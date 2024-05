"Laimīgu jauno gadu!", smaidot saka satikta paziņa, kad vienvakar, brienot pa sniegotajām pilsētas ielām, cenšos aizkulties līdz mājām. Nodomāju, ka šajā brīdī man lielākā laimes izjūta iestātos, ja par ielu tīrību atbildīgie būtu izdarījuši savu darbu un es varētu parvietoties bez bailēm pakrist un salauzt kādu locekli vai bez bažām, ka savus apavus nesabojāšu tā, ka ar vienu pāri šoziem nepietiks.

"Laimīgu jauno gadu!" - tik ierasts un pierasts ir šis vēlējums kārtējā gadu mijā. Cik daudz laimes gads atnesis, tas katram ir tik individuāli. Un ko nu katrs uzskatām par laimi?

Cik laimīgs man pašai bijis šis gads? Atceros, vēl maza meitene būdama, domāju, ka manas laimes kalngals būs, ja jaungada dāvanā saņemšu lelli savā augumā. Nākamajā gadā gribējās atkal citu lielu laimi, protams, jaunas rotaļlietas izkatā. Gadiem ejot, mainījusies arī laimes mēraukla. Tagad esmu bezgala laimīga, ja izdevies sagaidīt kārtējo jauno gadu. Ka esmu bijusi vajadzīga saviem mīļajiem un ka viņi man bijuši vajadzīgi vairāk par visiem pasaules labumiem.

Daudzi ik jaunu gadu gaida kā brīnumu, kā jaunu cerību piepildījumu, kā gadu, kas beidzot atnesīs ik gadumijā dāsni vēlēto veiksmi, laimi, bagātību un visādus citādus labumus. Ja nekas no tā nepiepildās, cilvēks krīt izmisumā. Jo kā tad tā - bija tādas cerības, jauno gadu gaidot, bet tas atkal ir tikpat pelēks, neinteresants un ikdienišķs, kā visi iepriekšējie.

Bet varbūt nemaz nevajag to lielo laimi, kuru gaidot, nespējam vairs saskatīt tās mazās un uzreiz nepamanāmās, kas visa gada garumā mums sagādā mazu prieciņu, ja vien protam to ievērot un novērtēt. Kāda neliela veiksme darbā, īstajā brīdī pasacīts labs vārds, izteikta uzslava vai uzmundrinājums. Vai vienkārši smaids, kas veltīts tieši tev. Man pozitīvas emocijas rodas ik reizi, kad uz ielas satieku dēla klasesbiedreni, kas vienmēr tik sirsnīgi uzsmaida, pirms pasveicina. Šis smaids tajā brīdī man liek arī pašai pasmaidīt pretī, kaut daždien darba diena bijusi tik grūta... Šāds mazs pozitīvu emociju brīdis spēj izraisīt no kalna ripojošai sniega pikai līdzīgu efektu. Pats labā noskaņojumā mājās aizgājis, tu gribi kaut ko labu izdarīt arī mājiniekiem. Un vai tā nav laime, ja ir saskaņa un sapratne starp tuvākajiem cilvēkiem?

Vēl tikai dažas dienas, un atkal būs klāt jauns gads ar jaunām cerībām. Lai tas katram no mums atnes spēju saskatīt laimi arī ikdienišķajā. Tad arī dzīve neliksies tik štruntīga un visi apkārtējie tik slikti, skaudīgi un nenovīdīgi.