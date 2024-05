Dalās alternatīvo sodu piemērošanas pieredzē

"Jūs pildāt ļoti svētīgu darbu. Novēlu jums atrast to, kas katram cilvēkam ir nozīmīgs, neatkarīgi no tā, kas viņš ir pēc profesijas, izglītības, pārliecības, turības. Tā lai ir mēraukla jūsu darbam," uzrunājot pasākuma dalībniekus, teica Sv. Gregora skolas direktors, mācītājs Jānis Bitāns.

Šonedēļ Saldū notika darba tikšanās "Pieredze un iniciatīvas alternatīvo sodu piemērošanā un izpildē". Uz pieredzas apmaiņu bija ieradušies cilvēki, kas šajā jomā strādā visā Kurzemes reģionā - pašvaldību un pašvaldības uzņēmumu pārstāvji, tiesneši, pašvaldības policijas darbinieki. Pasākumā piedalījās arī Tieslietu ministrijas pārstāve Ilona Kronberga un Sorosa fonda Latvija cietumu un policijas reformu programmu direktore Anhelita Kamenska. Pateicoties tieši Sorosa fonda Latvija atbalstam, pašvaldībām bija iespējams realizēt likumu par alternatīvā soda piemērošanu un tā izpildes nodrošināšanu. Fonds bijis ne tikai finansu avots, bet arī daudzu ideju ģenerators. Saldus pilsētas domes un Kurzemes reģiona piespiedu sabiedrisko darbu koordinators Jānis Brintenieks uzsvēra, ka, pateicoties A. Kamenskas pūlēm un ieinteresētībai, daudz kas šajā jomā kļuvis skaidrāks. Ar fonda palīdzību bija iespēja gūt pieredzi arī ārvalstīs.

Saldus pilsētas pašvaldība bija viena no pirmajām, kas atsaucās Sorosa fonda Latvija izsludinātajam projektu konkursam par piespiedu sabiedrisko darbu organizēšanu. Saldū arī vieni no pirmajiem valstī sāka šo projektu realizēt, un šodien no mūsu pieredzes jau var mācīties citi.

"Mēs nemaz nezinājām, ka eksistē arī citi soda veidi, ne tikai reāla brīvības atņemšana. Pamazām atskārtām, ka cietums ne vienmēr cilvēku izmāca pozitīvi un ka piespiedu sabiedriskie darbi ir ieguvums ne tikai pašiem sodītajiem, bet arī sabiedrībai," teica Saldus pilsētas pašvaldības vadītājs Aidis Herings.

Darba tikšanās laikā pārstāvji no Saldus, Liepājas, Kuldīgas, Talsiem, Tukuma un Dobeles dalījās pieredzē, kā šajās pilsētās strādā ar piespiedu sabiedriskajos darbos notiesātajiem. Diskutēja, kā panākt soda izpildi un to, vai visi notiesātie piespriestās stundas arī nostrādā; kur ņemt darbu ar piespiedu darbiem notiesātajiem; kas viņus uzraudzīs; kas notiks, ja viņi atteiksies strādāt utt. Tikšanās dalībnieki ar lielu interesi klausījās katras pilsētas pozitīvo pieredzi, jo kaut ko no tās var ieviest arī savā pilsētā. Pārrunāja arī par likumdošanas aktiem, kas nosaka alternatīvo sodu piemērošanu, par to, ka likums ne vienmēr atbilst reālajām iespējām. A. Kamenska norādīja, ka likums nekad nav ideāls, un likumu korekcijas notiek visā pasaulē. "Paldies Dievam, ka mums ir prakse. Ņemot vērā to, var ierosināt likuma izmaiņas," viņa teica.