Dzīvnieku patversmē

LIELA AUGUMA SUNS patversmē nonāca 12. jūlijā, jo palicis bez saimnieka. Tam meklē jaunas mājas. Ir apmēram 5 gadus vecs, draudzīgs. Līdz šim dzīvoja ārā lauku mājā, tāpēc dzīvoklis nebūs piemērots.

KAĶENĪTE patversmē uzturas kopš 30. aprīļa, kad to atveda no Brocēnu novada Emburgas. Iedzīvotāji stāstījuši, ka uz ielas esot mitusi pāris gadu. Uzvedība gan liecina, ka noteikti nav bezpajumtes kaķis, jo nebaidās no cilvēkiem. Ir pat tieši otrādi — ļoti patīk būt kopā ar viņiem. Ir draudzīga, tīrīga. Kaķenītei meklē labu saimnieku. Ir sterilizēta, vakcinēta, attārpota.

Patversme atrodas Saldū, Lielā ielā 83, telefons 63846885, 29391282, mājaslapa internetā www.salduspatversme.lv.