Latvijas zemessargi piedalās "Austrijas patruļā"

AUGSTUMS — 15 METRI. Tas bija jāpārvar visai komandai vienlaicīgi. FOTO - NO GINTA HOMAŅA ALBUMA

No 26. novembra līdz 3. decembrim Austrijā, Liencā, notika starptautiskas izlūku mācības - sacensības "Austrijas patruļa".

Tajās piedalījās 63 komandas no dažādām Eiropas valstīm, tajā skaitā divas - Vidzemes un Kurzemes - no Latvijas.

Kurzemes komandā startēja virsseržants Ivars Straupe un seržants Jānis Jaunzemis no Grobiņas 47. zemessargu bataljona, virsniekvietnieks Jānis Tipuks no Talsu 41. un virsleitnants GINTS HOMANIS no Saldus 43. zemessargu bataljona. Viņš bija arī Kurzemes komandas komandieris.

Gintam ir starptautisku mācību pieredze, viņš trīs reizes piedalījies mācībās ASV.

"Austrijā šādas mācības notiek divas reizes gadā," stāstīja Gints Homanis pēc atgriešanās. "Arī Itālijā šādas mācības - sacensības ir regulāras. Starp citu, mēs saņēmām uzaicinājumu tajās piedalīties. Līdzīgas mācības notiek Igaunijā.

Mūsu komandai pirms došanās uz Austriju nebija iespēju kopā patrenēties un "sarīvēties". Iepriekš no NBS Zemessardzes štāba nesaņēmām arī pilnīgi nekādu informāciju par to, kas šajās mācībās būs jāveic. To, kas mūs sagaida, varējām tikai aptuveni iedomāties."

Sacensības notikušas divos posmos. Pirmajā posmā - šaušanā ar austriešu triecienšautenēm un pistolēm, ar kurām mūsu puiši šāvuši pirmo reizi mūžā. Gints ir ļoti gandarīts, jo Kurzemes komandai bijis labākais rezultāts no visām - 174 punkti. Nākamie aiz kurzemniekiem - Polijas desantvienība ar 147 punktiem. Labi rezultāti mūsējiem bijuši arī pirmās palīdzības sniegšanā. "Tika modelēta situācija, kad zem snaiperu uguns jāglābj "ievainotais", vienlaicīgi sniedzot gan pirmo palīdzību, gan sedzot ar uguni," atcerējās Gints. "Nākamās sacensības - darbība mīnu laukā, kuram bija jāiziet cauri un jāuzzīmē karte. Sekoja tā saucamā "kaujas taka". Situācija - viena mūsu automašīna tiek apšaudīta, komandieris izglābies un slēpjas ēkā, kas arī ir "zem uguns". Bez tam tika imitēta arī ķīmisko ieroču pielietošana. Mums gāzmaskās bija jāpiekļūst ēkai un jāizglābj komandieris. Gāja smagi. Gāzmaskā grūti dot komandas. Bet kopumā arī šajās sacensībās mums gāja diezgan labi. Pirmā posma noslēgumā notika sacensības alpīnismā."

Komandai visneveiksmīgākās bijušas otrā posma sacensības - objekta izlūkošana naktī. Dots tikai uzdevums un karte, pašiem bijis jāizdomā, kā to veikt. "Sagatavojām ekipējumu - maskēšanos un visu pārējo. Starp citu, par maskēšanos mūsu komanda ieguva maksimālo punktu skaitu. Diemžēl mums nebija līdzi nevienas nakts redzesierīces, lai gan mūsu bruņotajos spēkos tādas ir. Taču mēs ar redzesierīcēm nebijām nodrošināti. Praktiski izlūkošanu nespējām veikt," sarūgtināts Gints. "Mēģinājām izvairīties no patruļām, kas tumsā bez speciālās ierīces nebija viegli. Mēs godīgi pildījām noteikumus un līdz ar to izpelnījāmies arī soda punktus."

Kopvērtējumā no 63 komandām Kurzemes komanda 46. vietā, Vidzemes komanda - 57.

Gints Homanis teica, ka mācību noslēgumā bijis patīkami iepazīties ar Krievijas komandu - Maskavas kara apgabala 5. SPECNAZA brigādes vienības puišiem, kuri bijuši praktiski vislabāk sagatavoti. Tajā - vairāki Afganistānas kara veterāni, visi puiši karojuši Čečenijā. Viņi arī "kaujas takā" ieguvuši maksimālo punktu skaitu.

Gints vērtē, ka Eiropas valstu armiju pārstāvjiem nav bijušo Varšavas līguma valstu karavīru rūdījuma - spēja daudzus kilometrus pārvietoties kājām un pārvarēt citas grūtības. Savukārt mūsējiem liels pārbaudījums bijis kalnainais apvidus. Pārgājienu laikā, ejot zig zag veidā, noieti apmēram 25 kilometri, lielāko daļu - četrrāpus.

Kopumā Gints ir gandarīts par rezultātu un par komandu. Kurzemniekiem labi veicies gan mīnu laukā, gan alpīnisma sacensībās. "Mums visiem tā bija laba pieredze un savu spēju pārbaudījums." Gints domā, ka arī Latvijā vajadzētu rīkot līdzīgas mācības, nevis nodarboties ar dažādu atskaišu rakstīšanu.