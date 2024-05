Gadumijā - apkārt Igaunijai

Next

TALLINA. Skats no Tompea.

Ir 2002. gada pēdējā diena, un, Saldū sācies, ceļojums turpinās gar Somu jūras līci.

Ceļā uz Tallinu iebraucam senā pilsētā Rakverē. Izkāpjam pilsētas laukumā, un smieties negribas - termometrs rāda -21o C. Pa šaurām ieliņām ejam uz pilskalnu, rāpjamies pa stāvā nogāzē ieslidinātu taku augšup - ir taču jāredz pilsdrupas!

Rakveres pilskalna otrā pusē - gigantiska vērša skulptūra. Tapusi tikai aizvadītajā vasarā, kad pilsēta atzīmējusi 700. gadadienu. Postamentā iegravēta šīs apdzīvotās vietas vēsture un desmitiem cilvēku vārdu igauņu, angļu, vācu un krievu valodā - viņi ir ziedojuši, lai šis piemineklis taptu. Pilskalns ir pāris gadsimtu vecāks nekā pilsēta.

Ziemeļblāzma un Jegalas stalaktīti

Saulaina diena. Ceļš līdz Tallinai - pa bāni. Laukā ir auksti, un arī mašīnā nav silti. Ātri nebraucam - tad siltāk. Pa kreisi redzami degakmens izdedžu kalni, un tie liecina par divu Igauniju nepārtrauktu mijiedarbību - dabiskajai, krāšņajai līdzās pastāv rūpnieciskā. Pa labi paliek pāris mazu unikālu pussalu Lahemā dabas parkā. Tās kādreiz būtu jāredz... Kādu stundu šajā baltajā braucienā mūs pavada ziemeļblāzma - blakus Baltijā iespaidīgākajiem mākslīgajiem kalniem.

Uz Jegalas upes Tallinas pievārtē ir viens no lielākajiem Igaunijas ūdenskritumiem. Bērni pa krauju noskrien lejā - kaut ko tādu nav redzējuši. Visa platā ūdens siena pārvērtusies baltā daudzpakāpju ledus priekškarā. Pirmajā mirklī grūti aptvert - ko ar tādu skaistumu lai iesāk? Jāizpēta. Kā tad - smiekli jau atskan no leduspils iekšienes. Tur ejas, alas un spraugas, lielas lāstekas karājas virs galvas, ledus pauguri zem kājām. Gaisma citur tiktikko iespīd, bet citur atkal ledus siena tik plāna, ka var redzēt tai cauri. Pasakaini. Kaut kur dziļumā par sevi atgādina kustība - vietumis upes ūdens putaini virst kā mazi geizeri. Bet, salīdzinot ar sala meistardarbu, tie šķiet nekaitīgi kā bērna šļupsti.

Esam izbadējušies un pirms Tallinas piebraucam pie ceļmalas kafejnīcas. "Piedodiet, slēdzam," - mums laipni atsaka. Protams, Vecgada vakars...

Pēdējos saules starus pavadām no televīzijas torņa 170 metru augstumā. Cik zaļa ir Tallina!

50 kronu līdz Vecajai Tallinai

"Wam Maria" ir mūsu hostelis. Tas izrādās liela piecstāvu ēka, un pie tā jau mūs apsteidzis Latvijas ceļotāju firmas autobuss. Jaunieši stiepj hostelī pārtikas kastes un šampanieša pudeles - nu tikai atzīmēs gadumiju! Mēs ar liftu uzbraucam piektajā stāvā, klusajā zonā.

Laukā satumsis. Viņpus ielai - piecstāvu dzīvojamais nams. Kādā 4. stāva dzīvokļa virtuvē nav aizkaru, un mēs mēģinām uzminēt, kādu maltīti saimniece gatavo. Pēc brīža ap galdu sarodas ēdēji. Vēlāk ģimene pāriet uz istabu. Arī tur nav aizkaru, un mēs noprotam, ka visi skatās televizoru.

Pēc kārtējās sausās maltītes jātiek uz vecpilsētu. Pie ārdurvīm kā uz pasūtījumu radies taksis. "50 kronu," - nosaka šoferis. Laižam!

