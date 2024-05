Dzīvnieku patversmē

Next

VIDĒJA AUGUMA KUCĪTE, apmēram gadu veca, patversmē nonāca 13. maijā, jo vairākas dienas klīda pa Meža ielas un Līkās ielas apkaimi. Ir ļoti draudzīga. Patversmē gaida kucītes saimnieku.

MAZA AUGUMA SUŅUKS ir apmēram gadu vecs un patversmē uzturas kopš 25. aprīļa. To atveda no Skrundas, kur bija pieklīdis kādās mājās. Tā kā neviens par suņuku nav interesējies, tam meklē jaunas mājas. Pirmoreiz tiekoties, svešiniekam uzrūc un šķiet, ka ir dusmīgs. Taču tas ir tikai ārējs iespaids, visticamāk, tā suņuks slēpj bailes un cenšas sevi pasargāt. Kopējam Jānim tas ir kā pielipis. Arī uz mani sākumā dusmīgi rūca, taču, kad notupos un mīļi ar to parunāju, pat ļāva sevi paglaudīt. Nederēs ģimenē ar bērniem, jo viņi ir kustīgi un skaļi, un tas sunīti baida.

Patversme atrodas Saldū, Lielā ielā 83, telefons 63846885, 29391282, mājaslapa internetā www.salduspatversme.lv.