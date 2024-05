Pārskata ES vīriešu standartus...

Mobilais telefons esot vienīgā manta, ar kuru vīrieši mērās, kuram ir mazāks... Šis jociņš precīzi izsaka problēmas būtību: mēroties un lieloties, Eiropas vīrieši ir pārcentušies un par to saņēmuši ES standartu radītu preci, kas viņiem ir par lielu...

Vīriešu lepnums Eiropā pārvērtēts

Vācijas valdības veselības departaments Esenes ārstiem lika pārbaudīt, vai Briseles noteiktie dzimumlocekļu izmēri atbilst faktiskajiem. Pēc pārbaudes ārsti secināja, ka Eiropas Savienība par gandrīz 20 procentiem ir pārvērtējusi vidējo vīrieša lepnuma izmēru.

Pētījumu vadītājs urologs Ginters Haglers teica: "Pārbaudot vairākus simtus pacientu, atklājām, ka Vācijas vīriešu dzimumlocekļi ir pārāk mazi standarta Eiropas Savienības prezervatīviem. Vidējais "mantas" garums ir 14,48 cm, platums - 3,95 cm. Standarta prezervatīvs ir 17 cm garš un 5,6 cm plats."

Vācija lūgusi pārskatīt ES noteiktos prezervatīvu izmērus, jo vidējais dzimumlocekļa izmērs neatbilst noteiktajiem standartiem. G. Haglers uzskata, ka ES ir kļūdījusies aprēķinos. Turklāt tā nevar būt vāciešu problēma vien - prezervatīvi par lielu ir arī citās valstīs. Visskaļāk izskanējušas ķīniešu sūdzības, ka Eiropas ražotāji nemaz neņemot vērā viņu konstitucionālās atšķirības, kamdēļ notiekot daudzas ķezas.

"Eiropas Savienības statistiķiem vajadzētu veikt atkārtotus pētījumus. Galu galā viņi ir noteikuši, ka, standarta prezervatīvā ielejot 18 litrus šķidruma, tas nedrīkst saplīst. Manuprāt, arī šis noteikums ir nedaudz pārspīlēts," teikto papildinājis G. Haglers.

Prezervatīvam jāatbilst loceklim, ne normatīvam...

Pavisam ir trīs starptautiskas institūcijas, kas nosaka prezervatīvu standartus: Starptautiskā standartizācijas organizācija (ISO), Eiropas Standartu komiteja (CEN) un Amerikas pārbaužu un materiālu sabiedrība (ASTM), kas standartu nosaka ASV.

Nu ES standartu eksperti ir ķērušies pie prezervatīvu stingro ES normu atslābināšanas par labu pielaidīgākajiem pasaules kontracepcijas standartiem. Pasaulē galvenie mērītāji ir Pasaules veselības organizācija un ISO. Eksperti mierina, ka šīs atkāpes neapdraudēs prezervatīvu drošības līmeni kā galveno cīņas ieroci pret AIDS.

CEN konsultants Bils Poters Briselē laikrakstam "European Voice" atzina, ka jaunās izmaiņas dos iespējas prezervatīvu ražotājiem piemēroties dažādu tirgu prasībām.

Pašlaik prezervatīva etalons "aizsardzībai no vīrieša" ES ir diametrā no 88 līdz 112 mm. Apkārtmēru vairs nelimitēs, kas nozīmē, ka varēs ražot arī lielākus aizsarglīdzekļus. Pēc vēl šaurākiem gan it kā neesot pieprasījuma...

Jaunais standarts izraisījis bažas gejiem, jo vairs negarantēšot tādu izturīgumu, kādu viņi pieprasot. No ražotājiem viņi gaida laboratorisku apliecinājumu, ka geju vajadzībām ražotie izstrādājumi patiešām būšot stingrāki nekā citu tipu.

Lielāku izturību... glabāšanai

Patērētājus apvienojošā (245 organizācijas 110 valstīs) federācija "Consumers International" izteikusies par stingrākiem prezervatīvu kvalitātes noteikumiem. Visvairāk ISO patērētāji pieprasa gumijas izstrādājumu izturīgumu paaugstinātā karstumā un mitrumā - ārējās iedarbības apstākļos - jaunattīstības valstīs, Dienvidaustrumāzijā, kā arī nesabojāšanos tajā laikā, kad tie guļ atvilktnītēs.

Prezervatīvu eksperti uzskata, ka to drošumu ietekmē arī vides iedarbība un no naftas produktiem atvasinātie lubrikanti, kuri var izsaukt prezervatīvu iziršanu.

Patērētāju organizācija lietotāju vārdā prasa precīzāku informāciju uz iepakojuma par to, kā prezervatīvus pareizi lietot. Saskaņā ar Starptautiskās ģimenes veselības organizācijas datiem prezervatīvu saplīšanas un noslīdēšanas gadījumu pasaulē esot līdz pat 20%. Vīrieši esot sašutuši, jo reklāmas paziņojumi par izstrādājuma "ekstra drošību" patiesībā nozīmējot pašiem rūpīgāk pārbaudīt seksa drošību.