Vecā Tallina - klusa, tukša, vienkārša. Liekas: tā mūs gaidījusi. Priecājamies par krāšņajiem skatlogiem, lasām preču cenas. Viens vīrs iedod apdrukātu lapiņu un aicina kādā restorānā baudīt igauņu nacionālos ēdienus.

Mirdzošu lampiņu virtenes virs galvas pāri šaurajām ieliņām, izgaismots Rātsnams, bet laukumā - greznota egle. Pasakainas izjūtas atnāk pašas - kad, kāpjot Tompea, izdzirdam mūziku. Kalna piekājē ir maza slidotava - ej un slido. Bet skatu laukumos atskan Tallinas jumtu simfonija.

Uzmeklējam šaurāko vecpilsētas ielu, mazus pagalmus, pie kuriem nameļi veci un nesaposti, redzam arī Eiropas iestādes, kas nesen restaurētas. Kaut kur šķērsielā pavīd cilvēki - vietējais gids ātri rauj sev līdzi pie hosteļa redzētos atbraucējus. Pilsētā ir ļoti daudz gaismas.

Tāds pats miers pie valdības rezidences, pareizticīgo katedrāle ir atvērta. Aiz tās - savāda izgaismota mājiņa. Pārvietojamā tualete. Tajā gaiši, silti, papīrs plīvo, spoguļi... Lai atvērtu durvis, būtu jāmaksā 1 krona, bet šajā vakarā nez kādēļ var ieiet arī bez kronas.

Pie aizsargmūra uzejam šauras kāpnes un pa rokturi slidināmies lejup. Izmēģinām bankomātu. Hansapank komandas ir mazliet savādākas nekā Latvijā Hansabankas bankomātiem, apmulstu un pieprasu kaut kādu summu. Vēlāk izrēķinājuši smejamies - esmu izņēmusi veselu latu!

Hostelī atgriežamies kājām. Bērni paliek, bet mēs, pieaugušie, dodamies atpakaļ uz vecpilsētu sagaidīt Jauno gadu. Atkal pie ārdurvīm gadās taksis...

Salaveči Rātslaukumā

Vienpadsmitos Rātslaukumā izšauj pāris raķešu, atskan laimīga Jaunā gada vēlējumi krievu valodā. Restorānos cilvēki, daudzviet dejo.

Lēni sāk snigt. Baltas pārslas krīt Vecajā Tallinā, uz seniem gadsimtiem, kam es varu pieskarties... Vienā no lielajām luterāņu katedrālēm Vecgada dievkalpojums. Ieliņās - neviena cilvēka. Man šķiet: Baltijā nav skaistākas pilsētas par Tallinu.

Rātslaukumā vairāk svinētāju sarodas tikai ap pusdivpadsmitiem. Atbrauc arī policijas vienības, uz mazas skatuves uzraušas divas Salaveču kompānijas - vispirms zilos tērpos, pēc tam - sarkanos. Īsi pirms gadumijas, plāni ģērbušies, iznāk svinētāji no restorāniem. Bet divpadsimtos sāk šaut raķetes - no visām malām un uz visām pusēm. Paukšķ šampanieša korķi. Tagad laukums ir cilvēku pilns, bet ne pieblīvēts. Kad iestājies 2003. gads, viņi viens otru apsveic. Pie mums pienāk krievu jaunieši un, noskaidrojuši, no kurienes esam, sirsnīgi mani sabučo.

Svens un Tallinas kafija

Nejauši uzejam mazu krodziņu - "Hopner" līdzās Rātslaukumam. Tikko esam atvēruši pagrabstāva durvis, pretī steidz viesmīlis rūķa cepurē. Viņš ātri uzrunā mūs dažādās mēlēs, un pēc brīža esam sapratušies - igaunim un latviešiem jārunā krieviski. Mūs nosēdina pie maza galdiņa un svinīgi paziņo: "Pirms stundas šajās pašās vietās jau sēdēja latvieši."

