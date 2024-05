Dzīvnieku patversmē

Next

KAĶENĪTE, apmēram 2 — 3 mēnešus veca, ar kapučīno krāsas kažociņu, patversmē nonāca 8. oktobrī. To atveda no Saldus pagasta Druvas, kur bija ieklīdusi kādā privātmājā. Ir ļoti mīlīga un droša. Patversmē gaida tās saimnieku. Tāpat saimnieku gaida apmēram 3 mēnešus vecai kaķenītei, pelēkstrīpainai ar baltu krūtiņu, ko uz patversmi atveda 7. oktobrī no Brocēniem, kur tā klīda pa Lielcieceres ielu. Ir mājas kaķis: draudzīga, mīlīga, kārtīgi iet uz kastīti.

SUNS, vidēja auguma, 6. oktobrī apjucis un bezpalīdzīgs staigāja gar Rīgas-Liepājas šosejas malu Zirņu pagastā. Ir jau gados. Patversmē gaida tā saimnieku.

Patversme atrodas Saldū, Lielā ielā 83, telefons 63846885, 29391282, mājaslapa internetā www.salduspatversme.lv.