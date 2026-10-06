Sākusies “Saldus Zemes” abonēšana 2027. gadam

Otrdiena, 06. okt., 2026 ANDRA VALKĪRA

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Lasītājiem Latvijā nākamajā gadā būs pieejami 442 preses izdevumi, tajā skaitā 40 reģionālie laikraksti.

“Saldus Zeme” ir avīze visai ģimenei, jo vēsta par aktuālo dažāda gadagājuma cilvēkiem — vecvecākiem, vecākiem un bērniem.

Ziņas, viedokļi, analītiski raksti, pieredzes stāsti, intervijas ar darbīgiem cilvēkiem pilsētā un laukos, jauniešu aktualitātes. Turpināsim publicēt iedvesmas stāstus senioriem pielikumā “Iedvesmai nav vecuma”, par kultūras jaunumiem uzzināsiet Kurzemes kultūras pielikumā “3K”, reizi mēnesī publicēsim tematiskās lappuses — “Lai aug!” par dārza darbiem, “Dzērveņstīga” par dabu, demogrāfiskās ziņas “Mūža šūpolēs”, bet novada literātu devums būs lasāms “Kurzemītē”. Rakstīsim par ikdienas dzīvi, lauksaimniecību, uzņēmējdarbību, politiku, izglītību, veselību, kultūru, sportu, reliģiju, izklaidi un citām tēmām, kas mums visiem svarīgas un interesantas.

Lai par to visu uzzinātu, aicinām “Saldus Zemi” abonēt, jo tā laikraksts izmaksās lētāk, nekā pērkot tirdzniecības vietās. “Latvijas Pasts” abonēšanas kampaņu ar nosaukumu “Abonē un ietaupi!” sāka 1. oktobrī, mudinot iedzīvotājus līdz 27. decembrim abonēt laikrakstus un žurnālus nākamajam gadam pie pastniekiem, klientu centros, pasta nodaļās un e-katalogā www.abone.lv. Pa tālruni 27008001 preses izdevumus varēs abonēt līdz 17. decembrim.

Izdevīgi bez komisijas maksas “Saldus Zemi” abonēt uz vietas laikraksta redakcijā Lielā ielā 8, Saldū vai piezvanot uz redakciju pa tālruni 63822692 vai 29483851 vai atsūtot vēstuli uz e-pastu abone@sz.lv

“Saldus Zeme” tāpat kā līdz šim iznāks divas reizes nedēļā — otrdienās un piektdienās. Laikraksta cena bija nemainīga divus gadus, 2027. gadā to nācās nedaudz paaugstināt, mēneša abonements privātpersonām maksās 9,55 eiro, juridiskām personām — 12 eiro.

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