Svens, kurš jau ir nedaudz atzīmējis gadumiju, pasniedz ēdienkarti, un mēs jautājam - kāpēc igaunim skandināvisks vārds, vismaz tāds rakstīts uz piespraudes. Uz šo jautājumu viņš atbild tā: "Ja jūs gribat zināt īsto vēsturi, tad - pirmie kādreiz bija igauņi, un tikai pēc tam radās somi..." Kad viņš jautā par dzērienu, es smiedamās kaut ko atbildu, un pēc brīža mūsu galdā ir izcila Odesas šampanieša pudele. Vai es būtu piekritusi pudelei?!

Kad jāpieraksta pasūtījums, reizē ar Svenu ierodas Egons, otrs bārmenis. Viņš ar saviem ieteikumiem mazliet koriģē mūsu izvēli un pēc tam labprāt patērzē - par aizgājušajiem un tagadējiem laikiem. Un somiem, kas aizvien vēl Igaunijā nedaudz bīstas, - kā nekā vēl nesen te bijis padomju režīms. Maltīti atnes bārmene, viņa ir trešais cilvēks, kurš apkalpo pie galdiņiem. Vista citrona mērcē ir vienreizēja! Un tā ir nevis ar dārzeņu, bet augļu piedevām.

Svens mūs uzmana - varbūt kafiju, varbūt Tallinas kafiju? Labi, Tallinas kafiju, un pēc mirkļa manā priekšā tiek nolikta... glāze. Brūnajam dzērienam ir piejaukts liķieris "Vana Tallinn", pāri - uzputots krējums, bet virs tā uzbirdinātas šokolādes skaidiņas. Garšas nav aprakstāmas, kad pie lūpām skaras kafija un vēsais putukrējums...

Mēs aizejam, maciņā ielikuši "Hopner" vizītkarti, bet jau pēc pāris stundām saprotam: tik daudz naudas vienā restorānā var notērēt tikai gadumijā, citādi ne-mūžam!

Slaucītas ielas

No rīta bērni ziņo par novēroto ģimeni: "Laukā šāva raķetes, bet tie tikai ēda..." Atkal pošamies uz vecpilsētu, šoreiz - lai atvadītos.

Ielas ir baltas, visa pilsēta ir balta. Te nekaisa ar smilti, bet uz trotuāriem ir mazi tumši akmensveidīgi oļi. Tie lēnām dilst un arī tad, kad no jauna uzsnieg sniega kārtiņa, sargā no slīdēšanas. Ielas ir plašas, un, pat pirmoreiz pa tām braucot, ir drošības izjūta. Bērni skatās uz daudzajām jaunceltnēm centrā un tuvumā aplūko gigantiskus ceļamkrānus.

Vecpilsētā grozās traktors - šķūrē sniegu, bet pēc tam notīrīto noslauka ar asu birsti. Tāpēc naktī dāmas no restorāniem var iznākt balles kurpītēs. Viss sniegs no vecpilsētas ir izvests - tā nav pat Tompea šaurajos pagalmos!

Pēc pusstundas gar līča piekrasti dodamies tālāk - no Tallinas uz Keilas ūdenskritumu. Sākas paegļu audzes, viens otru nomaina mazi ciematiņi. Pirms ūdenskrituma arī ir klinšainā piekraste, bet nešķiet tik iespaidīga kā Ontikā, jo tā nav aplūkojama no malas.

Keila ir aizsalusi, un ūdenskrituma kaskādes - baltas. Tiltiņu margas pilnas ar slēdzenēm - acīmredzot šurp brauc kāzinieki un atstāj piemiņu. Daža no 1971. gada, varbūt ir arī vecākas. Pāris lielajām ir pieslēgta mazāka - varbūt jau precas bērni...

Kultūršoks

Keila - Pērnava - Ainaži, un es atgriežos īstenībā. Ir jau pamatīga tumsa, kad pirms Latvijas robežas Igaunijā divas automašīnas steidz tīrīt šoseju. Bet robežpunktā gandrīz nobuksējam - Latvijas daļā sniegu vairs netīra. Un ceļā uz Rīgu dažbrīd knapi izlaužamies cauri vēja sapūstiem vaļņiem.

Latvijas galvaspilsētā piešļāc pilnus automašīnas stiklus ar sniegasāls dubļiem. Sāp sirds - pēc Tallinas Rīga, manas valsts seja, atgādina pieslaucītu, neizmazgātu grīdas lupatu...