Noslēdzies konkurss par AIDS

Konkursu rīkoja Jauniešu veselības centrs "Tavā pusē".

Jaunieši iesūtīja radošus darbus - esejas, plakātus, dzejoļus, informatīvus materiālus.

Šogad konkursā bija vairāk dalībnieku nekā citgad. No Saldus pilsētas ģimnāzijas piedalījās 10. b klase, no kuras atzinību ieguva Inese Dimanta un Santa Štolcere. No Saldus pamatskolas atzinība Līgai Puķītei, Dainim Geisteram un vēl kādam 8. klases zēnam, kurš nevēlējās teikt savu vārdu.

Plakātu konkursā veiksmīgi piedalījās Evita Butjanova no Kurzemītes pamatskolas un Sintija Zauere no Gaiķu pamatskolas.