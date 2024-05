Latvijā, pasaulē (20.12.)

Šogad desmit mēnešos no govju spongiozās encefalopātijas (BSE) skartās Austrijas Latvijā ievests daudz liellopu gaļas un liellopu gaļas subproduktu. Pirmdien Pārtikas un veterinārais dienests izdevis rīkojumu, kas aizliedz dzīvnieku un to kautproduktu importu no Austrijas.

Saeimas Jaunās frakcijas pārstāve Ingrīda Ūdre Saeimas prezidijam iesniegusi vēstuli, kurā atsauc savu kandidatūru Latvijas Bankas prezidentes amatam. Tagad uz šo amatu pretendē tikai bankas valdes priekšsēdētājs Ilmārs Rimševics. Viņu šim amatam izvirzīja apvienības "Tēvzemei un Brīvībai"/ LNNK pārstāvji un atbalsta arī Tautas partija. Jauno centrālās bankas vadītāju amatā paredzēts apstiprināt šonedēļ.

Šonedēļ norit gadskārtējā labdarības Ziemassvētku nedēļa pie Jēkaba kazarmām. Šeit katru dienu no plkst. 14 līdz 15 ciemojas Ziemassvētku vecītis un viņa palīgi. Uz lielās skatuves notiek svētku koncerts, uz kuru aicināti bērni no daudzbērnu un maznodrošinātajām ģimenēm, bērnunamiem un internātiem.

Decembra beigās Ērgļos Pārsteigumkalna un Brieža kalna nogāzē tiks atklāts pirmais snovborda parks Latvijā. Tā veidotāji - Latvijas Snovborda asociācija un SIA "Pārsteigumkalns" domā parku izveidot par profesionālāko Baltijā un nākotnē rīkot starptautiskas sacensības.

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) atklāta izstāde "Rīga un rīdzinieki grāmatzīmēs", kas kā jubilejas gada noslēguma "akords" veltīta Rīgas astoņsimtgadei. Izstādē eksponēto grāmatzīmju tematika ir plaša, sākot ar heraldiskiem simboliem un Rīgas pieminekļiem līdz pat pasaules kultūras cilvēku portretiem. No LNB grāmatzīmju kolekcijas izstādei atlasīti apmēram 50 mākslinieku darbi. Vienas no vecākajām ekspozīcijā pārstāvētajām grāmatzīmēm ir no 1868. gada. To Brūnova grāmatu un mākslas priekšmetu tirgotavai zīmējis kāds nezināms autors.

Lietuvas Aizsardzības ministrija paziņojusi, ka Lietuva parakstījusi līgumu par vidēja darbības attāluma prettanku sistēmas "Javelin" iegādi no ASV par 38,5 miljoniem litu (6 miljoniem latu). Lietuva kļūs par pirmo valsti Eiropā, kurai būs šīs modernās amerikāņu sistēmas. ASV valdība piekritusi rast iespēju pirkumu piegādāt līdz 2002. gada oktobrim.

Krievijā tiks publicēta dokumentu sērija no slepenajiem Federālā drošības dienesta (FSB) arhīviem par padomju varas pirmajām desmitgadēm. Daudzsējumu izdevums sauksies "Pilnīgi slepeni. Lubjanka Staļinam par stāvokli valstī (1922 - 1934)." Šajos izdevumos dokumenti tiks publicēti bez saīsinājumiem.

Somijas kravas automašīnu šoferi konstatējuši, ka Krievijā no viņiem aizvien biežāk tiek iekasētas dažādas izdomātas nodevas un soda naudas, piemēram, par atšķirīgiem riepu protektoriem un noteikta kravas augstuma pārsniegšanu. Ir gadījumi, kad šoferim atņemta pase vai vadītāja apliecība, līdz viņš iemaksā naudu kādā vietējās bankas kontā, bet piedāvā dokumentu atdot tūlīt, ja uzreiz samaksā lielāku summu skaidrā naudā.