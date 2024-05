Comenius 1 projekts Brocēnu vidusskolā

Next

SKOLOTĀJI no Rumānijas, Anglijas, Vācijas, Zviedrijas un Latvijas. FOTO - DAIGA BARANČANE

Viendien pie Brocēnu vidusskolas gaisā pacēlās neredzēti baloniņi...

2001./2002. mācību gadā Brocēnu vidusskolas 3. - 6. klašu skolēni un skolotāji sākuši sadarbību ar četrām Eiropas valstu skolām Eiropas izglītības programmā Socrates. Viena no šīs programmas akcijām ir Comenius, kura veicina un finansiāli atbalsta šo starptautisko sadarbību starp skolām. Tās mērķi ir stiprināt eiropeiskumu, starpkultūru sapratni, veicināt valodu apguvi un jauninājumu ieviešanu skolas izglītībā.

Gatavošanās šim projektam sākās jau pagājušā gada novembrī, kad viena otru sameklēja esošās partnerskolas, notika sarakste ar e-pasta palīdzību, lai iesniegtu pieteikumu sagatavošanas braucienam. Tādēļ janvārī bija iespēja doties uz pamatskolu Līdsā Anglijā (Alwoodlay Primary School). Šeit satikās partneri no 4 valstīm - Anglijas, Zviedrijas, Vācijas un Latvijas, vēlāk projektam pievienojās arī Rumānija.

Tikšanās laikā tika sagatavots projekta pieteikums, plānojot galvenos darbības veidus, praktiskos uzdevumus un galarezultātu. Comenius skolu projekti ļauj strādāt pie jebkuras kopīgi interesējošas tēmas. Un tā mūsu kopīgā projekta nosaukums ir "Atklāsim sevi - jaunos Eiropas pilsoņus sadarbībā".

Draugu skolās - Brocēnu bērnu darinājumi

Visa mācību gada laikā skolēni pievēršas partnerskolu valstu iepazīšanai. Bet šī iepazīšana sākas ar to vidi, kurā atrodas paši skolēni, - viņu skolas, mācības, brīvais laiks, apkārtne, daba, tās īpatnības un ievērojamākās vietas, vēsture un tradīcijas. Tās var būt simtiem lietu, ko skolēni spēj parādīt savos zīmējumos un citos radošos darbiņos. Lai spētu pastāstīt par sevi, arī pašam ir jāizprot atšķirīgais un kopīgais mūsos. Bērni sajūt angļu valodas reālo nepieciešamību.

Dodoties novembrī uz projekta sanāksmi Jesteburgas sākumskolā Vācijā, vedu līdzi skolēnu uzrakstītās iepazīšanās vēstules. 3. un 4. klašu bērniem īpaši svarīgi likās uzzīmēt savus mīļos, šobrīd tik populāros Pokemonus. Tā kā tuvojas Ziemassvētki, arī gatavojām tradicionālos Ziemassvētku rotājumus. Domāju, bērni var būt lepni, ka katrā no skolām nu rotāsies latviešu puzuri, Adventes vainadziņi, auseklīši, mēnestiņi, zvaigznītes, salmu saulītes, sūnu bumbiņas un daudzas citas jaukas pašdarinātas lietiņas.

Pretī esam saņēmuši dāvanu kastes no partnerskolām.

Vēl top Ziemassvētku apsveikumi. II semestrī gaida vēl daudz citu darbu, kas vienlaikus būs gan mācību stundu daļa, gan ceļš uz projekta galamērķi. Par tiem konkrētāk vienojāmies sanāksmē Jesteburgā.

Partnerskolā daudz iespēju

Vērojot darbu skolā, varēju tikai priecāties par katras klases plašumu un nodrošinātību ar materiāliem. Viss apkārt liecina par radošu, aktīvu klases dzīvi - sienas noklātas ar kādai mācību tēmai veltītiem mācību materiāliem vai pašu skolēnu darbiņiem, kartēm, fotogrāfijām utt. Tāpat kā mūsu skolās, tur tiek izmantoti striķi sķērsām pāri klasei ar knaģos iestiprinātiem darinājumiem. Plaši tiek izmantots grupu darbs, uzdevumu maiņa pa posmiem, dažādas darba lapas u. c.

Katrā klasē strādā divi skolotāji. Gada beigās par katru skolēnu tiek sniegts izvērsts viņa zināšanu, prasmju un iemaņu apraksts. Skola lepojas ar savu aktīvo vecāku padomi, kurā ievēlēti vecāki no katras klases. Tā organizē gan materiālo atbalstu no vecāku puses, gan izveidojusi brīvprātīgo grupu, kas labprāt nāk atsevišķās nodarbībās palīgā skolotājām klasē vienu vai divas reizes nedēļā. Palīdz gan lasīšanā, gan matemtikā, gan rokdarbos. Līdz ar to katram tiek pievērsta lielāka uzmanība un panākts labāks rezultāts. Divreiz nedēļā katram bērnam ir jāapmeklē interešu nodarbības, kurās līdzās skolotājiem darbojas arī vecāki. Tas dod iespēju palielināt izvēles iespējas.

No 26. - 30. novembrim bija Comenius nedēļa katrā no 31 dalībvalsts. Lai to atzīmētu, 27. novembrī plkst. 13 pēc Latvijas laika visās dalībskolās tika palaisti gaisā baloniņi ar Socrates simboliku, pievienojot zīmīti ar vēlējumiem Eiropas partnerskolu skolēniem.

Nobeigumā - atziņa, ko izteicis grieķu filosofs Sokrāts (Socrates) - "Pazīsti sevi!" Tā ir fundamentāla bāze zināšanām, pašcieņai un cieņai pret pārējiem, lai cik atšķirīgi viņi būtu.