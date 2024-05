Dzīvnieku patversmē

Next

SKAISTAM RUNČUKAM meklē jaunas mājas. Patversmē uzturas kopš aprīļa, taču neviens to nav meklējis. Ir draudzīgs, patīk būt kopā ar cilvēkiem, var arī laist ārā. Kastrēts, attārpots, vakcinēts.

KUCĪTE, apmēram gadu veca, uz patversmi atvesta pirms mēneša no Kuldīgas. Tā kā līdzšinējais saimnieks par to nav interesējies, suņuku atdos jaunam saimniekam. Ir draudzīga, paklausīga, labprāt mācās, ja ar to darbojas.

Patversme atrodas Saldū, Lielā ielā 83, telefons 63846885, 29391282, mājaslapa internetā www.salduspatversme.lv.