.

Ja ģimenē viss ir kaut cik normāli... Nerunāsim par mīlestību - lai kāds man neiestāsta, ka viņš iemīlas un visu laiku lido mākoņos! Bet dzīvi ir jāmāk nodzīvot. Ja es 35 gadus esmu nodzīvojis laulībā - tas arī kaut ko izsaka. Kaut kur lasīju, ka mīlestība, šis īpašais fiziskais stāvoklis, pēc aptuveni trīs gadiem beidzas, tad sākas pienākums un viss pārējais. Cik cilvēks māk sakārtot savu dzīvi, tā viņš dzīvo.

Nevar jau dzīvot kā divi balodīši - kā viens ir iekšā, otrs pa logu izlido ārā. Vissmagāk to pārdzīvo bērni, ja vecāki šķiras. Tā jau saka - ka laulības dzīvē ir kritiskie brīži.

Vai piekrītat trafaretiem uzskatiem par vīrieti? Piemēram, - ka mīlestība viņam iet caur vēderu.

- Man jau ir vieglāk - pašam arī patīk māksla, ko sauc par ēst taisīšanu. Bet ir ģimenes, kurās noteikts: sievai jādara tas, tas, tas, vīram - tas un tas. Nevar būt ābola pusītes - viena strādā, kamēr sapūst, bet otra ilgi ir svaiga. Ja mēs esam divi, strādājam abi, un es varu gan uztaisīt ēst, gan paņemt putekļsūcēju. Es vēl zinu vīriešus, kam patīk virtuve. Jā, arī Blīdenē tādi ir. Varbūt viņiem ir savi piegājieni... Vienam ļoti patīk cept pankūkas. Viņš cep un cep, un cep, pabaro sievu, bērniem iedod pankūkas, bet, kad citiem tās apnikušas, apēd viens pats tās pankūkas.

Mēs visi zinām, kas ir laulība, un nedrīkstam kultivēt moderno variantu - man ir savi ceļi, sievai savi ceļi. It kā mēs brīvi cilvēki, it kā viss forši, bet - sākam domāt, un īsti neklapē. Es šodien aizbraucu uz "Kaļķu vārtiem" Rīgā un satieku Velgu, viss notiek. Pēc tam es atbraucu mājās, izrādās, ka Dzidra aizbraukusi uz kādu pasākumu Liepājā, viņa satikusi Arnoldu. Otrā dienā abi divi cepam pankūkas. Nu nav normāli!

Kurš nav savā dzīvē sarājies? Bet man nekad nav bijusi situācija, ka būtu jāiet pa durvīm ārā, vai Dzidrai negribētos atgriezties. Mani vecīši nodzīvoja vairāk nekā 50 gadus laulībā. Tāpat Dzidras vecāki savu dzīvi mācēja novadīt.

Ko gribētos piedzīvot?

- Es piedzīvoju skaistu laiku - atmodu un dziedošo revolūciju. Pagājis desmit gadu, un būtībā tie ir tādi izniekoti. Būtu briesmīgi teikt, ka nekas nenotiek uz labu, bet - lielā runāšana ir ņēmusi virsroku, un savs krekls tomēr ir tuvāks. Kaut ko ņem nost, kaut ko liek klāt, bet galugalā - kāds ir labums? Es gribētu piedzīvot laikus, kad tautu vairs nemuļķotu. Bet tagad ir tā - ja nevari turēt līdzi, ja nav naudas, tad - ej, jo ir brīvais tirgus. Šajā bezcerībā daudzi nodzeras.

Personīgajā dzīvē? Man jānodzīvo līdz pensijai, lai mani izmet no skolas. (smejas) Sieva man ir ļoti laba, ko vēl vajag? Bērni arī nav slikti. Viens dēls ir Rīgā, otrs, pasaules pilsonis, - muzicē Amsterdamā. Gribētu jau pēc diskiem pelnīt miljonus, kā citi, bet vēl nesanāk. Spēlē krogos un klubiņos.

Nekad taču nevar ieprogrammēt - tik un tik gados ar mani notiks tas vai tas. Tā jau nav. Galvenais - nezaudēt sevi.