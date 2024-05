Ceļu transporta negadījumi (18.12.)

Aizvadītajā nedēļā notikuši 11 ceļu satiksmes negadījumi. Bojātas mašīnas, cietis viens cilvēks. Divi autovadītāji aizbraukuši no negadījuma vietas.

Cieš pasažiere

10. decembrī plkst. 7 ceļa Rīga - Liepāja 99. km Saldus pagastā automašīnas Audi A4 vadītājs neizvēlējās ceļa apstākļiem atbilstošu ātrumu, mašīna noslīdēja no brauktuves un apgāzās. Cietusi pasažiere.

Dzērumā nedod ceļu

11. decembrī plkst. 16.10 Saldū, Lielā ielā 16, iereibušais lutriņnieks Mareks Miemis, ar automašīnu Ford Sierra izbraucot no stāvlaukuma pie veikala "Zieds", nedeva ceļu pa Lielo ielu braucošajai automašīnai Land Rover. Sadursmē bojātas abas mašīnas un mājas siena.

Uzbrauc riepas atlūzām

11. decembrī plkst. 18.20 ceļa Rīga - Liepāja 79. km Brocēnu lauku teritorijā automašīnas Iveco 400 piekabei plīsa riteņa riepa. Riepas atlūzām uzbrauca aizmugurē braucošo automašīnu BMW M5 un VW Golf vadītāji. Abas vieglās mašīnas bojātas.

Vainīgi abi

13. decembrī plkst. 10 Saldū, Ganību ielā 11, automašīna VW Passat, kuras vadītājs atpakaļgaitā no mājas ceļa gala izbrauca uz Ganību ielu, sadūrās ar automašīnu VW Golf, kura brauca pa Ganību ielas kreiso joslu. Pie atbildības tiks saukti abi vadītāji.

13. decembrī plkst. 13.30 Saldū, Striķu ielā 6, automašīnas Peugeot 605 vadītājs, gar kafejnīcu "Gardums" izbraucot no pagalma uz Striķu ielu, neizvēlējās drošu intervālu un ar savu mašīnu aizķēra uz Striķu ielas stāvošo Renault Master.

Pie atbildības tiks saukts arī Renault Master vadītājs, jo viņš mašīnu stāvēšanai bija novietojis vietā, kur tiek apgrūtināta izbraukšana no pagalma. Līdzīgas situācijas šajā vietā radušās bieži. Policija aicina autovadītājus, kas atstāj mašīnas uz Striķu ielas, tomēr rēķināties arī ar citu braucēju interesēm.

Ātrbraucēji aizslīd

13. decembrī ap plkst. 10 Saldū, Pakalna ielā, automašīnas Opel Combo vadītāja uz slidenas brauktuves neizvēlējās atbilstošu ātrumu, līkumā mašīna ieslīdēja pretējā joslā un sadūrās ar pretimbraucošo Ford Scorpio.

14. decembrī plkst. 19.30 ceļa Rīga - Liepāja 89. km Blīdenes pagastā automašīnas Ford Transit vadītājam, pārāk ātri braucot pa slideno ceļu un uzsākot apdzīšanu, mašīna noslīdēja no brauktuves un apgāzās.

15. decembrī plkst. 10 Zvārdes pagastā no vietējas nozīmes ceļa slidenās brauktuves noslīdēja neatbilstoši ātri vadītā automašīna Hyundai Galloper. Tā atdūrās kokā un bojāta.

16. decembrī plkst. 13.40 ceļa Vāne - Saldus 10. km Gaiķu pagastā no slidenās brauktuves kokā ieslīdēja automašīna VW Passat. Avārijas cēlonis - apstākļiem neatbilstošs ātrums.

Pēc avārijas aizbēg

16. decembrī plkst. 15.40 Saldū, Striķu un Rīgas ielas krustojumā, automašīnas Audi 80 vadītājs, izbraucot no Rīgas ielas uz Striķu ielu, nedeva ceļu pa to braucošai Opel Astra. Sadursmē bojātas mašīnas. Audi 80 (valsts Nr. CK 438) vadītājs no negadījuma vietas aizbrauca un tiek noskaidrots. Policija lūdz aculieciniekus un tos, kas zina, kas vadījis automašīnu, piezvanīt pa telefonu 3802333.

16. decembrī plkst. 21.15 policijai paziņots, ka plkst. 16.30 Jaunlutriņu pagastā, uz vietējas nozīmes ceļa pie bērnudārza, jaunlutriņnieks Dzintars Berkins ar automašīnu Audi 80, neizvēloties drošu ātrumu, ieslīdējis kokā. No notikuma vietas viņš aizbraucis, par negadījumu policijai paziņojis mašīnas īpašnieks.

Ir noskaidrots, ka vadītājs bijis alkohola reibumā (pārbaudē viņam konstatētas 2,5 promiles). Dz. Berkins saukts pie atbildības par negadījuma vietas atstāšanu. Šis sods ir lielāks par to, ko var saņemt par braukšanu dzērumā.

Aiztur iereibušos un brīdina

Aizvadītajā nedēļā uz rajona ceļiem aizturēti 8 autovadītāji, kuri bija lietojuši alkoholu. 6 no viņiem reibumā bija braukuši piektdien, sestdien, svētdien.

Gaidāmajos svētkos ceļu policija aicina pie stūres nesēsties iereibušiem, kā arī būt ļoti uzmanīgiem, braucot pa slidenajiem ceļiem. Der pārdomāt arī to, ka, ātri braucot, ne vienmēr var arī ātri sasniegt mērķi. Pat pēc visvienkāršākā negadījuma, satiekoties ar ceļu policiju, dokumentu noformēšanā paiet 1,5 līdz 2 stundas.

Informēja ceļu policijas priekšnieka vietnieks Uldis Plācis